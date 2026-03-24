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Va-t-il rester ou partir ? Nico Schlotterbeck n'a pas encore donné de réponse « définitive » à l'offre de contrat du Borussia Dortmund, alors que les informations divergent quant à l'avenir du défenseur vedette
L'avenir de Schlotterbeck est incertain
Schlotterbeck s'est imposé comme l'un des piliers de la défense du Borussia Dortmund, mais la question de savoir s'il restera le pilier de la défense du BVB dans les années à venir fait actuellement l'objet d'un vif débat.
Les spéculations ont atteint leur paroxysme après quele Bild a rapporté qu'une avancée décisive avait été réalisée dans les négociations entre le joueur et le club.
Cependant, malgré l'optimisme entourant un accord potentiel, des informations ultérieures ont indiqué que la réponse « décisive » du joueur serait toujours en suspens. Les dirigeants de Dortmund souhaitent vivement s'assurer la signature du joueur de 26 ans pour repousser l'intérêt venant de l'étranger, mais l'absence de feu vert définitif laisse les supporters et les parties prenantes dans l'attente d'une clarification.
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Informations contradictoires concernant le statut du contrat
La situation s'est compliquée en raison des versions contradictoires relayées par les médias allemands. Certains articles laissaient entendre qu'un accord global avait déjà été conclu à la suite de la victoire 3-2 contre Hambourg, match au cours duquel Schlotterbeck s'était une nouvelle fois illustré. Ces informations laissaient entendre qu'il ne restait plus qu'à attendre l'annonce officielle avant que le défenseur ne s'engage pour ses meilleures années avec les Schwarzgelben.
Au contraire, le WAZ suggère que, bien que les discussions aient été fructueuses et qu'un accord-cadre soit sur la table, Schlotterbeck n'a pas encore signé et n'a pas encore donné son accord. Le défenseur central évalue ses options alors que Dortmund cherche à constituer un effectif capable de se battre régulièrement pour le titre de Bundesliga et d'aller loin en Ligue des champions.
Une pierre angulaire du projet de Dortmund
Depuis son arrivée au Signal Iduna Park, Schlotterbeck s'est révélé être un atout essentiel pour le BVB. Sa capacité à construire le jeu depuis l'arrière, associée à son style défensif agressif, fait de lui un joueur difficile à remplacer sur le marché actuel. La direction de Dortmund est bien consciente que perdre un joueur de son calibre nécessiterait un réinvestissement considérable et une recherche potentiellement risquée d'un successeur.
La stratégie du club a consisté à s'appuyer sur un noyau de joueurs internationaux allemands, et Schlotterbeck est considéré comme le leader de ce groupe. Négocier une prolongation d' contrat permettrait à Dortmund d'éviter de le perdre gratuitement l'été prochain ou celui de 2027, alors que le Bayern Munich, Liverpool et le Real Madrid auraient manifesté leur intérêt pour le joueur.
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La pression liée à la prochaine fenêtre de transfert
Pour l'instant, la balle est dans le camp du joueur. Alors que les dirigeants de Dortmund gardent l'espoir qu'une avancée « décisive » se produise d'ici peu, le silence du camp Schlotterbeck continue d'alimenter les rumeurs de départ. Tant qu'aucune annonce officielle n'aura été faite, la question de savoir s'il restera ou s'il partira restera l'un des principaux sujets de conversation dans la région de la Ruhr.