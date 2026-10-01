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Gianluca Minchiotti
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Veille de France-Italie : Mancini a choisi, neuf joueurs de l’Italie ne partiront pas pour Paris, Romano compris. Inacio encore absent

Italie
France vs Italie
France
UEFA Nations League A
R. Mancini

Le sélectionneur a divisé le groupe en deux : ceux qui partent à Paris et ceux qui restent à Coverciano en vue du match de lundi contre la Turquie

À la veille du match de demain sur le terrain de la France, lors de la troisième journée de Ligue des nations, comme cela s’était déjà produit à l’occasion du déplacement en Turquie, le sélectionneur Roberto Mancini a divisé le groupe afin de gérer au mieux la préparation en vue du match de lundi 5 octobre contre la Turquie. Parmi les informations les plus intéressantes à signaler, il y a les retours de Nicolò Barella et Daniel Maldini, absents en Turquie, et, parmi ceux qui restent en Italie, les noms d’Alessandro Romano et Samuele Inacio.


Ce matin, dernière séance d’entraînement à Coverciano pour l’Italie, qui s’envolera dans l’après-midi pour Paris afin d’affronter demain soir (20h45, en direct sur Rai 1 – arbitre : l’Espagnol Gil Manzano) au Stade de France de Saint-Denis l’équipe de France, pays hôte, lors de la troisième rencontre du groupe de Ligue des nations.


  • Les neuf qui restent à Coverciano

    Comme cela avait déjà été le cas lors du déplacement à Bursa, avec l’objectif de gérer au mieux la préparation en vue du match contre la Turquie, prévu lundi 5 octobre à Bologne, le sélectionneur Roberto Mancini a décidé de ne pas emmener tout le groupe en déplacement en France.


    Un programme d’entraînement spécifique sera donc organisé à Coverciano pour neuf joueurs : Honest Ahanor, Nicolò Cambiaghi, Diego Coppola, Daniele Ghilardi, Samuele Inacio, Eddy Kouadio, Rolando Mandragora, Massimo Pessina, Alessandro Romano, qui ne s’entraîneront pas ce matin avec le reste du groupe afin de participer dans l’après-midi à une séance de travail avec une partie du staff technique et de la performance (Massimo Maccarone, Cristiano Lupatelli, Giulio Nuciari et Luca Bossi).

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