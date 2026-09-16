Valence ouvre des discussions avec l’ancien sélectionneur du Mexique Javier Aguirre alors que la recherche d’un nouvel entraîneur s’intensifie

Si les discussions en sont encore à un stade précoce, la perspective d’un retour du coach expérimenté en Espagne est considérée comme une possibilité réaliste. Une source faisant autorité a confirmé à MARCA que la nomination de l’entraîneur connu sous le nom d’El Vasco est fermement considérée comme « possible ».

Aguirre a toujours vu d’un bon œil l’idée d’entraîner en Liga, où il possède un vaste vécu sur le banc de six clubs différents, dont Osasuna, l’Atletico de Madrid, l’Espanyol, Saragosse, Leganés et Majorque.