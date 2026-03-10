VAR ouvert sur Milan-Inter et le « but » de Carlos Augusto. Doveri : « J'ai sifflé une heure avant », Tonolini : « Il aurait quand même été annulé »

Il n'y a pas que la main de Samuele Ricci et les protestations de l'Inter pour le penalty non sifflé en fin de match lors du derby contre Milan. Le derby milanais a été marqué par un autre épisode qui a fait débat dans le milieu nerazzurro : il s'agit du corner qui a conduit à l'intervention de l'arbitre Doveri avant que Carlos Augusto ne marque le but égalisateur.

Dans l'émission Open VAR, sur DAZN, l'épisode a été évalué et examiné par Mauro Tonolini, membre du CAN, qui a souligné que le but aurait de toute façon été annulé. Mais revenons en détail sur ce qui s'est passé.