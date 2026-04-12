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« Va-t-il tomber debout ou Rashford va-t-il rééditer son coup de génie ? » Des précédents inspirants redonnent à Barcelone l’espoir d’une nouvelle remontada à l’extérieur

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Selon les statistiques, le FC Barcelone aurait 6 % de chances de renverser la tendance face à l’Atlético de Madrid.

Battu 2-0 au Camp Nou par l’Atlético de Madrid lors de l’aller des quarts de finale de la Ligue des champions, le FC Barcelone aborde le retour dans une position délicate. Les statistiques confirment cette difficulté : depuis l’instauration du format moderne de la C1, seulement 7 des 115 clubs battus à domicile à l’aller ont réussi à se qualifier, soit un taux de réussite d’environ 6 %. Un défi de taille pour Hansi Flick et son groupe.

Une étude récente rappelle que, dans l’ère moderne de la C1, seulement 7 clubs sur 115 ont renversé la vapeur après un revers à domicile au match aller, soit un taux d’à peine 6 %. Le défi qui attend Hansi Flick et son groupe s’en trouve donc considérablement amplifié.

Malgré ces statistiques peu encourageantes, l’histoire de la C1 rappelle quelques renversements de situation ayant commencé par un faux pas à domicile avant de se conclure par une épopée à l’extérieur, autant d’exemples qui maintiennent un mince espoir pour le Barça et ses supporters avant le voyage à Madrid.

  • Milan et le premier signal

    Au milieu des années 1950, l'AC Milan ouvre le premier chapitre de ses grandes remontées européennes en s'inclinant 4-3 à domicile contre le club allemand de Sarrebruck lors du match aller du premier tour de la toute première Coupe d'Europe, en 1955-1956.

    Beaucoup voyaient dans cette défaite à San Siro face à un adversaire relativement méconnu une élimination quasi certaine. Pourtant, les Rossoneri ont renversé la vapeur en Allemagne en s’imposant 4-1, validant leur qualification sur le score cumulé de 7-5 et prouvant qu’un revers à domicile n’est pas toujours synonyme d’élimination.

    • Publicité

  • La « Révolution romaine » désigne un moment charnière où le club de football de Rome a opéré une transformation stratégique majeure, marquant un tournant décisif dans son histoire.

    Lors de la saison 1993-1994, le club roumain du Steaua Bucarest a réédité cet exploit face au Dinamo Zagreb (devenu depuis Dinamo Zagreb). Après avoir perdu 2-1 à domicile et été mené 1-0 au retour, il a inscrit trois buts à l’extérieur pour s’imposer 3-2 et se qualifie grâce à la règle des buts à l’extérieur, les deux rencontres se concluant sur un score cumulé de 4-4.

  • L'Ajax se qualifie pour la finale

    Un nom revient souvent dans l’histoire de ces remontées spectaculaires : l’Ajax d’Amsterdam. En demi-finale de la Ligue des champions 1995-1996, le club néerlandais s’était incliné 1-0 à domicile face au Panathinaïkos, encaissant un but tardif qui offrait aux Grecs un avantage historique dans ce stade légendaire.

    Mais les Ajacides se sont rendus à Athènes avec le calme des champions : Jari Litmanen a rapidement égalisé sur l’ensemble des deux matches, avant que Litmanen et Nourredine Wouters n’ajoutent deux buts en seconde période. Score final : 3-0 et qualification pour la finale malgré la défaite à domicile à l’aller.

  • L'épopée de l'Allianz Arena

    Quelques années plus tard, l’Inter a démontré qu’il était possible de renverser la vapeur malgré une défaite à domicile.

    Lors de la saison 2010-2011, l’Inter s’était incliné 1-0 à San Siro face au Bayern Munich sur un but tardif de Mario Gomez lors du match aller des huitièmes de finale.

    Au retour, à l’Allianz Arena, les Nerazzurri ont offert l’une de leurs plus belles soirées européennes : ils ont d’abord ouvert le score grâce à une fulgurante ouverture du score de Samuel Eto’o, les Allemands repassent devant (2-1). Mais Wesley Sneijder puis Goran Pandev frappent coup sur coup et offrent aux Nerazzurri une victoire 3-2, synonyme de qualification grâce aux buts à l’extérieur.

