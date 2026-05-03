Les Gunners ont dépensé plus de 250 millions de livres sterling l’été dernier, dont 64 millions pour recruter Viktor Gyokeres. Malgré les 19 buts marqués par l’attaquant toutes compétitions confondues cette saison, Arsenal chercherait toujours à renforcer son attaque. En tête de leur liste : Alvarez, qui a quitté Manchester City pour l’Atlético Madrid en 2024. Tout transfert nécessiterait un montant supérieur à 100 millions d'euros (87 millions de livres sterling). Parlour est convaincu que l'attaquant correspond parfaitement au profil recherché : « Pour moi, Alvarez serait un excellent renfort pour l'équipe. Il y aura toujours des départs et des arrivées en été, car l'effectif est large et il est impossible de satisfaire tout le monde. Mais Alvarez serait une option fantastique, grâce à sa vitesse et à ce qu'il a montré à Man City. »