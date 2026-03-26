Selon le journal italien Gazzetta dello Sport, l'ancien attaquant de l'Eintracht Francfort envisagerait de retourner à la Juventus de Turin, où il avait déjà été prêté entre janvier et juillet 2025.
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Va-t-on assister à un transfert spectaculaire ? Le joueur évalué à 95 millions d'euros semble déterminé à changer de club
Pour pouvoir financer le transfert de Kolo Muani, la Vieille Dame devrait toutefois d'abord générer des recettes de transfert. Le journal émet l'hypothèse qu'un échange pourrait donc avoir lieu : Kolo Muani à Turin et, en échange, l'attaquant de la Juve Jonathan David au Paris Saint-Germain.
Kolo Muani aurait déjà donné son accord pour un transfert vers le club le plus titré d'Italie, ce qui n'est pas une surprise. C'est sans conteste pendant les six mois où il a porté le maillot des Bianconeri qu'il a connu sa meilleure période depuis son départ de l'Eintracht Francfort. En 22 matches toutes compétitions confondues, il a marqué dix buts et en a préparé trois autres.
Kolo Muani quitte l'Eintracht Francfort pour le PSG pour 95 millions d'euros
À l'été 2023, le Français de 27 ans avait quitté le SGE pour rejoindre Paris pour 95 millions d'euros, mais il n'a pas répondu aux attentes élevées placées en lui. Après un an et demi, il a été prêté à la Juve en Serie A, puis à Tottenham Hotspur.
À Londres, Kolo Muani peine à retrouver sa forme. S'il bénéficie d'un temps de jeu régulier chez les Spurs, ses statistiques laissent toutefois à désirer. Il n'a inscrit qu'un seul but et délivré une seule passe décisive en 23 apparitions en Premier League. À Paris, il est toujours sous contrat jusqu'au 30 juin 2028.
Randal Kolo Muani : ses statistiques pour la saison 2025-2026
Concours
Matchs
Buts
Passes décisives
Minutes jouées
Premier League
23
1
1
1 235
Ligue des champions
9
4
2
450
Coupe d'Angleterre
1
0
1
59
Coupe de la Ligue
1
0
0
25