Vainqueurs et perdants de la Leagues Cup : Cavan Sullivan livre la meilleure performance de sa jeune carrière, Robert Lewandowski montre toute sa classe et Kris Valde s’en prend aux supporters de Providence Park

Enfin, le tableau de la Leagues Cup commence à devenir un peu plus clair. Voir 36 équipes disputer un tournoi avec deux ligues distinctes peut devenir un peu compliqué, surtout quand seules huit peuvent se qualifier pour la phase à élimination directe, peut-être pas assez au vu de la taille du plateau, mais c’est une question pour un autre jour.

Quoi qu’il en soit, il y a désormais quelques certitudes. Deux clubs de MLS, Vancouver et Minnesota, sont définitivement éliminés de la compétition. Pas moins de 10 clubs de Liga MX ont déjà terminé leur parcours. À l’approche de la dernière journée, tout reste pratiquement à jouer.

Cela dit, certaines équipes se sont jusqu’ici vraiment bien armées.

Austin et Charlotte ont fait le travail. Le Chicago Fire, qui a commencé à tirer le meilleur de Robert Lewandowski, s’est invité dans la course. Le LAFC a négocié un calendrier compliqué. Philadelphia Union est encore dans le coup. Mais certaines équipes sont en danger. L’Inter Miami, favori présumé, pourrait ne pas se qualifier après sa défaite du week-end. L’élan des Portland Timbers a peut-être brusquement pris fin. Mis bout à bout, tout cela annonce une dernière journée passionnante.

Et avant quelques jours chaotiques, GOAL se penche sur les gagnants et les perdants du week-end...







