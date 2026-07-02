Va-t-il rester ou partir ? La position du Bayern sur l’avenir d’Alphonso Davies dévoilée après que le géant allemand a recruté le jeune arrière latéral Nathaniel Brown

Le Bayern Munich est sur le point de finaliser le recrutement de Nathaniel Brown, le défenseur ayant déjà passé sa visite médicale à Munich. Contrairement à ce que suggère l’arrivée d’un nouveau latéral gauche, le club bavarois ne cherche pas à remplacer Alphonso Davies, mais à sécuriser un talent allemand prometteur pour l’avenir.

« Le Bayern ne veut pas de Nathaniel Brown pour remplacer Davies, mais parce qu’il le considère comme un grand talent de la Bundesliga pour l’avenir. Il fallait recruter l’Allemand dès maintenant pour éviter qu’un club de Premier League ne débauche l’arrière latéral », a expliqué Christian Falk, journaliste au Bild, via son portail CFBayern Insider. Brown avait auparavant été pressenti par des clubs tels qu’Arsenal et Chelsea.







