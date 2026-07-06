Selon Sky, le défenseur central aurait gelé les discussions sur une prolongation de contrat. Les modalités financières proposées par le VfB n’auraient pas convaincu Hendriks, précise la même source.
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Va-t-il rejoindre un grand club pour 50 millions d'euros ? Un joueur clé semble avoir pris le VfB Stuttgart de court
Selon Sky, les dirigeants de Stuttgart doivent revaloriser significativement leur offre si ils veulent que Hendriks prolonge les discussions. Âgé de 24 ans, le joueur est sous contrat jusqu’en 2028 avec le club, quatrième de la dernière Bundesliga. Le VfB négocie depuis des mois pour le conserver.
En cas d’échec des négociations, un départ du Néerlandais cet été resterait envisageable. Selon Sky, Stuttgart pourrait se montrer réceptif à une offre d’au moins 50 millions d’euros. Plusieurs cadors européens, dont le Borussia Dortmund, suivraient de près la situation du joueur.
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Ramon Hendriks s’impose comme un véritable pilier du VfB Stuttgart.
Hendriks avait rejoint Stuttgart en provenance du Feyenoord Rotterdam en 2024 pour seulement un million d'euros. Au cours d'une saison dernière très solide, il s'est imposé comme un pilier incontournable de l'équipe ; son maintien serait donc d'une importance capitale d'un point de vue sportif pour le groupe de Sebastian Hoeneß.
Polyvalent, l’ancien international espoir néerlandais peut aussi dépanner à gauche de la défense. Toutes compétitions confondues, il a disputé 50 matchs et délivré quatre passes décisives.
Ramon Hendriks : le parcours professionnel du défenseur néerlandais
Période
Club
Matchs disputés
Janvier 2021 – Juin 2021
NAC Breda (prêt)
22
2021/22
Feyenoord Rotterdam
11
2022/23
FC Utrecht (prêt)
4
2023/24
Vitesse Arnhem (prêt)
35
depuis 2024
VfB Stuttgart
80
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