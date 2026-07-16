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Va-t-il prendre position contre l'Espagne à cause de la Palestine ? La Maison Blanche dévoile la position de Trump sur la finale

Espagne vs Argentine
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É.-U.

La Maison Blanche a officiellement communiqué la position du président Donald Trump au sujet de sa participation à la finale de la Coupe du monde 2026, qui opposera l'Espagne à l'Argentine.

La finale de la Coupe du monde, organisée conjointement par les États-Unis, le Canada et le Mexique, se déroulera dimanche prochain en soirée au stade MetLife de New York.

Après la qualification de l’Espagne aux dépens de la France en demi-finale, l’Argentine a obtenu le deuxième billet mercredi soir à l’issue d’un scénario dramatique : menés au score, les Albicelestes ont renversé la vapeur pour s’imposer 2-1 grâce à une tête de Lautaro Martínez à la 90e+2.

  • La présence de Trump… Profitera-t-elle à l’Espagne ou à l’Argentine ?

    Caroline Levitt, porte-parole de la Maison Blanche, a confirmé jeudi que le président américain Donald Trump assisterait dimanche à la finale de la Coupe du monde de football 2026 entre l’Espagne et l’Argentine.

    Selon la déclaration faite aujourd’hui par Mme Levitt aux médias, l’administration américaine considère que ce tournoi est « le plus regardé, le plus sûr et le plus réussi » jamais organisé dans l’histoire du pays.

    Selon des sources à Washington citées par le journal argentin La Nación, cette présence vise à illustrer la capacité des États-Unis à accueillir de grands événements internationaux et à renforcer leur image d’hôte mondial.

    La porte-parole a toutefois précisé que le président n’avait pas encore indiqué s’il supporterait l’Espagne ou l’Argentine lors de la finale, rappelant ses critiques passées à l’égard du gouvernement espagnol sur des dossiers diplomatiques sensibles, notamment la guerre à Gaza.

    Elle a toutefois indiqué qu’il était probable que Trump fasse une déclaration publique avant le match, ce qui alimente l’attente autour de sa position lors de cet événement d’envergure mondiale.

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    • Publicité

  • Un accueil hostile pourrait attendre Trump

    Avant la finale, Donald Trump prendra part à une réception organisée par la FIFA à la Trump Tower de New York, en présence du président de l’instance internationale, Gianni Infantino.

    Il y a quelques semaines, Infantino avait annoncé que le président américain assisterait à la finale et remettrait le trophée au vainqueur, une pratique qu’il avait déjà appliquée lors de la première édition de la Coupe du monde des clubs 2025, organisée aux États-Unis.

    À l’époque, il était resté sur le podium après la remise du trophée à Chelsea, surprenant les joueurs emmenés par Reece James.

    La personnalité de l’ancien président suscite souvent des réactions partagées dans les stades. Lors de la finale de la NBA 2026, son apparition sur l’écran géant avait provoqué des sifflets nourris de la part des supporters.

    Une situation similaire s’est produite lors de la finale de la Coupe du monde des clubs 2025, où le public l’a sifflé à son entrée et pendant la cérémonie de remise des prix, même si les réactions étaient cette fois plus partagées, avec quelques applaudissements sporadiques.

    La présence de Trump dans le monde du football a aussi fait réagir après la visite de l’Inter Miami à la Maison-Blanche, suite au titre MLS, en présence de Lionel Messi ; un passage qui a déclenché un vif débat politique et médiatique malgré le calme habituel du capitaine argentin sur ces questions.

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    Lire aussi : Une crise majeure sur le point d'éclater : le président argentin défend les joueurs… et s'attend à une sanction de la FIFA

  • Une démonstration de force sans précédent

    La finale de la Coupe du monde 2026 s'accompagnera d'un show d'une ampleur inédite. Pour la première fois, la rencontre comprendra un show à la mi-temps, calqué sur le modèle du « Super Bowl », avec la participation d’artistes internationaux tels que Shakira, Justin Bieber, le groupe Coldplay et bien d’autres. La cérémonie de clôture débutera 90 minutes avant le coup d’envoi et accueillera également plusieurs personnalités du monde du spectacle.

    Sur le plan institutionnel, le roi Felipe VI devrait faire le déplacement avec la reine Letizia et leurs deux filles pour soutenir la sélection espagnole.

    En revanche, la présence du Premier ministre espagnol Pedro Sánchez reste à confirmer, tandis que des sources officielles argentines excluent celle du président Javier Milei.

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