Va-t-il rester ou partir ? Nico Schlotterbeck n'a pas encore donné de réponse « définitive » à l'offre de contrat du Borussia Dortmund, alors que les informations divergent quant à l'avenir du défenseur vedette

Schlotterbeck s'est imposé comme l'un des piliers de la défense du Borussia Dortmund, mais la question de savoir s'il restera le pilier de la défense du BVB dans les années à venir fait actuellement l'objet d'un vif débat.

Les spéculations ont atteint leur paroxysme après quele Bild a rapporté qu'une avancée décisive avait été réalisée dans les négociations entre le joueur et le club.

Cependant, malgré l'optimisme entourant un accord potentiel, des informations ultérieures ont indiqué que la réponse « décisive » du joueur serait toujours en suspens. Les dirigeants de Dortmund souhaitent vivement s'assurer la signature du joueur de 26 ans pour repousser l'intérêt venant de l'étranger, mais l'absence de feu vert définitif laisse les supporters et les parties prenantes dans l'attente d'une clarification.



