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Va-t-il rester ou partir ? La position du Bayern sur l’avenir d’Alphonso Davies dévoilée après que le géant allemand a recruté le jeune arrière latéral Nathaniel Brown

Mercato
A. Davies
Bayern Munich
Bundesliga
N. Brown

Le Bayern Munich s’apprête à officialiser l’arrivée du très prometteur arrière gauche Nathaniel Brown, dans le cadre d’un transfert estimé à environ 55 millions d’euros. Cette recrutement immédiat relance le débat sur l’avenir d’Alphonso Davies à l’Allianz Arena.

  • L'impact de l'arrivée de Brown

    Le Bayern Munich est sur le point de finaliser le recrutement de Nathaniel Brown, le défenseur ayant déjà passé sa visite médicale à Munich. Contrairement à ce que suggère l’arrivée d’un nouveau latéral gauche, le club bavarois ne cherche pas à remplacer Alphonso Davies, mais à sécuriser un talent allemand prometteur pour l’avenir.

    « Le Bayern ne veut pas de Nathaniel Brown pour remplacer Davies, mais parce qu’il le considère comme un grand talent de la Bundesliga pour l’avenir. Il fallait recruter l’Allemand dès maintenant pour éviter qu’un club de Premier League ne débauche l’arrière latéral », a expliqué Christian Falk, journaliste au Bild, via son portail CFBayern Insider. Brown avait auparavant été pressenti par des clubs tels qu’Arsenal et Chelsea.



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    Et maintenant, quel avenir pour Davies ?

    Malgré les rumeurs d’un possible départ, tout indique que l’international canadien devrait rester en Bavière dans un avenir proche. Davies est sous contrat à long terme, jusqu’en 2030, ce qui confère au club un solide levier dans d’éventuelles négociations.

    Selon Falk, le club se dit satisfait de ses performances lorsqu’il est disponible. « Je pense qu’il restera au Bayern Munich, et le club n’a aucun problème à ce qu’il reste. Ils savent qu’il a un contrat et qu’il est un très bon joueur. Le problème n’a jamais été la qualité de l’international canadien, mais sa vulnérabilité aux blessures », souligne Falk.

  • Préoccupations liées à la condition physique vs polyvalence tactique

    Les blessures ont émaillé le parcours de Davies ces dernières saisons, notamment une rupture du ligament croisé antérieur survenue en mars 2025 qui l’a éloigné des terrains pendant 63 matchs, aussi bien avec le Bayern qu’avec le Canada. Cet historique de problèmes physiques préoccupe davantage la direction du Bayern qu’une éventuelle baisse de son importance tactique ou de ses capacités techniques sur le terrain – sa polyvalence restant un atout majeur pour l’équipe.

    « Davies peut occuper deux postes ou plus, et Brown est encore plus polyvalent sur le plan des positions. Il n’y a pas de raison évidente de vendre Davies, mais si une très bonne offre se présentait, le FC Bayern l’étudierait », a ajouté Falk.

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    Le Canada s'est qualifié pour affronter le Maroc en Coupe du monde

    Davies est entré en jeu alors que le Canada a validé son billet pour les huitièmes de finale de la Coupe du monde grâce à une victoire 1-0 face à l’Afrique du Sud. Le Canada affrontera désormais le Maroc samedi en huitièmes de finale ; le vainqueur rencontrera ensuite la France ou le Paraguay en quarts de finale.