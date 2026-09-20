L’ancien attaquant de Liverpool Emile Heskey a mis Alexis Mac Allister au défi de prouver sa valeur sur le terrain après que le milieu de terrain a exprimé sa déception concernant sa situation contractuelle. L’international argentin a révélé sa tristesse de ne pas s’être vu proposer de discussions pour une prolongation par la direction d’Anfield.

Mac Allister est arrivé sur le Merseyside à l’été 2023 aux côtés de Ryan Gravenberch et Dominik Szoboszlai.

Cependant, il a vu ses deux collègues du milieu de terrain signer des prolongations plus tôt cette année sans être contacté au sujet de son propre contrat.