Goal.com
En direct€50
Evander, FC CincinnatiGetty
Thomas Hindle

Traduit par

Vainqueurs et perdants en MLS : Evander s’excuse d’avoir inscrit les buts de la victoire, Kai Wagner est de retour et San Diego FC ne retient pas la leçon

Winners & losers
Major League Soccer
FEATURES
FC Cincinnati
Chicago Fire FC
Seattle Sounders FC
San Diego FC
Evander Ferreira
K. Wagner
R. Lewandowski

La pause de la Coupe du monde étant bel et bien terminée, GOAL se penche sur les gagnants et les perdants d’une nouvelle semaine intrigante en MLS.

La MLS a trouvé le successeur de Don Garber en la personne de Larry Berg, mais pour l’instant, l’attention reste portée sur le terrain. Le signe le plus évident ? Lionel Messi rejoue au football. La trêve de la Coupe du monde est officiellement terminée. L’homme fort est de retour. Il est temps de redevenir sérieux.

L’Inter Miami n’a pas vraiment reçu le message. Les Herons ont souffert contre le Columbus Crew et s’en sont bien sortis avec un terne match nul 2-2 à domicile.

Ailleurs, il y a eu de bonnes nouvelles pour le Philadelphia Union, qui a compris qu’avoir un arrière gauche capable de centrer pouvait mener à davantage d’occasions créées, qui l’eût cru ? Et puis il y a Evander, qui reste très doué pour frapper le ballon très fort au fond des filets.

Dans l’ensemble, c’était plaisant à regarder. C’est dommage, vraiment, que la Leagues Cup vienne maintenant freiner l’élan du championnat. Mais il reviendra sûrement.

GOAL se penche sur les gagnants et les perdants d’une nouvelle semaine captivante de MLS...

  • EvanderGetty

    VAINQUEUR : Evander

    La première chose qu'Evander a faite après avoir marqué d'exactement 35,2 mètres du but a été de s'excuser auprès de son entraîneur. Le coach du FC Cincinnati, Pat Noonan, aurait tenu une réunion avec son groupe plus tôt dans la semaine, les suppliant de tenter des frappes de meilleure qualité et de faire preuve de plus de patience dans les phases offensives. Un peu plus de justesse dans le dernier tiers, plaidait-il, et Cincinnati pourrait franchir un cap.

    Ainsi, quand Evander a contrôlé, levé la tête, haussé les épaules et expédié le ballon au fond depuis le parking, il ignorait techniquement les consignes de son entraîneur. Il inscrivait aussi le but de la victoire dans une remontée assez remarquable face à San Jose. Cincinnati a été mené 2-0 à domicile et semblait se diriger vers une deuxième défaite consécutive. Puis Evander a pris les choses en main. Il a offert le premier but d'une jolie louche dans la course de Bryan Ramirez. Il a aussi offert le deuxième, trouvant Tom Barlow dans une zone similaire, avant que ce dernier ne conclue. Puis est arrivé ce troisième but assez remarquable.

    Tout cela s'est bien sûr produit avec un milieu offensif affichant son nonchalance habituelle. Mais au coup de sifflet final, sa ligne de statistiques affichait : un but, deux passes décisives, sept occasions créées et, bien sûr, le titre d'homme du match.

    • Publicité
  • Brian SchmetzerGetty

    PERDANT : Brian Schmetzer

    Que se passe-t-il à Seattle ? Les Sounders, s’il y a bien une chose, c’est qu’ils sont toujours là, ou pas loin. L’équipe de Brian Schmetzer a disputé les play-offs lors de neuf des 10 dernières saisons. Lors de toutes ces participations sauf une, elle a terminé parmi les quatre premiers. Sa capacité à aller loin peut être remise en question, surtout après l’élimination au premier tour contre Minnesota United aux tirs au but l’an dernier. Mais la constance, c’est la marque de fabrique de Schmetzer.

    Il est donc assez déroutant de voir la meilleure équipe du nord-ouest du Pacifique enchaîner six défaites de suite, un nouveau record de la franchise. Il est encore plus surprenant, et peut-être un peu démoralisant, que deux de ces six revers aient été infligés par Portland, qui en est déjà à son troisième entraîneur de la saison. La défaite de samedi soir a semblé particulièrement morose, ne serait-ce que parce que les Sounders avaient effectivement ouvert le score. Mais ils se sont effondrés au fil du match. La blessure de Paul Arriola dès la quatrième minute a été un coup dur pour un effectif déjà limité.

    Et tandis que Portland a bien géré son match avant d’arracher un but victorieux tardif amplement mérité, les Sounders ont semblé manquer à la fois d’énergie et d’idées. Ils n’ont cadré qu’un seul tir en seconde période et n’ont réussi que sept touches de balle dans la surface adverse après la pause. Tout semble un peu sombre en ce moment. Et avec la Leagues Cup qui approche à grands pas, il est difficile de voir où les choses peuvent s’améliorer.


  • imago-sport-1080642409.jpgPropaganda Photo

    VAINQUEUR : Robert Lewandowski

    Eh bien, cela devait arriver à un moment ou à un autre. Il y a eu une scène amusante avant le match de conférence Est du Chicago Fire contre Charlotte. Robert Lewandowski ne savait littéralement pas où il allait. Dans une courte séquence captée par les caméras d’Apple TV alors qu’il entrait dans le stade, la légende polonaise a été filmée en train de demander son chemin à un agent de sécurité en s’engouffrant dans les entrailles du gigantesque Soldier Field.

