Selon Sky, Manuel Neuer a exprimé aux dirigeants du FC Bayern Munich son intention de prolonger son aventure au sein du club le plus titré d’Allemagne au-delà de 2026. Pour entamer les discussions, son agent, Thomas Kroth, s’est rendu jeudi à la Säbener Straße. Les premières négociations se sont tenues avec le directeur sportif Max Eberl et le PDG Jan-Christian Dreesen. Bild avait également évoqué cette réunion.
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Va-t-il prolonger d’une saison au FC Bayern Munich ? Selon nos informations, Manuel Neuer aurait déjà pris sa décision
Les négociations ne sont pas purement formelles, mais un accord reste tout à fait envisageable. Ces derniers temps, les dirigeants du FC Bayern ont multiplié les éloges envers le gardien de 40 ans et répété que la décision de prolonger ou non son contrat lui appartenait en dernier ressort. L’honneur président Uli Hoeneß a également exprimé son admiration pour le gardien et a confié dans le podcast « Auf eine weiß-blaue Tasse » : « Pour ma part, si la décision ne dépendait que de moi, nous ferions tout pour le conserver une année de plus. »
En cas de prolongation de contrat, Manuel Neuer devrait accepter une baisse de salaire.
Avec un salaire brut estimé à environ 20 millions d'euros, Neuer reste l'un des joueurs les mieux payés du FC Bayern Munich. Cependant, dans un contexte où le directeur sportif Max Eberl cherche à réduire la masse salariale, le gardien allemand devrait accepter une baisse significative de ses émoluments pour prolonger son contrat. Néanmoins, un départ à la retraite lui ferait perdre davantage encore. Selon les plans du club, Neuer endossera la saison prochaine un double rôle : il restera le gardien numéro 1 tout en assumant davantage de missions de mentorat auprès de Jonas Urbig, afin de lui procurer du temps de jeu régulier. Le capitaine bavarois devra donc, par moments, prendre place sur le banc, même en l’absence de blessure.
Manuel Neuer et le FC Bayern ont vécu une soirée difficile lors du dernier match contre le PSG.
Cette saison, Manuel Neuer a déjà maintes fois démontré, grâce à ses performances de haut niveau dans les cages, qu’il restait un atout majeur pour le FC Bayern Munich. Mais, mardi, lors du match aller de la demi-finale de la Ligue des champions face au Paris Saint-Germain, le gardien allemand a vécu une soirée pour le moins inhabituelle.
Lors de ce match mémorable, remporté 5-4 par les Parisiens, le champion du monde 2014 a vu le ballon frôler ses filets à cinq reprises, sans pouvoir intervenir : les tirs de l’attaque parisienne menée par Ousmane Dembélé étaient tout simplement imparables. Le gardien allemand a même inscrit, malgré lui, une statistique peu enviable : il n’a repoussé aucun des tirs cadrés parisiens, une première dans l’histoire de la C1.