  • Rashford, héros d’une remontada mémorable

    Le scénario s’est reproduit, de manière encore plus dramatique, lors des huitièmes de finale de la saison 2018-2019 entre Manchester United et le Paris Saint-Germain. À Old Trafford, les Red Devils ont concédé pour la première fois de leur histoire une défaite 2-0 à domicile, synonyme de revers à l’aller.

    Tout l’entourage voyait déjà le Paris Saint-Germain se qualifier, mais les Red Devils se sont présentés au Parc des Princes avec un état d’esprit conquérant : Romelu Lukaku a ouvert le score dès l’entame, puis le club parisien a repris l’avantage 3-1 au cumul, avant que Lukaku ne double la mise.

    Dans les arrêts de jeu, un penalty est sifflé pour une main de Kimpembe, que Marcus Rashford transforme en or pour offrir à United une victoire 3-1 et une qualification grâce à la règle des buts à l’extérieur, unique cas dans l’histoire de la Ligue des champions où une équipe remonte un déficit de deux buts à domicile.
    Fait notable pour le Barça : Rashford évolue aujourd’hui sous les couleurs catalanes, prêté par Manchester United. L’histoire est-elle sur le point de se répéter ?

  • L’Ajax, bourreau du Real Madrid et victime de Tottenham

    La saison 2018-2019 a été marquée par une remontée spectaculaire de l’Ajax. Battu 2-1 à Amsterdam par le Real Madrid, tenant du titre, en huitièmes de finale, le club néerlandais a renversé la vapeur au Santiago Bernabéu grâce à une victoire 4-1, synonyme de qualification sur le score cumulé de 5-3.

    Deux mois plus tard, l’Ajax a subi une remontada identique face à Tottenham : battu 1-0 à Londres, puis mené 2-0 à Amsterdam, avant que Lucas Moura n’inscrive un triplé historique et n’offre aux Spurs leur billet pour la finale grâce aux buts à l’extérieur, après un match nul 3-3 au total, l’un des revers les plus cuisants de l’histoire récente du club.

  • Le FC Barcelone s’est lui-même précipité vers sa chute.

    Le Paris Saint-Germain s'est d'abord incliné 3-2 à domicile face à Barcelone en quart de finale de la saison 2023-2024, avant de se rendre à Montjuïc et de s'imposer 4-1, profitant de l'expulsion d'Araujo pour éliminer le club catalan malgré sa défaite initiale en France.

    Le club de la capitale a réédité l’exploit face à Liverpool en 2024-2025, s’inclinant 1-0 au Parc des Princes avant de s’imposer 1-0 à Anfield, puis de se qualifier aux tirs au but et de poursuivre sa route vers un premier sacre continental.

  • La Juventus est sortie la tête haute.

    Face à ces remontées réussies, on se souvient d’une tentative infructueuse particulièrement célèbre.

    En quart de finale de la saison 2017-2018, la Juventus avait d’abord chuté à domicile à Turin, battue 3-0 par le Real Madrid, un ciseau retourné fabuleux de Ronaldo semblant alors enterrer ses espoirs.

    Malgré tout, les Italiens se sont présentés tête haute au Bernabéu : Mario Mandžukić a ouvert le score dès les premières minutes puis Blaise Matuidi a inscrit le troisième but, offrant un 3-0 provisoire et un total de 3-3 sur l’ensemble des deux matchs, sous le regard stupéfait du public madrilène. jusqu’à ce qu’un penalty transformé par Ronaldo dans le temps additionnel scelle l’une des remontées les plus spectaculaires et inachevées de l’histoire récente.

  • « Prends ta chance, fonce et lutte pour ton rêve »

    Barcelone est aujourd’hui confronté à un défi de taille après sa défaite 2-0 à domicile contre l’Atlético de Madrid. Pour se qualifier, le club catalan doit désormais s’imposer par trois buts d’écart ou, à défaut, gagner par deux buts d’avance pour forcer la prolongation dans l’antre madrilène.

    Les statistiques suggèrent une mission quasi impossible, mais les précédents de Milan, Ajax, Inter, Manchester United, voire de la Juventus, morte debout au Bernabéu, rappellent aux Catalans que la porte de la remontada, aussi étroite soit-elle, ne se referme jamais totalement tant qu’une équipe ose croire jusqu’à la dernière minute, frôle le rêve et se bat, comme le rappelait le grand poète palestinien Mahmoud Darwish.

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