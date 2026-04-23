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« Va-t-il s’expatrier ? » : Morgan Rogers se voit conseiller de « viser plus haut », tandis que l’ancien milieu d’Aston Villa, Henri Lansbury, livre sa prédiction sur son futur transfert
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Rogers se lance dans la course à la qualification pour la Ligue des champions.
Ces choix seront faits en temps utile : d’ici là, Aston Villa a encore beaucoup à accomplir lors de la saison 2025-2026. Actuellement quatrième de Premier League, le club peut toujours viser une place en Ligue des champions, à condition qu’Unai Emery décroche un cinquième titre en Europa League.
Rogers, le joueur le plus créatif des Villans, aura un rôle clé à jouer sur les deux tableaux ; il a d’ailleurs récemment retrouvé le chemin des filets après une série de onze matchs sans marquer.
Contrat de Rogers : jusqu’à quand court le contrat de Villa ?
Âgé de 23 ans, il n’a pas encore atteint son plein potentiel. Son jeu laisse entrevoir une marge de progression significative, et Villa espère en tirer pleinement parti.
Sous contrat jusqu’en 2031, il pourrait toutefois partir si une proposition jugée satisfaisante arrivait sur le bureau des dirigeants, et rejoindre ainsi un autre championnat lors d’un prochain mercato.
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Rogers a-t-il le niveau pour porter le maillot d’un des plus grands clubs de la planète ?
Interrogé sur la possibilité de voir Rogers porter un jour le maillot d’un des plus grands clubs de la planète, Lansbury – qui a récemment soutenu la campagne « Check Your Bally’s » visant à sensibiliser le public et à collecter des fonds pour le Mois de la sensibilisation au cancer des testicules, et qui a marqué lors de la dernière journée de Premier League avec le numéro 27 d’Aston Villa contre Sunderland – a déclaré à GOAL : « Oui, franchement, je le crois. Je pense qu’il a les épaules pour rebondir.
« Où ? Partira-t-il à l’étranger ? Resterat-il ici ? Je ne sais pas où ce chemin le mènera, mais c’est sans aucun doute un fantastique milieu de terrain/numéro 10. Il rappelle beaucoup Morgan Gibbs-White dans son style orienté vers l’avant : il veut attaquer, créer, marquer, et je suis convaincu qu’il peut encore monter en puissance. »
Rogers n'hésite pas à prendre des décisions audacieuses
Rogers n’hésite pas à prendre des décisions audacieuses, ce qui laisse penser qu’il pourrait une nouvelle fois sortir de sa zone de confort. Après avoir intégré l’effectif de Manchester City, ce natif des West Midlands a rejoint Middlesbrough en 2023, descendant ainsi en Championship, après avoir acquis de l’expérience en EFL lors d’une série de prêts.
Vingt-six matchs avec Boro lui ont suffi pour décrocher un transfert de 15 millions de livres (20 millions de dollars) à Villa, et il ne l’a pas regretté depuis. L’ancien milieu des Villans, Lansbury, salue ce choix stratégique : « Il s’agit simplement de temps de jeu. Je le répète souvent aux jeunes : “Peu importe ce que vous pouvez faire, allez sur le terrain et jouez, car c’est là que vous vous ferez remarquer et que vous gagnerez en confiance”.
Même si tu dois descendre en Championship ou en League One, tu restes dans le circuit des seniors. Aujourd’hui, beaucoup de U21 peinent à y entrer et se perdent en route.
Mais dès qu’un jeune intègre l’équipe première, il doit être prêté pour enchaîner les matchs. »
- Bally Bet
Vérifiez votre compte Bally's : combien d'argent a été récolté lors de la campagne sur le thème du VAR ?
Dans le cadre de sa campagne de sensibilisation « Check Your Bally’s », lancée à l’occasion du Mois de la sensibilisation au cancer des testicules, Bally Bet a profité des pauses habituelles du match pour rappeler aux supporters l’importance de l’autopalpation en dehors du terrain. Que ce soit une vérification VAR ayant permis à Gabriel de rester sur la pelouse lors du choc Arsenal-Manchester City, ou une révision ayant refusé un penalty à Everton après la chute de Kiernan Dewsbury-Hall dans la surface lors du derby du Merseyside, chaque intervention clé du week-end a transformé les décisions arbitrales en autant de rappels concrets.
Tout au long du week-end, ces interventions ont permis à Bally Bet de verser un don de 10 000 £ à la fondation The OddBalls, soutenant ainsi son action de sensibilisation et encourageant les hommes à prendre soin de leur santé.
L’ancien milieu d’Arsenal, de Nottingham Forest et d’Aston Villa, Lansbury, lui-même ancien patient d’un cancer des testicules, a commenté : « Les vérifications du VAR sont un moment que tous les joueurs et tous les supporters remarquent pendant un match. On attend toujours le verdict. Cette campagne est un excellent moyen d’utiliser ces moments pour rappeler aux gens de s’auto-examiner. C’est rapide, c’est simple, et cela peut véritablement sauver des vies. Voir que cela aboutit également à un don de 10 000 £ est formidable et montre l’impact que cela peut avoir. »
En s’appuyant sur les temps morts naturels du football, Bally Bet encourage les supporters à faire de l’auto-examen une habitude aussi banale que de vérifier le score ou d’attendre une décision du VAR. Car si le match peut s’interrompre pour une vérification, il ne faut que 30 secondes pour en faire de même.