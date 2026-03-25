Les négociations autour du contrat d'Antonio Rüdiger semblent s'accélérer. Après que *Mundo Deportivo* a récemment rapporté que le Real Madrid avait proposé au joueur allemand de prolonger son contrat, de nouvelles rumeurs en provenance d'Italie laissent entendre que Rüdiger pourrait être plus convoité qu'on ne le pensait initialement.
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Va-t-on assister à une surenchère ? Plusieurs grands clubs semblent se disputer Antonio Rüdiger, du Real Madrid
Selon Tuttosport, outre le Real Madrid et la Juventus Turin, Manchester United et le FC Liverpool s'intéresseraient également aux services du défenseur central, dont le contrat expire cet été. Le journal rapporte en outre que la Juve tenterait de convaincre le joueur de 33 ans avec un contrat de deux ans d'une valeur totale de dix à douze millions d'euros.
L'offre du Real ne porterait en revanche que sur un an et s'élèverait à cinq millions d'euros. La question de l'entraîneur chez les Merengues est également un facteur important dans la décision de Rüdiger. L'entraîneur par intérim Alvaro Arbeloa pourrait, selon les résultats en Ligue des champions, devenir la solution définitive dans la capitale espagnole. Sous la houlette de cet homme de 43 ans, Rüdiger fait à nouveau partie de l'effectif de base en défense centrale. Son prédécesseur, Xabi Alonso, qui a été remercié, avait la réputation de ne pas être un fan de Rüdiger.
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Rüdiger vit à Madrid depuis 2022
Rüdiger joue pour le Real Madrid depuis 2022, club pour lequel il a disputé 174 matches officiels depuis lors. En 2023, l'international allemand a remporté pour la deuxième fois de sa carrière la Ligue des champions lors de sa première saison avec le Real, après avoir déjà décroché le trophée en 2021 avec Chelsea.
Rüdiger s'est fait connaître à partir de 2012 au VfB Stuttgart, avant de rejoindre l'AS Rome en Serie A en 2015, d'abord en prêt, puis définitivement un an plus tard. Il a finalement quitté la Ville éternelle en 2017, après deux ans, pour rejoindre Chelsea à Londres pour 35 millions d'euros.
Antonio Rüdiger : ses statistiques au Real Madrid
Jeux
174
Buts
8
Passes décisives
4
Cartons jaunes
18
Cartons jaunes et rouges
0
Cartons rouges
1