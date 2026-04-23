Dans le cadre de sa campagne de sensibilisation « Check Your Bally’s », lancée à l’occasion du Mois de la sensibilisation au cancer des testicules, Bally Bet a profité des pauses habituelles du match pour rappeler aux supporters l’importance de l’autopalpation en dehors du terrain. Que ce soit une vérification VAR ayant permis à Gabriel de rester sur la pelouse lors du choc Arsenal-Manchester City, ou une révision ayant refusé un penalty à Everton après la chute de Kiernan Dewsbury-Hall dans la surface lors du derby du Merseyside, chaque intervention clé du week-end a transformé les décisions arbitrales en autant de rappels concrets.

Tout au long du week-end, ces interventions ont permis à Bally Bet de verser un don de 10 000 £ à la fondation The OddBalls, soutenant ainsi son action de sensibilisation et encourageant les hommes à prendre soin de leur santé.

L’ancien milieu d’Arsenal, de Nottingham Forest et d’Aston Villa, Lansbury, lui-même ancien patient d’un cancer des testicules, a commenté : « Les vérifications du VAR sont un moment que tous les joueurs et tous les supporters remarquent pendant un match. On attend toujours le verdict. Cette campagne est un excellent moyen d’utiliser ces moments pour rappeler aux gens de s’auto-examiner. C’est rapide, c’est simple, et cela peut véritablement sauver des vies. Voir que cela aboutit également à un don de 10 000 £ est formidable et montre l’impact que cela peut avoir. »

En s’appuyant sur les temps morts naturels du football, Bally Bet encourage les supporters à faire de l’auto-examen une habitude aussi banale que de vérifier le score ou d’attendre une décision du VAR. Car si le match peut s’interrompre pour une vérification, il ne faut que 30 secondes pour en faire de même.