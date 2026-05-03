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« Vendez Gabriel Jesus et recrutez Julian Alvarez ! » Une légende d’Arsenal prodigue des conseils de transfert à Mikel Arteta pour façonner une attaque redoutable
Selon les observateurs, Jesus devrait quitter le club à l'issue de la saison.
Dans une interview accordée à Metro via BetMGM, Parlour estime que Jesus pourrait quitter l’Emirates. L’attaquant a vu son influence diminuer cette saison, avec seulement cinq buts et deux passes décisives en 26 apparitions toutes compétitions confondues, pour seulement 913 minutes de jeu. Avec un an restant sur son contrat, il pourrait être à la recherche d’un nouveau défi. Parlour a déclaré : « Je pense que Jesus pourrait partir à la fin de la saison ; il est à un âge où il veut jouer semaine après semaine. Nous pourrions le perdre. À mon époque, nous avions quatre attaquants, et je ne comprends pas pourquoi ce n’est plus le cas. Que Jesus parte ou non, il faut recruter un autre avant-centre. Cela boosterait les autres options, car ils verraient le niveau fixé. »
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Arsenal vise Alvarez pour renforcer son attaque
Les Gunners ont dépensé plus de 250 millions de livres sterling l’été dernier, dont 64 millions pour recruter Viktor Gyokeres. Malgré les 19 buts marqués par l’attaquant toutes compétitions confondues cette saison, Arsenal chercherait toujours à renforcer son attaque. En tête de leur liste : Alvarez, qui a quitté Manchester City pour l’Atlético Madrid en 2024. Tout transfert nécessiterait un montant supérieur à 100 millions d'euros (87 millions de livres sterling). Parlour est convaincu que l'attaquant correspond parfaitement au profil recherché : « Pour moi, Alvarez serait un excellent renfort pour l'équipe. Il y aura toujours des départs et des arrivées en été, car l'effectif est large et il est impossible de satisfaire tout le monde. Mais Alvarez serait une option fantastique, grâce à sa vitesse et à ce qu'il a montré à Man City. »
Développer les talents malgré un calendrier chargé
Alvarez séduit par son potentiel de progression sous la houlette d’Arteta. Parlour analyse : « Il était évidemment difficile pour lui de se faire une place avec Erling Haaland dans l’équipe, mais, dès qu’il était titulaire, il se montrait très vif. C’est un jeune joueur, donc s’il est disponible, je suis partant. On sait comment Arteta aime travailler avec les jeunes pour les faire progresser, donc je pense que ce serait un excellent renfort, sans aucun doute. »
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Des semaines cruciales s’ouvrent pour les Gunners.
Arsenal s’apprête à vivre un mois décisif. Après un match nul 1-1 à l’aller en Espagne, les Gunners accueilleront l’Atlético de Madrid le 5 mai pour le match retour de leur demi-finale de Ligue des champions. En Premier League, ils doivent gagner leurs trois dernières rencontres face à West Ham, Burnley et Crystal Palace pour repousser Manchester City et conserver leurs chances dans une course au titre très serrée.