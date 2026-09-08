Valdas Dambrauskas : l’entraîneur lituanien de Sabah emmène le club azerbaïdjanais à Old Trafford en Ligue des champions

Valdas Dambrauskas atteindra un immense cap personnel lorsqu’il conduira Sabah, champion d’Azerbaïdjan, sur la pelouse d’Old Trafford en Ligue des champions. Originaire de Lituanie, un pays passionné de basket, l’entraîneur de 49 ans a propulsé la ville de Masazir, qui ne compte que 19 000 habitants, sur la plus grande scène du football européen.

Sabah est devenue la première équipe à partir du premier tour de qualification à franchir quatre tours à élimination directe et à atteindre la phase principale.

Cette qualification a couronné l’ascension remarquable de ce club de neuf ans, après que Dambrauskas a réussi un doublé championnat-coupe dès sa première saison en 2026.