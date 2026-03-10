Goal.com
AC Milan v FC Internazionale - Serie AGetty Images Sport

VAR ouvert sur Milan-Inter et le « but » de Carlos Augusto. Doveri : « J'ai sifflé une heure avant », Tonolini : « Il aurait quand même été annulé »

L'explication d'Open VAR sur l'épisode du corner dans le Derby.

Il n'y a pas que la main de Samuele Ricci et les protestations de l'Inter pour le penalty non sifflé en fin de match lors du derby contre Milan. Le derby milanais a été marqué par un autre épisode qui a fait débat dans le milieu nerazzurro : il s'agit du corner qui a conduit à l'intervention de l'arbitre Doveri avant que Carlos Augusto ne marque le but égalisateur.

Dans l'émission Open VAR, sur DAZN, l'épisode a été évalué et examiné par Mauro Tonolini, membre du CAN, qui a souligné que le but aurait de toute façon été annulé. Mais revenons en détail sur ce qui s'est passé.

  • L'ÉPISODE

    L'épisode survient dans les dernières minutes du match, pendant le temps additionnel de la deuxième mi-temps à San Siro : un corner est tiré depuis la droite vers le cœur de la surface de réparation rossonera et Carlos Augusto marque le but égalisateur.

    Cependant, le jeu était arrêté à cause d'un coup de sifflet de Doveri qui, avant le but, avait interrompu le match pour quelques contacts suspects.

  • LES MOTS DE DOVERI

    Sur Open VAR, sur DAZN, on peut entendre l'intégralité de la déclaration de Doveri aux joueurs de l'Inter qui demandaient des explications sur l'interruption du match : « J'ai sifflé bien avant. J'ai sifflé une heure avant. Avant, tu ne peux pas pousser, d'accord ? Vous ne pouvez pas pousser (en référence à Carlos Augusto qui a poussé Saelemaekers, raison pour laquelle Doveri a arrêté le jeu) ».

  • LE COMMENTAIRE DE TONOLINI

    Par la suite, Mauro Tonolini, membre du CAN, toujours sur DAZN, a commenté l'incident en ces termes : « Doveri est intervenu de manière préventive pour éviter les bousculades lors du corner. Le coup de sifflet a retenti peu après que le ballon ait été lancé, précisément pour prévenir Carlos Augusto et Saelemaekers. Il y a cependant une image qui montre clairement que, même sans le coup de sifflet, le but aurait été annulé car Carlos Augusto, bien qu'involontairement et accidentellement, touche le ballon de la main et que celui-ci finit dans les filets ».

