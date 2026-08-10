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Leagues Cup W/LGOAL
Thomas Hindle

Traduit par

Vainqueurs et perdants de la Leagues Cup : Cavan Sullivan livre la meilleure performance de sa jeune carrière, Robert Lewandowski montre toute sa classe et Kris Valde s’en prend aux supporters de Providence Park

FEATURES
Analysis
Coupe de la ligue
Inter Miami CF
Chicago Fire FC
Philadelphia Union
R. Lewandowski
C. Sullivan

Une deuxième journée chaotique de Leagues Cup a apporté un peu plus de clarté quant aux équipes qui pourraient se qualifier pour la phase à élimination directe, avec de nombreuses bonnes performances

Enfin, le tableau de la Leagues Cup commence à devenir un peu plus clair. Voir 36 équipes disputer un tournoi avec deux ligues distinctes peut devenir un peu compliqué, surtout quand seules huit peuvent se qualifier pour la phase à élimination directe, peut-être pas assez au vu de la taille du plateau, mais c’est une question pour un autre jour.

Quoi qu’il en soit, il y a désormais quelques certitudes. Deux clubs de MLS, Vancouver et Minnesota, sont définitivement éliminés de la compétition. Pas moins de 10 clubs de Liga MX ont déjà terminé leur parcours. À l’approche de la dernière journée, tout reste pratiquement à jouer.

Cela dit, certaines équipes se sont jusqu’ici vraiment bien armées.

Austin et Charlotte ont fait le travail. Le Chicago Fire, qui a commencé à tirer le meilleur de Robert Lewandowski, s’est invité dans la course. Le LAFC a négocié un calendrier compliqué. Philadelphia Union est encore dans le coup. Mais certaines équipes sont en danger. L’Inter Miami, favori présumé, pourrait ne pas se qualifier après sa défaite du week-end. L’élan des Portland Timbers a peut-être brusquement pris fin. Mis bout à bout, tout cela annonce une dernière journée passionnante.

Et avant quelques jours chaotiques, GOAL se penche sur les gagnants et les perdants du week-end...



  • VAINQUEUR : Cavan Sullivan

    Le nouvel entraîneur du Philadelphia Union, Ryan Richter, a très bien géré Cavan Sullivan. Son principe général ? Laisser le gamin jouer. Alors que d’abord Jim Curtin puis Bradley Carnell avaient adopté une approche prudente avec cet adolescent au talent immense, Richter a desserré le frein à main. Lors des cinq matches de Richter à la tête de l’équipe, dont quatre victoires, le temps de jeu de Sullivan a été le suivant : 85, 89, 89, 90 et 60 minutes.

    Le football est avant tout un sport dans lequel on apprend sur le terrain, et le football senior est primordial pour permettre aux jeunes de se développer. Et Sullivan le vit pleinement. Certes, il y a encore eu quelques imperfections, des séquences dans lesquelles l’adolescent en faisait encore trop ou essayait d’en faire un peu trop. Mais samedi soir, il a disputé une superbe heure de jeu. L’adolescent a marqué un but et délivré une passe décisive. Il a réussi tous ses dribbles et fourni un gros travail indispensable, tandis que l’Union s’est imposé 3-1 contre Necaxa pour rester en vie en Leagues Cup.

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  • PERDANT : Kris Velde

    Velde n’a pas si mal joué que ça lors de la défaite 3-1 de Portland contre le géant de Liga MX, le Club América. Il a inscrit une égalisation absolument superbe à la 20e minute, en se jouant de la défense pour remettre dans le match une équipe des Timbers par ailleurs assez apathique. Mais c’est ce qui s’est passé ensuite qui a défini sa soirée. Interrogé sur l’ambiance, marquée par la présence de nombreux maillots du Club América, Velde a eu une réponse assez catégorique :

    « Merde, merde, merde, merde. Une tonne de jaune [de maillots] chez nous, à domicile. Je n’ai jamais vu ça de ma vie. Je ne comprends pas comment c’est possible », a-t-il déclaré aux journalistes au coup de sifflet final.

    Peut-être qu’il ne faut pas faire ça dans votre stade ?



  • Robert LewandowskiGetty

    VAINQUEUR : Robert Lewandowski

    On a a toujours eu l’impression que Lewandowski n’avait besoin que d’un déclic pour se révéler. Après être resté muet lors de ses deux premiers matches de MLS, l’attaquant polonais a retrouvé un peu de forme. Plus important encore, il a rappelé au monde entier à quel point il peut être bon.

    Il a inscrit un doublé contre Charlotte le 1er août, sur deux finitions de pur buteur. Et dimanche soir semblait parti pour être un peu frustrant. Au bout de 90 minutes, Lewandowski avait créé le plus d’occasions sur le terrain, cumulé le plus de ballons touchés dans la surface adverse et tenté le plus de tirs. Cela ressemblait à l’un de ces jours sans. Puis le but est arrivé. Il a été le premier à réagir sur un rebond pour inscrire le troisième but de Chicago de la soirée dans une convaincante victoire 3-1.

