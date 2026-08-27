Dave Shopland
Traduit par
Valentin Barco, recrue à 34 M£ de Chelsea, révèle comment son repositionnement au milieu de terrain a changé sa vie
Le changement de poste provoque l'essor
L’Argentin est initialement arrivé en Europe comme un espoir au poste d’arrière gauche, mais il a passé 92 % de son temps de jeu au milieu de terrain axial avec Strasbourg la saison dernière. Ce repositionnement tactique s’est avéré déterminant puisqu’il a disputé 58 matches avec le club français, inscrivant trois buts et délivrant 11 passes décisives. Ses performances impressionnantes dans l’entrejeu lui ont également valu une place dans l’effectif de l’Argentine pour la Coupe du monde avant de boucler un transfert de 34 M£ à Chelsea.
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La reconversion au milieu de terrain transforme une carrière
Barco a ouvertement reconnu que son adaptation à un rôle axial a constitué jusqu’à présent le tournant le plus important de sa carrière professionnelle.
Évoquant l’impact profond de cette transition, Barco a expliqué : « Je pense que ce changement de poste a changé ma vie. Cela m’a énormément aidé à rejouer, à être un élément important de l’équipe, à retrouver l’équipe nationale d’Argentine, à aller à la Coupe du monde, et maintenant à pouvoir revenir en Premier League », a-t-il déclaré, comme le rapporte ESPN.
« Je me sens à l’aise au milieu de terrain. J’adore ça parce que vous touchez beaucoup le ballon, et de cette façon vous contrôlez le match et imposez le rythme, donc je pense que cette période a été très importante pour ma carrière et ma vie. »
Le facteur Alonso scelle le transfert
La présence d’un entraîneur d’élite et le statut mondial de Chelsea ont été des facteurs décisifs dans sa décision de rejoindre Stamford Bridge.
En expliquant son choix de rejoindre Chelsea et l’influence de Xabi Alonso, le joueur de 22 ans a ajouté : « J’ai choisi Chelsea parce que c’est l’un des meilleurs clubs du monde, donc si Chelsea vous appelle, vous devez dire oui.
« J’ai eu quelques discussions avec Xabi Alonso et, pour moi, c’est l’un des meilleurs au monde : il a lui-même été un grand joueur. Il a été l’un des meilleurs joueurs à ce poste, et maintenant c’est l’un des entraîneurs les plus remarquables. »
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L’Argentin face à la concurrence pour une place en sélection
Barco fait désormais face à une concurrence féroce pour les places dans l’entrejeu d’Alonso, alors que Chelsea se prépare à enchaîner un calendrier exigeant en Premier League et dans les coupes nationales. Obtenir un temps de jeu régulier à Stamford Bridge sera crucial pour consolider sa place en sélection argentine à l’approche de la prochaine trêve internationale. La polyvalence tactique du jeune joueur et sa capacité à dicter le tempo seront immédiatement mises à l’épreuve par les exigences physiques intenses du football anglais.
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