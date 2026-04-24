Goal.com
En direct
Vasilije Kostov Red Star NXGN GFXGetty/GOAL
Krishan Davis

Traduit par

Vasilije Kostov : le jeune prodige serbe dont la saison exceptionnelle a attiré l’attention d’Arsenal, de Barcelone et de nombreux autres clubs

NXGN
R.S. Belgrade
V. Kostov
Serbie
Arsenal
FC Barcelone
FEATURES

À seulement 17 ans, Vasilije Kostov réécrit déjà les annales du football serbe. Dernier joyau issu du prestigieux centre de formation de l’Étoile rouge de Belgrade, ce milieu offensif défie toute logique en alertant l’élite européenne grâce à une saison individuelle de haut vol au sein du plus grand club de son pays.

Pour Kostov, cette saison correspond en tous points à la définition même d’une saison de révélation ; il y a un an, il évoluait encore au sein de l’équipe des moins de 19 ans de l’Étoile rouge, mais douze mois plus tard, il s’apprête à conclure une première saison remarquable chez les seniors, au cours de laquelle il a cumulé plus de 20 buts et passes décisives.

À quelques semaines seulement de son 18e anniversaire, ses statistiques impressionnantes et ses performances dynamiques avec le futur champion de Serbie ont alerté l’élite européenne. Des clubs de premier plan comme Arsenal, Barcelone et le Bayern Munich suivraient de près ses exploits.

Voici ce qu’il faut retenir de ce jeune homme qui, match après match, bouscule le football serbe.

  • Vasilije Kostov Red StarGetty

    C'est ici que tout a commencé.

    Né à Belgrade en mai 2008, Kostov débute dans le centre de formation du SF Royal FC avant d’être rapidement repéré par l’Étoile rouge de Belgrade, le club le plus populaire et le plus titré de Serbie, devançant son rival urbain, le Partizan.

    Reconnu comme un talent exceptionnel dès son plus jeune âge, Kostov a rapidement gravi les échelons des catégories de jeunes. En 2023-2024, à seulement 15 ans, il a participé à 20 buts avec l’équipe U17, ce qui lui a valu d’être promu en U19 pour la saison suivante. Une saison tout aussi impressionnante, passée aux côtés de joueurs de trois ans ses aînés, l’a propulsé dans le giron de l’équipe première.

    • Publicité

  • Le grand tournant

    Les performances de Kostov lors des derbies éternels face au Partizan, chez les jeunes, en 2024-2025, ont véritablement retenu l’attention. Auteur d’une frappe somptueuse dans la lucarne lors de la victoire à domicile en septembre, il a ensuite offert la gagne dans le temps additionnel d’un match à l’extérieur en mars, après avoir effacé trois défenseurs avant de lobber le gardien. Une action conclue par des célébrations fiévreuses ayant dégénéré en bagarre générale entre les jeunes joueurs.

    Promu en équipe première dès le début 2025, il conserve toutefois le brassard des U19, l’ancien coach Vladan Milojević ne l’intégrant que sporadiquement dans ses compositions. Il a finalement fait ses débuts chez les seniors début avril de l’année dernière, en rentrant pour dix minutes contre Beograd en Super Liga serbe, mais il a dû faire preuve de patience avant d’obtenir des opportunités plus régulières.

  • Comment se porte l’équipe en ce moment ?

    Cette saison, cependant, la donne a changé : après avoir pris part à la préparation estivale avec l’équipe première, Kostov s’est imposé comme un membre à part entière de l’effectif senior malgré ses 17 ans, et il ne s’est pas laissé intimider, s’emparant littéralement du football serbe.

    Après un début de saison tonitruant, ponctué d’un but somptueux en Ligue Europa lors de ses débuts sur la scène européenne contre Porto, de sa première sélection avec l’équipe nationale A et d’une prolongation de contrat en octobre, le jeune joueur a franchi un nouveau cap depuis le retour sur le banc de Dejan Stankovic, légende de l’Inter et de la Serbie.


    Aligné plus régulièrement au poste de milieu offensif après avoir été cantonné sur l’aile, il a inscrit six buts en autant de matches de championnat entre début février et mi-mars, tout en délivrant deux passes décisives. Son dynamisme au poste de numéro 10 a été impressionnant. Cette série inclut un nouveau but contre le Partizan, qui doit déjà le redouter : il est devenu le plus jeune buteur de l’histoire du Derby éternel.

    Son total combiné de buts et passes décisives toutes compétitions confondues atteint désormais 21 unités, une marque impressionnante pour un joueur aussi jeune.

  • Vasilije Kostov Red StarGetty

    Principaux atouts

    Véritable figure de la vieille école en tant que numéro 10 pur et dur, Kostov possède néanmoins toutes les qualités d’un attaquant moderne. Son jeu repose avant tout sur sa vision du jeu et sa ruse, mais il dispose également de la vitesse et de la puissance nécessaires pour s’imposer dans un sport où le physique prend de plus en plus d’importance.

