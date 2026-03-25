Selon Tuttosport, outre le Real Madrid et la Juventus Turin, Manchester United et le FC Liverpool s'intéresseraient également aux services du défenseur central, dont le contrat expire cet été. Le journal rapporte en outre que la Juve tenterait de convaincre le joueur de 33 ans avec un contrat de deux ans d'une valeur totale de dix à douze millions d'euros.

L'offre du Real ne porterait en revanche que sur un an et s'élèverait à cinq millions d'euros. La question de l'entraîneur chez les Merengues est également un facteur important dans la décision de Rüdiger. L'entraîneur par intérim Alvaro Arbeloa pourrait, selon les résultats en Ligue des champions, devenir la solution définitive dans la capitale espagnole. Sous la houlette de cet homme de 43 ans, Rüdiger fait à nouveau partie de l'effectif de base en défense centrale. Son prédécesseur, Xabi Alonso, qui a été remercié, avait la réputation de ne pas être un fan de Rüdiger.