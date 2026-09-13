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Valence appuie sur le bouton reset ! Carlos Corberan et le directeur sportif Ron Gourlay LIMOGÉS alors que le club lance une grande reconstruction
Séisme à Mestalla alors que Corberan s’en va
Dans un coup de tonnerre qui a secoué le football espagnol, le Valence CF a officiellement annoncé les renvois de l'entraîneur principal Corberan et du CEO du football Gourlay.
Cette décision intervient après un début de saison catastrophique en Liga, l'équipe n'ayant pris qu'un seul point sur quinze possibles, une série de résultats qui a conduit le conseil d'administration à estimer que son crédit en tant qu'entraîneur ne s'étendait pas au-delà du match contre Séville.
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Valence limoge l’équipe de Gourlay
La purge ne s’est pas arrêtée à l’entraîneur et au directeur général. Valence a également confirmé que toute la structure sportive mise en place par Gourlay, y compris Lisandro Isei, Hans Gillhaus, Andres Zamora et Malek Shafei, a été démantelée.
Le communiqué officiel du club indiquait : « Valencia CF annonce avoir décidé de mettre fin à la relation contractuelle avec le CEO of Football, Ron Gourlay, ainsi qu’avec les membres de son équipe de travail, Lisandro Isei, Hans Gillhaus, Andres Zamora et Malek Shafei. »
L’ascension et la chute de l’ère Corberan
Le passage de Corberan à Mestalla s’achève après 72 matches officiels, une période marquée par un miracle initial suivi d’un lent déclin vers la médiocrité. Arrivé le jour de Noël 2024 pour remplacer Ruben Baraja, Corberan avait d’abord été salué comme un sauveur après avoir guidé l’équipe loin d’une périlleuse lutte pour le maintien.
Cependant, malgré des pouvoirs importants qui lui avaient été accordés sur le marché des transferts et la prolongation de son contrat jusqu’en 2028 signée en juin dernier, tout s’est déréglé durant les premières semaines de la campagne actuelle.
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Le départ de Corberan s’accompagne d’une facture de 6 M€
Selon Tribuna Deportiva, le coût financier de cette révolution sera élevé pour ce club en manque de liquidités. La résiliation du contrat de l’entraîneur à elle seule devrait coûter environ 6 M€ d’indemnités pour Corberan et son staff.
Malgré cela, cette décision crée près de 4 M€ de marge supplémentaire au regard du fair-play financier pour le staff entrant, offrant un léger motif de satisfaction aux propriétaires à Singapour, qui s’activent pour trouver un remplaçant capable de gérer l’immense pression du banc de Mestalla.
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