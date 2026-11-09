La Serie A 2026/2027 marque une nouvelle pause pour les sélections nationales. L’heure est une fois encore au bilan, avec déjà 11 journées disputées et de nombreuses nouveautés à évoquer. Parmi elles figure la question de l’arbitrage, transformé d’une part par des changements réglementaires qui ont théoriquement augmenté le temps de jeu effectif, et d’autre part par la nouvelle ligne directrice fixée par le nouveau responsable de la CAN, Daniele Orsato. Par rapport à la ligne suivie par Gianluca Rocchi, celui-ci a opté pour une VAR moins interventionniste et replacé l’arbitre de terrain au centre des décisions, même les plus « épineuses ».

Pourtant, comme le rapporte Panorama, les erreurs n’ont pas manqué. Après 11 journées, on compte déjà 21 erreurs d’arbitrage non corrigées et laissées en l’état sur le terrain. En l’absence d’un canal de communication officiel comme l’était Open VAR l’an dernier, cette liste peut évidemment être complétée ou affinée.