    Son but de près n’a pas seulement scellé la rencontre, il a aussi renforcé une idée : Lewandowski possède une immense expérience. D’autres joueurs auraient pu perdre leur sang-froid, abandonner ou, tout simplement, cesser d’essayer. Mais le Polonais a attendu son moment et, même si son but était un peu brouillon, il l’avait largement mérité.

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  • Casemiro Inter MiamiGetty

    FLOP : l’Inter Miami

    Certes, il y avait quelques circonstances atténuantes dans la défaite 2-1 de l’Inter Miami contre Monterrey samedi soir. La principale était l’absence de Lionel Messi en raison de la mort tragique de son père. Certaines choses sont plus importantes que le football, et se passer de son joueur vedette, qui plus est dans de telles circonstances, est quelque chose de difficile à surmonter.

    Il restait toutefois un match de football à jouer. Et Miami a été loin d’être convaincant à domicile. L’entraîneur Guillermo Hoyos a aligné un onze plus ou moins au complet à domicile. Mais sans Luis Suarez, suspendu, sans Messi, absent, et sans German Berterame, blessé, les Herons ont été plutôt inoffensifs en attaque. Leurs fragilités défensives habituelles ont aussi refait surface, et ils n’avaient guère de raisons de se plaindre lorsque l’ancien joueur du Chicago Fire, Hugo Cuypers, a inscrit le but de la victoire à la 90e minute, mettant les espoirs de l’Inter Miami en Leagues Cup en réel danger. Soyons clairs, Miami a le droit de perdre des matches. Aucune équipe n’est jamais parfaite.

    Mais celui-ci a soulevé des questions plus larges sur l’univers post-Messi auquel le club devra, sans aucun doute, se préparer. Quand il partira, qui prendra les rênes ? Samedi soir n’a pas vraiment apporté de réponse rassurante.

  • Seattle SoundersGetty

    VAINQUEUR : Seattle Sounders

    Seattle en avait bien besoin ! La période a été misérable pour les Sounders, qui ont enchaîné une série de sept défaites consécutives, égalant le record de la franchise, entre le 16 mai et le 5 août. Rien n'allait pour les géants de la MLS, qui n'avaient aucune réponse face à une avalanche de blessures au milieu de terrain, avec Cristian Roldan en tête, et à une défense incapable d'arrêter d'encaisser des buts.

    Samedi soir, Roldan a retrouvé sa place dans le onze de départ. Et ce n'était pas un hasard si l'équipe a semblé bien plus efficace. L'équilibre était là. Seattle a contrôlé le match de bout en bout, monopolisant la majeure partie du ballon, ne concédant qu'une seule « grosse occasion » et se créant beaucoup de situations intéressantes. Queretaro FC n'a pas su contenir le héros culte Paul Rothrock sur le côté gauche, lui qui a apporté beaucoup de créativité et d'énergie, tout en signant deux passes décisives dans cette victoire 3-0. Les prochains jours seront difficiles. Seattle doit battre Chivas, probablement avec une marge assez convaincante, pour s'assurer une place en phase à élimination directe. Mais ce résultat lui a redonné une chance, tout en mettant fin à sa mauvaise passe.

  • Vancouver WhitecapsGetty

    FLOP : Vancouver Whitecaps

    Il s’avère que l’ère post-Sebastian Berhalter à Vancouver est peut-être un peu plus difficile à négocier qu’on ne le pensait au départ. Alors que Berhalter a disputé l’intégralité des 90 minutes avec Middlesbrough pour sa première titularisation et a offert la passe décisive sur le but de la victoire lors d’un succès 1-0 contre Wrexham, ses anciens coéquipiers ont peiné à domicile. Les Whitecaps ont dû faire sans Andrés Cubas, qui portait le brassard de capitaine lors de leur premier match de Leagues Cup. Le robuste milieu de terrain est apparu dans des rumeurs de transfert ces derniers temps, et vendredi a mis en lumière à quel point il est crucial pour les Whitecaps.

    L’équipe canadienne a véritablement été dépassée sans lui, et même le retour de Thomas Muller n’a pas empêché le FC Juarez de repartir avec trois points capitaux vendredi soir. La feuille de statistiques raconte une histoire de domination de Vancouver et d’opportunisme de Juarez : les visiteurs ont marqué trois buts sur six tirs. Mais la réalité, c’est que Vancouver était friable, a multiplié les erreurs et s’est montré bien trop facile à prendre en contre. Le club est désormais éliminé d’un tournoi dans lequel beaucoup espéraient le voir rivaliser.