    Grâce à un centre de gravité bas, il réalise des changements de direction explosifs et, malgré son jeune âge, il est difficile à déstabiliser : il sait utiliser son gabarit trapu (1,73 m) pour protéger le ballon et se démarquer de ses adversaires.

    Ses statistiques le prouvent : à seulement 17 ans, il possède déjà le sens du but et de la passe décisive. Mais c’est aussi sa mentalité qui retient l’attention. « Je crois fermement en ce gamin », assure l’ancien entraîneur du Red Star, Milojevic. « Avant tout, il a une éthique de travail très positive, il écoute ses entraîneurs et travaille individuellement avec eux. »

  • Vasilije Kostov Red StarGetty

    Il reste une marge de progression.

    À seulement 17 ans, Kostov s’impose déjà avec une remarquable régularité au plus haut niveau national, ce qui rend toute critique à son égard quelque peu sévère. Compte tenu de son jeune âge et du fait qu’il ne devrait pas encore figurer en équipe première, le jeune joueur présente logiquement des marges de progression, notamment dans le domaine défensif. Si l’on veut être pointilleux, il pourrait aussi faire preuve de davantage d’audace dans ses duels, malgré l’incroyable assurance qu’il affiche balle au pied.

    Néanmoins, il devra veiller à ne pas se laisser griser par cette saison exceptionnelle. Dans une récente interview accordée au média serbe Sportal, Kostov a contesté l’affirmation de Stankovic selon laquelle il aurait progressé de « 30 % » depuis le retour de l’entraîneur à la tête du club.

    « Franchement, je crois avoir fait encore plus de progrès », a-t-il affirmé. « Mais peu importe… Je vais continuer à progresser d’ici la fin de la saison. Je pense avoir évolué, tant physiquement que mentalement. »

  • Real Betis Balompie v Girona FC - LaLiga EA SportsGetty Images Sport

    Le prochain sur la liste… Isco ?

    Malgré son jeune âge, le niveau de jeu de Kostov laisse présager une carrière prometteuse. Si l’on devait le comparer à un joueur déjà confirmé au plus haut niveau, on pourrait dire qu’il se rapproche le plus d’un joueur de l’envergure d’Isco.

    Bien qu’ils ne soient pas très grands, ils partagent un centre de gravité bas et une carrure solide, atouts précieux pour un numéro 10 capable d’évoluer entre les lignes, où chaque petit avantage permet d’échapper aux défenseurs, de créer des espaces, de se procurer des occasions et de conclure lui-même.

    L’ancien Madrilène est l’un des maîtres contemporains de ce rôle, et il possède aussi la polyvalence nécessaire pour déborder sur les ailes, tout comme le jeune Serbe. Si Kostov poursuit sur sa lancée, il ne serait guère surprenant de le voir un jour fouler la pelouse mythique du Bernabéu.

  • Vasilije Kostov 2025-26Getty

    Quelle est la prochaine étape ?

    Sans surprise, plusieurs cadors européens surveillent de près les performances de Kostov à Belgrade, où il brille cette saison sous les couleurs de l’Étoile rouge. À court terme, il devrait se concentrer sur l’objectif d’offrir à son club un neuvième titre consécutif en Super Liga, alors que la phase finale du championnat débute. Toutefois, son avenir fera l’objet de toutes les attentions dès le prochain mercato estival.

    Le jeune joueur a déjà été associé à Arsenal, l’AC Milan, Barcelone (contre lequel il a marqué un Panenka malicieux en UEFA Youth League en 2024), le Bayern Munich, le Borussia Dortmund et le Paris Saint-Germain, tandis que les liens de Stankovic avec l’Inter laissent supposer que le géant italien est également dans la course. Néanmoins, ayant paraphé un nouveau bail jusqu’en 2028 seulement en octobre, le club serbe se trouve en position de force.

    Reste à savoir si le club décidera de le céder dès cet été, pour ce qui s’annoncerait comme un montant record pour un joueur serbe. Quoi qu’il en soit, le joueur affirme ne pas se laisser perturber par ces spéculations.

    « Je ne suis pas trop impressionné par les rumeurs sur mon départ », a-t-il confié à Sportal. « Tous ces gros chiffres, 25 millions d’euros… Cela n’affecte en rien mon jeu ni mon séjour ici. »

    Néanmoins, le jeune homme a laissé entendre qu’il avait déjà dépassé le niveau de l’élite serbe et a glissé un indice sur sa future destination : « Je ne peux pas dire que c’est trop facile, car il y a beaucoup de joueurs expérimentés et de grande qualité en Super Liga. Bien sûr, je pense pouvoir jouer à un niveau supérieur, c’est évident. Pour l’instant, cela me convient parfaitement. »

    Il conclut : « Je pense que je m’épanouirais davantage en Allemagne ou en Italie. Comme je l’ai déjà dit, je ne me focalise pas sur mes envies. Mon objectif principal n’est pas de partir cet été. »