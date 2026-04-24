Vasilije Kostov : le jeune prodige serbe dont la saison exceptionnelle a attiré l’attention d’Arsenal, de Barcelone et de nombreux autres clubs

Sans surprise, plusieurs cadors européens surveillent de près les performances de Kostov à Belgrade, où il brille cette saison sous les couleurs de l’Étoile rouge. À court terme, il devrait se concentrer sur l’objectif d’offrir à son club un neuvième titre consécutif en Super Liga, alors que la phase finale du championnat débute. Toutefois, son avenir fera l’objet de toutes les attentions dès le prochain mercato estival.
Le jeune joueur a déjà été associé à Arsenal, l’AC Milan, Barcelone (contre lequel il a marqué un Panenka malicieux en UEFA Youth League en 2024), le Bayern Munich, le Borussia Dortmund et le Paris Saint-Germain, tandis que les liens de Stankovic avec l’Inter laissent supposer que le géant italien est également dans la course. Néanmoins, ayant paraphé un nouveau bail jusqu’en 2028 seulement en octobre, le club serbe se trouve en position de force.
Reste à savoir si le club décidera de le céder dès cet été, pour ce qui s’annoncerait comme un montant record pour un joueur serbe. Quoi qu’il en soit, le joueur affirme ne pas se laisser perturber par ces spéculations.
« Je ne suis pas trop impressionné par les rumeurs sur mon départ », a-t-il confié à Sportal. « Tous ces gros chiffres, 25 millions d’euros… Cela n’affecte en rien mon jeu ni mon séjour ici. »
Néanmoins, le jeune homme a laissé entendre qu’il avait déjà dépassé le niveau de l’élite serbe et a glissé un indice sur sa future destination : « Je ne peux pas dire que c’est trop facile, car il y a beaucoup de joueurs expérimentés et de grande qualité en Super Liga. Bien sûr, je pense pouvoir jouer à un niveau supérieur, c’est évident. Pour l’instant, cela me convient parfaitement. »
Il conclut : « Je pense que je m’épanouirais davantage en Allemagne ou en Italie. Comme je l’ai déjà dit, je ne me focalise pas sur mes envies. Mon objectif principal n’est pas de partir cet été. »