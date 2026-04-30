Va-t-il prolonger d’une saison au FC Bayern Munich ? Selon nos informations, Manuel Neuer aurait déjà pris sa décision

Cette saison, Manuel Neuer a déjà maintes fois démontré, grâce à ses performances de haut niveau dans les cages, qu’il restait un atout majeur pour le FC Bayern Munich. Mais, mardi, lors du match aller de la demi-finale de la Ligue des champions face au Paris Saint-Germain, le gardien allemand a vécu une soirée pour le moins inhabituelle.

Lors de ce match mémorable, remporté 5-4 par les Parisiens, le champion du monde 2014 a vu le ballon frôler ses filets à cinq reprises, sans pouvoir intervenir : les tirs de l’attaque parisienne menée par Ousmane Dembélé étaient tout simplement imparables. Le gardien allemand a même inscrit, malgré lui, une statistique peu enviable : il n’a repoussé aucun des tirs cadrés parisiens, une première dans l’histoire de la C1.