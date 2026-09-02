La crise entre Hakim Ziyech et le Wydad s'est compliquée ces derniers temps, et le joueur cherche désormais une issue pour mettre fin à l'incertitude qui entoure son avenir.

Selon des rapports de presse, Ziyech figurerait récemment parmi les cibles d'un club arabe, ce qui pourrait constituer la solution à son problème avec le président du Wydad, Ibrahim El Asri.

La crise entre Ziyech et le Wydad s'est aggravée récemment, le staff technique dirigé par le Portugais Paulo Sérgio l'ayant écarté du stage d'Agadir, tandis que le joueur affirme que le président du club est à l'origine de cette décision, en raison de son refus de réduire son salaire.