Va-t-on assister à un transfert spectaculaire ? Le joueur évalué à 95 millions d'euros semble déterminé à changer de club

Pour pouvoir financer le transfert de Kolo Muani, la Vieille Dame devrait toutefois d'abord générer des recettes de transfert. Le journal émet l'hypothèse qu'un échange pourrait donc avoir lieu : Kolo Muani à Turin et, en échange, l'attaquant de la Juve Jonathan David au Paris Saint-Germain.

Kolo Muani aurait déjà donné son accord pour un transfert vers le club le plus titré d'Italie, ce qui n'est pas une surprise. C'est sans conteste pendant les six mois où il a porté le maillot des Bianconeri qu'il a connu sa meilleure période depuis son départ de l'Eintracht Francfort. En 22 matches toutes compétitions confondues, il a marqué dix buts et en a préparé trois autres.