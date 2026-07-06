Va-t-il rejoindre un grand club pour 50 millions d'euros ? Un joueur clé semble avoir pris le VfB Stuttgart de court

Selon Sky, les dirigeants de Stuttgart doivent revaloriser significativement leur offre si ils veulent que Hendriks prolonge les discussions. Âgé de 24 ans, le joueur est sous contrat jusqu’en 2028 avec le club, quatrième de la dernière Bundesliga. Le VfB négocie depuis des mois pour le conserver.

En cas d’échec des négociations, un départ du Néerlandais cet été resterait envisageable. Selon Sky, Stuttgart pourrait se montrer réceptif à une offre d’au moins 50 millions d’euros. Plusieurs cadors européens, dont le Borussia Dortmund, suivraient de près la situation du joueur.