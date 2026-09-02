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France v Morocco: Semi Final - FIFA World Cup Qatar 2022Getty Images Sport

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Va-t-il saisir la FIFA ? Une offre arabe alléchante s'invite dans la crise entre Ziyech et le Wydad

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La star marocaine à la croisée des chemins

La crise entre Hakim Ziyech et le Wydad s'est compliquée ces derniers temps, et le joueur cherche désormais une issue pour mettre fin à l'incertitude qui entoure son avenir.

Selon des rapports de presse, Ziyech figurerait récemment parmi les cibles d'un club arabe, ce qui pourrait constituer la solution à son problème avec le président du Wydad, Ibrahim El Asri.

La crise entre Ziyech et le Wydad s'est aggravée récemment, le staff technique dirigé par le Portugais Paulo Sérgio l'ayant écarté du stage d'Agadir, tandis que le joueur affirme que le président du club est à l'origine de cette décision, en raison de son refus de réduire son salaire.

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  • Un mouvement libyen pour recruter Ziyech

    Le club libyen d'Al-Ittihad s'est activé pour recruter le Marocain Hakim Ziyech, profitant de la crise grandissante entre le joueur et le Wydad de Casablanca, qui a rendu son avenir avec le club incertain.

    Selon les informations du site « Africa Foot », le club libyen a présenté une offre financière importante pour convaincre Ziyech de rejoindre ses rangs, avec la volonté d'agir rapidement dans les négociations sur la base de conditions financières attractives.

    Mais aucune décision finale n'a été prise concernant l'avenir du joueur, alors que les discussions se poursuivent au sujet de sa situation contractuelle avec le Wydad.

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  • Ziyech va-t-il saisir la FIFA ?

    La relation entre Ziyech et le Wydad s'est détériorée au cours des dernières semaines en raison de différends financiers, sportifs et disciplinaires, les deux parties ayant tenu plusieurs réunions pour tenter de trouver une solution, sans parvenir à rapprocher leurs points de vue.

    La crise s'est intensifiée après que Ziyech a publié un message sur les réseaux sociaux dans lequel il a accusé le président du Wydad, Brahim El Aâssri, de mensonge.

    Le Wydad souhaite mettre fin à la crise, mais Ziyech tient à obtenir ses droits et pourrait saisir la Fédération internationale de football « FIFA » si aucun accord n'est trouvé, selon la même source.

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