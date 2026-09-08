Yulian Todorov
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Valdas Dambrauskas : l’entraîneur lituanien de Sabah emmène le club azerbaïdjanais à Old Trafford en Ligue des champions
L’entraîneur lituanien entre dans l’histoire avec Sabah
Valdas Dambrauskas atteindra un immense cap personnel lorsqu’il conduira Sabah, champion d’Azerbaïdjan, sur la pelouse d’Old Trafford en Ligue des champions. Originaire de Lituanie, un pays passionné de basket, l’entraîneur de 49 ans a propulsé la ville de Masazir, qui ne compte que 19 000 habitants, sur la plus grande scène du football européen.
Sabah est devenue la première équipe à partir du premier tour de qualification à franchir quatre tours à élimination directe et à atteindre la phase principale.
Cette qualification a couronné l’ascension remarquable de ce club de neuf ans, après que Dambrauskas a réussi un doublé championnat-coupe dès sa première saison en 2026.
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Le prix d’un jeu télévisé a financé le rêve anglais
Selon BBC, le parcours de Dambrauskas vers un poste d'entraîneur dans l'élite a commencé de manière inattendue en 2002, lorsqu'il est apparu dans la version lituanienne de Qui veut gagner des millions ?. Il a remporté 4 000 litas, soit l'équivalent de six mois de salaire moyen, et a utilisé cet argent pour s'installer à Londres afin de passer ses diplômes d'entraîneur.
Bien qu'il ait grandi dans un pays où le basket domine le paysage sportif, Dambrauskas savait dès l'âge de 12 ans que son avenir se trouvait dans le métier d'entraîneur de football.
« Mon idée était d'essayer d'une manière ou d'une autre de suivre ces cours d'entraîneur pour obtenir le diplôme, a déclaré Dambrauskas. L'Angleterre, pour moi, sonne comme des opportunités. »
Un travail acharné et 13 trophées en carrière
Pour financer ses études à la London Metropolitan University, Dambrauskas a occupé jusqu’à quatre emplois en même temps, travaillant comme jardinier, homme à tout faire, polisseur de sols et livreur de journaux. Son déclic est arrivé en 2004, lorsque les Manchester United Soccer Schools l’ont recruté pour entraîner de jeunes joueurs.
Après son retour à l’étranger en 2010, Dambrauskas s’est bâti une extraordinaire carrière de nomade, remportant 13 trophées dans cinq pays différents, dont la Lituanie, la Lettonie, la Bulgarie, la Croatie et l’Azerbaïdjan.
Il est devenu le premier entraîneur lituanien à obtenir une licence UEFA par le biais de la London FA avant de maîtriser les dispositifs tactiques à travers l’Europe.
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Retour aux sources à Old Trafford
Le parcours de Dambrauskas boucle la boucle alors que Sabah se prépare pour son match historique contre Manchester United, 20 ans après sa première visite à Old Trafford en tant qu’éducateur de jeunes.
Après son déplacement à Manchester, Sabah recevra le Borussia Dortmund, Barcelone et Naples à Bakou, tout en se déplaçant aussi sur les terrains d’Arsenal et de Villarreal.
« Traverser ce tunnel pour entrer sur cette pelouse dépasse mon imagination, a déclaré Dambrauskas. Le moment est venu de montrer que nous pouvons rivaliser. »
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