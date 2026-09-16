ImagenShop
Traduit par
Valence ouvre des discussions avec l’ancien sélectionneur du Mexique Javier Aguirre alors que la recherche d’un nouvel entraîneur s’intensifie
Les dirigeants de Mestalla approchent Aguirre
Selon MARCA, Valence a contacté les représentants d'Aguirre pour étudier la possibilité de nommer cet entraîneur expérimenté. Le nouveau directeur sportif Braulio Vazquez considère le technicien de 67 ans comme un candidat idéal, mettant en avant son leadership et son pedigree avéré. Cette approche intervient après le licenciement de Corberan, qui n'a pris qu'un seul point lors de ses cinq premières journées de championnat.
- AFP
Le technicien mexicain est considéré comme une possibilité
Si les discussions en sont encore à un stade précoce, la perspective d’un retour du coach expérimenté en Espagne est considérée comme une possibilité réaliste. Une source faisant autorité a confirmé à MARCA que la nomination de l’entraîneur connu sous le nom d’El Vasco est fermement considérée comme « possible ».
Aguirre a toujours vu d’un bon œil l’idée d’entraîner en Liga, où il possède un vaste vécu sur le banc de six clubs différents, dont Osasuna, l’Atletico de Madrid, l’Espanyol, Saragosse, Leganés et Majorque.
Sa vaste expérience attire des prétendants
Aguirre est sans club depuis qu’il a mené le Mexique jusqu’aux huitièmes de finale de la Coupe du monde 2026, où il a été éliminé par l’Angleterre. L’ancien sélectionneur d’El Tri avait auparavant refusé des approches de l’Équateur et de la Corée du Sud, choisissant de faire une pause après cette campagne éprouvante. Pendant ce temps, Valence a d’abord approché l’ancien entraîneur du FC Barcelone Ernesto Valverde, avant de reporter toute son attention sur Aguirre après le rejet de cette prise de contact.
- ZUMA Press Wire
L’entraîneur intérimaire dirige la transition
L’entraîneur par intérim Oscar Sanchez, qui a guidé l’équipe vers une victoire 1-0 contre Alaves mardi, restera sur le banc pour ce match de ce week-end contre la Real Sociedad. Plutôt que de précipiter une nomination, les dirigeants du club prévoient de finaliser la transition sur le banc lors de la prochaine trêve internationale. Cette victoire en milieu de semaine a hissé Valence à la 17e place avec quatre points, tandis que les préparatifs se poursuivent en vue d’une nomination permanente.
Suivez GOAL sur Google
VOUS AVEZ APPRÉCIÉ CETTE HISTOIRE ?
Ajoutez GOAL.com à vos sources préférées sur Google pour consulter davantage de nos articles