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Joao Mario Fiorentina Juventus maniDAZN
Emanuele Tramacere
Traduit par

VAR moins actif et consignes d’Orsato : de De Bruyne face au Genoa à Joao Mario face à la Juventus, 21 erreurs d’arbitrage cette saison en Serie A 2026-2027

Serie A
Fiorentina
Juventus FC
Genoa
Milan AC
Monza
Atalanta Bergame
SSC Naples
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Como
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Lecce
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La Serie A 2026/2027 marque une nouvelle pause pour les sélections nationales. L’heure est une fois encore au bilan, avec déjà 11 journées disputées et de nombreuses nouveautés à évoquer. Parmi elles figure la question de l’arbitrage, transformé d’une part par des changements réglementaires qui ont théoriquement augmenté le temps de jeu effectif, et d’autre part par la nouvelle ligne directrice fixée par le nouveau responsable de la CAN, Daniele Orsato. Par rapport à la ligne suivie par Gianluca Rocchi, celui-ci a opté pour une VAR moins interventionniste et replacé l’arbitre de terrain au centre des décisions, même les plus « épineuses ».

Pourtant, comme le rapporte Panorama, les erreurs n’ont pas manqué. Après 11 journées, on compte déjà 21 erreurs d’arbitrage non corrigées et laissées en l’état sur le terrain. En l’absence d’un canal de communication officiel comme l’était Open VAR l’an dernier, cette liste peut évidemment être complétée ou affinée.

  • Erreurs d’arbitrage lors de la 1re journée de Serie A

    Genoa-Napoli 0-2

    (Di Bello – Manganiello/Meraviglia) : But de De Bruyne entaché d’une poussée sur Vazquez (pas d’OFR)

    Torino-AC Milan 1-2

    (Zufferli – Mazzoleni/Santoro) : Main de Vlasic sur un centre de Cissé, pas de penalty (pas d’OFR)

    Roma-Fiorentina 4-0

    (Marcenaro – Abisso/Giua) : Coup porté de la main par Hermoso à Mastantono au début de l’APP, premier but à annuler (pas d’OFR)

  • Erreurs d’arbitrage lors de la 2e journée de Serie A

    Fiorentina-Frosinone 0-3

    (Collu – Prontera/Ghersini) : Croche-pied de Dragusin sur Monterisi dans la surface, non sanctionné (pas d’OFR)

    Fiorentina-Frosinone 0-3

    (Collu – Prontera/Ghersini) : Deux coups portés de la main (du poing) par Jimenez à Bracaglia, passibles d’un carton rouge (pas d’OFR)

  • Erreurs d’arbitrage lors de la 3e journée de Serie A

    Cagliari-Lecce 1-0

    (Sacchi – Piccinini/Mazzoleni) : Croche-pied de Gagliardini sur N’Dri alors que le temps est écoulé (pas d’OFR)

    Juventus-AC Milan 1-1

    (Mariani – Fabbri/Camplone) : De Winter marche sur le pied de Kolo Muani au début de l’APP : premier but à annuler (pas d’OFR)

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  • Erreurs d’arbitrage lors de la 4e journée de Serie A

    Como-Parme 2-1

    (Mucera – Giua/Mazzoleni) : Intervention musclée de Caqueret sur Britschgi, seulement averti (pas d’OFR)

  • Erreurs d’arbitrage lors de la 5e journée de Serie A

    Bologne-Torino 1-1

    (Guida – Santoro/Camplone) : Croche-pied de Heggem sur Oristanio, qui filait vers le but (pas d’OFR)

    Fiorentina-Napoli 1-1

    (Doveri – Gariglio/Pezzuto) : Dragusin retient longuement Hojlund (pas d’OFR)

    Juventus-Atalanta 2-0

    (Zufferli – Marini/Giua) : Kalulu retient le maillot de Rowe, qui filait vers le but dans la surface (pas d’OFR)

  • Erreurs d’arbitrage de la 6e journée de Serie A

    Lecce-Bologne 1-2

    (Pairetto – Mazzoleni/Dionisi) : Grosse faute d’El Azzouzi sur Ndri, sanctionnée d’un simple carton jaune (pas d’OFR)

    Sassuolo-AC Milan 1-1

    (Fourneau – Santoro/Meraviglia) : Intervention de Laurentiè sous le genou de Gila, probablement passible d’un carton rouge, mais aucune sanction n’est prise (pas d’OFR)

  • Erreurs d’arbitrage lors de la 7e journée de Serie A

    Bologne-Inter 1-3

    (Doveri – Gariglio/Piccinini) : Darmian fait un croche-pied à Thuram dans la surface. Le joueur de l’Inter est averti pour simulation alors qu’il y avait penalty (pas d’OFR).

    Fiorentina-Côme 1-3

    (Di Bello – Paterna/Pezzuto) : Récupération du ballon avec une faute de Milla sur Gonçalves à l’origine du premier but de Côme (pas d’OFR).

  • Erreurs d’arbitrage de la 8e journée de Serie A

    Lazio-Parme 2-1

    (Arena – Santoro/Mazzoleni) : Troilo retient Frattesi et lui touche la jambe alors qu’il s’élance dans la surface de réparation (pas d’OFR)

    Inter-Fiorentina 2-1

    (Mariani – Fabbri/Santoro) : Croche-pied net de Viery sur Thuram dans la surface de réparation (pas d’OFR)

  • Erreurs d’arbitrage lors de la 9e journée de Serie A

    Parme-Udinese 0-0

    (Massa – Mazzoleni/Baroni) : Troilo retient longuement Davis, pas de penalty (pas d’OFR)

    Venise-Inter 0-2

    (Pairetto – Camplone/Volpi) : Faute présumée de Carlos Augusto lors de la récupération du ballon sur l’action du premier but de l’Inter (pas d’OFR)

    Frosinone-Lecce 5-1

    (Abisso – Piccinini/Mazzoleni) : Calò retient longuement Gandelman, pas de penalty (pas d’OFR)

  • Erreurs d’arbitrage lors de la 10e journée de Serie A

    Côme-Venise 1-0

    (Ferrieri Caputi – Cosso/Giua) : Main de Milla, penalty pour Venise annulé (OFR erronée)

  • Erreurs d’arbitrage lors de la 11e journée de Serie A

    Genoa-AC Milan 1-2

    (Massa – Camplone/Marini) : Faute de Marcandalli sur Rabiot, qui avait une occasion manifeste de but ; Marcandalli seulement averti (pas d’OFR)

    Fiorentina-Juventus 2-2

    (Colombo – Di Paolo/Meraviglia) : Main évidente de Joao Mario dans la surface, non sanctionnée (pas d’OFR)