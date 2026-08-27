Barco a ouvertement reconnu que son adaptation à un rôle axial a constitué jusqu’à présent le tournant le plus important de sa carrière professionnelle.

Évoquant l’impact profond de cette transition, Barco a expliqué : « Je pense que ce changement de poste a changé ma vie. Cela m’a énormément aidé à rejouer, à être un élément important de l’équipe, à retrouver l’équipe nationale d’Argentine, à aller à la Coupe du monde, et maintenant à pouvoir revenir en Premier League », a-t-il déclaré, comme le rapporte ESPN.

« Je me sens à l’aise au milieu de terrain. J’adore ça parce que vous touchez beaucoup le ballon, et de cette façon vous contrôlez le match et imposez le rythme, donc je pense que cette période a été très importante pour ma carrière et ma vie. »