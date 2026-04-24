Vasilije Kostov : le jeune prodige serbe dont la saison exceptionnelle a attiré l’attention d’Arsenal, de Barcelone et de nombreux autres clubs

Pour Kostov, cette saison correspond en tous points à la définition même d’une saison de révélation ; il y a un an, il évoluait encore au sein de l’équipe des moins de 19 ans de l’Étoile rouge, mais douze mois plus tard, il s’apprête à conclure une première saison remarquable chez les seniors, au cours de laquelle il a cumulé plus de 20 buts et passes décisives.

À quelques semaines seulement de son 18e anniversaire, ses statistiques impressionnantes et ses performances dynamiques avec le futur champion de Serbie ont alerté l’élite européenne. Des clubs de premier plan comme Arsenal, Barcelone et le Bayern Munich suivraient de près ses exploits.

Voici ce qu’il faut retenir de ce jeune homme qui, match après match, bouscule le football serbe.