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« Va montrer que tu le mérites ! » : Alexis Mac Allister a reçu un message clair sur son contrat à Liverpool après son coup de gueule en conférence de presse
Heskey met Mac Allister au défi au sujet de ses exigences contractuelles à Liverpool
L’ancien attaquant de Liverpool Emile Heskey a mis Alexis Mac Allister au défi de prouver sa valeur sur le terrain après que le milieu de terrain a exprimé sa déception concernant sa situation contractuelle. L’international argentin a révélé sa tristesse de ne pas s’être vu proposer de discussions pour une prolongation par la direction d’Anfield.
Mac Allister est arrivé sur le Merseyside à l’été 2023 aux côtés de Ryan Gravenberch et Dominik Szoboszlai.
Cependant, il a vu ses deux collègues du milieu de terrain signer des prolongations plus tôt cette année sans être contacté au sujet de son propre contrat.
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Un ancien attaquant exhorte le milieu de terrain à être décisif sur le terrain
S'exprimant avant la victoire de Liverpool contre l'Atletico Madrid en Ligue des champions, Mac Allister a admis que des opportunités de départ existaient cet été, tout en faisant part de sa frustration. Heskey, qui a disputé 223 matches avec Liverpool, a insisté sur le fait que les prolongations de contrat doivent être méritées grâce à des performances individuelles régulières.
Le consultant a souligné que les décideurs de Liverpool récompenseront naturellement les joueurs une fois que leurs statistiques exigeront d'agir.
« Au lieu de se plaindre pour obtenir un nouveau contrat, il doit aller montrer qu'il le mérite par ses performances et le contrat viendra », a déclaré Heskey à PariuriX. « Quand vous commencez à afficher des statistiques, Liverpool sera obligé de regarder autour de lui et de se dire que personne ne peut rivaliser avec ces chiffres. Vous pouvez vous plaindre, mais il faut aussi aller le prouver. »
Le milieu de terrain mis au défi de reproduire sa forme de la Coupe du monde à Anfield
Heskey a souligné que, si Mac Allister possède une immense qualité technique, ses performances avec Liverpool la saison dernière ont été en deçà de celles qui avaient été les siennes avec l’Argentine lors de la Coupe du monde remportée. L’ancien attaquant a exhorté le vainqueur de la Coupe du monde 2022 à hausser son niveau et à afficher une régularité décisive.
Mac Allister a apporté une réponse opportune en inscrivant le but décisif lors de la victoire 2-1 contre l’Atlético de Madrid la semaine dernière.
Heskey a insisté sur le fait que maintenir ce niveau obligera les dirigeants du club à lui proposer un nouveau contrat.
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Le focus se tourne vers le choc contre Bournemouth après les exploits européens
Après avoir signé un geste décisif en Europe, Mac Allister se reconcentre sur les échéances nationales alors que Liverpool se prépare à affronter Bournemouth dimanche après-midi. Le milieu de terrain devrait être titulaire dans l’entrejeu pour l’équipe d’Andoni Iraola.
S’appuyer sur sa prestation européenne sera essentiel pour convaincre la direction d’Anfield d’ouvrir des négociations officielles.
Mac Allister cherchera à entretenir cette dynamique et à obtenir une clarification à long terme sur son avenir à Liverpool.
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