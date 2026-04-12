Battu 2-0 au Camp Nou par l’Atlético de Madrid lors de l’aller des quarts de finale de la Ligue des champions, le FC Barcelone aborde le retour dans une position délicate. Les statistiques confirment cette difficulté : depuis l’instauration du format moderne de la C1, seulement 7 des 115 clubs battus à domicile à l’aller ont réussi à se qualifier, soit un taux de réussite d’environ 6 %. Un défi de taille pour Hansi Flick et son groupe.

Une étude récente rappelle que, dans l’ère moderne de la C1, seulement 7 clubs sur 115 ont renversé la vapeur après un revers à domicile au match aller, soit un taux d’à peine 6 %. Le défi qui attend Hansi Flick et son groupe s’en trouve donc considérablement amplifié.

Malgré ces statistiques peu encourageantes, l’histoire de la C1 rappelle quelques renversements de situation ayant commencé par un faux pas à domicile avant de se conclure par une épopée à l’extérieur, autant d’exemples qui maintiennent un mince espoir pour le Barça et ses supporters avant le voyage à Madrid.