Dans un coup de tonnerre qui a secoué le football espagnol, le Valence CF a officiellement annoncé les renvois de l'entraîneur principal Corberan et du CEO du football Gourlay.

Cette décision intervient après un début de saison catastrophique en Liga, l'équipe n'ayant pris qu'un seul point sur quinze possibles, une série de résultats qui a conduit le conseil d'administration à estimer que son crédit en tant qu'entraîneur ne s'étendait pas au-delà du match contre Séville.