    Après tout, cet endroit est nouveau pour lui. Mais samedi, il l’a fait ressembler à sa maison. Ce qui est si spécial chez Lewandowski ces derniers temps, c’est sa façon de se déplacer. Il n’a jamais compté sur sa vitesse ou ses qualités athlétiques. Lewandowski fait partie de ces attaquants endurants qui s’appuient à la fois sur un instinct impitoyable et sur la capacité à tordre leur corps pour trouver des angles impossibles. Ses deux buts en ont été de très bons exemples. Le premier a été un enchaînement pivot-frappe mortel dans le petit filet, avec un mouvement de hanches digne d’un homme bien plus jeune. Le second a été un léger coup pour écarter le ballon d’un défenseur central, une touche délicate pour fermer un angle et créer tout juste assez d’espace pour une reprise du pied précise dans le petit filet.

    Ses premiers matches dans le championnat ont été un peu compliqués. Mais qu’il n’y ait aucun doute. Lewandowski est arrivé.


    • VOUS AVEZ APPRÉCIÉ CETTE HISTOIRE ?

    Ajoutez GOAL.com à vos sources préférées sur Google pour consulter davantage de nos articles

    Suivez GOAL sur Google
  • Tata MartinoGetty

    PERDANT : Tata Martino

    Tata Martino affirmait avant cette saison qu’un retour à Atlanta United était une bonne idée :

    « Je sais qu’on dit souvent que les deuxièmes passages ne sont pas toujours les meilleurs. Mais dans mon cas, je l’ai déjà fait une fois auparavant, et nous avons pu connaître le succès », a-t-il déclaré à GOAL en novembre.

    Il était assez facile de le croire. Atlanta sortait d’une saison désastreuse, mais avait investi seulement 12 mois plus tôt. L’effectif semblait suffisamment bon pour, au minimum, passer de lanterne rouge de la Conférence Est à prétendant aux play-offs. Et même si Martino prônait la patience, on s’attendait à ce que l’homme qui leur a offert la MLS Cup moins de dix ans plus tôt puisse au moins redresser la situation.

    Il s’avère que certaines situations sont plus difficiles à redresser que d’autres. Atlanta n’arrive tout simplement pas à se lancer. L’équipe encaisse rarement de lourdes défaites, mais aucun club de MLS n’a perdu plus de matches, et elle compte le plus petit total de points du championnat. La dernière déception ? Une défaite 3-2 contre Philadelphie après avoir mené 2-0 à la 66e minute. Pour être juste, Atlanta était réduit à 10 et en mode survie. Mais encaisser deux buts dans le temps additionnel reste un scénario particulièrement morbide. On dit que Romelu Lukaku pourrait être en route, peu de temps après le prêt d’Emmanuel Latte Lath à l’Union Berlin. Ce serait assurément un renfort bienvenu.

  • Kai WagnerGetty

    VAINQUEUR : Kai Wagner

    La stratégie de transferts de Philadelphie est amusante. Elle ressemble à peu près à ceci : posséder deux des quatre meilleurs défenseurs de la ligue, puis s’en débarrasser pendant la même intersaison. Regarder l’un peiner à trouver de la régularité chez un rival de la Conférence Ouest. Puis racheter l’autre sept mois après l’avoir laissé partir. Wagner est le meilleur passeur de l’histoire du club, et il possède un pied gauche redoutable. Il a aussi été, sans aucun doute, le meilleur joueur de l’Union lors de sa campagne du Supporters’ Shield 2025, avec 11 passes décisives tout en jouant également un rôle clé dans la meilleure défense de MLS.

    Son retour a été assez remarquable. L’Union était peut-être en difficulté lorsqu’il est arrivé. Mais avec Wagner de retour, le club a retrouvé son visage d’autrefois. Il compte trois passes décisives en trois matches, et en a délivré deux absolument somptueuses pour mener la remontée tardive de l’Union contre Atlanta samedi soir. Reste à voir s’il ne s’agit que d’un simple sursaut pour une équipe qui ne pouvait pas faire pire. Certes, les NY Red Bulls, Seattle et Atlanta constituent une série de matches plutôt favorable. Mais on ne peut battre que les adversaires qui se présentent, et Wagner ressemble de nouveau énormément au meilleur arrière gauche de MLS.

  • Mikey Varas Getty

    FLOP : Mikey Varas

    Pour la milliardième fois, San Diego, pourquoi relance-t-on de derrière ? Oui, le champion de la Conférence Ouest de l’an dernier pratique par moments un football délicieux. Mais c’est aussi extrêmement prévisible et, parfois, très facile à neutraliser. Varas, toutefois, campe sur ses positions en insistant pour que San Diego garde le ballon au sol. L’équipe est dernière du championnat au nombre de dégagements par match, et 25e en xG concédés. En clair : elle dégage très peu loin le ballon et, quand elle le perd, l’adversaire récupère dans des positions de grande qualité. Le plus souvent, il convertit aussi ces situations.

    Et c’est exactement ce qui s’est passé contre Minnesota. San Diego a concédé un but totalement évitable dès la troisième minute, lorsque l’équipe à domicile a profité d’un jeu brouillon. San Diego est revenu pour arracher un nul 1-1, et aurait même pu l’emporter. Mais l’insistance de Varas à jouer de cette seule manière est devenue préjudiciable.