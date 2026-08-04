La MLS a trouvé le successeur de Don Garber en la personne de Larry Berg, mais pour l’instant, l’attention reste portée sur le terrain. Le signe le plus évident ? Lionel Messi rejoue au football. La trêve de la Coupe du monde est officiellement terminée. L’homme fort est de retour. Il est temps de redevenir sérieux.

L’Inter Miami n’a pas vraiment reçu le message. Les Herons ont souffert contre le Columbus Crew et s’en sont bien sortis avec un terne match nul 2-2 à domicile.

Ailleurs, il y a eu de bonnes nouvelles pour le Philadelphia Union, qui a compris qu’avoir un arrière gauche capable de centrer pouvait mener à davantage d’occasions créées, qui l’eût cru ? Et puis il y a Evander, qui reste très doué pour frapper le ballon très fort au fond des filets.

Dans l’ensemble, c’était plaisant à regarder. C’est dommage, vraiment, que la Leagues Cup vienne maintenant freiner l’élan du championnat. Mais il reviendra sûrement.

GOAL se penche sur les gagnants et les perdants d’une nouvelle semaine captivante de MLS...