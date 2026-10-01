À la veille du match de demain sur le terrain de la France, lors de la troisième journée de Ligue des nations, comme cela s’était déjà produit à l’occasion du déplacement en Turquie, le sélectionneur Roberto Mancini a divisé le groupe afin de gérer au mieux la préparation en vue du match de lundi 5 octobre contre la Turquie. Parmi les informations les plus intéressantes à signaler, il y a les retours de Nicolò Barella et Daniel Maldini, absents en Turquie, et, parmi ceux qui restent en Italie, les noms d’Alessandro Romano et Samuele Inacio.





Ce matin, dernière séance d’entraînement à Coverciano pour l’Italie, qui s’envolera dans l’après-midi pour Paris afin d’affronter demain soir (20h45, en direct sur Rai 1 – arbitre : l’Espagnol Gil Manzano) au Stade de France de Saint-Denis l’équipe de France, pays hôte, lors de la troisième rencontre du groupe de Ligue des nations.



