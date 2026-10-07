Robinson remplirait assurément ce critère après avoir attiré l’attention pendant cinq saisons comme joueur de haut niveau en Angleterre. Il en dispute une sixième, avec le joueur né à Milton Keynes au mieux de sa forme après avoir représenté les États-Unis lors d’une Coupe du monde à domicile en 2026.

Il est lié par un contrat dans l’ouest de Londres jusqu’à l’été 2028, mais des offres séduisantes pourraient pousser Fulham à envisager un transfert. Le club sait que Robinson a désormais 29 ans et verra probablement sa valeur commencer à diminuer à partir de maintenant.

Si Manchester United était prêt à dépenser gros pour l’ajouter à son effectif, alors un accord pourrait s’avérer bénéfique pour toutes les parties concernées. Manchester United continue de faire confiance à Luke Shaw au poste d’arrière gauche, mais aurait bien besoin d’une autre option fiable dans ce secteur.

Robinson, avec ses projections offensives sur les côtés, apporterait quelque chose de différent dans l’effectif de Michael Carrick. Il peut offrir une largeur importante dans un système qui voit souvent les attaquants excentrés repiquer dans l’axe, tout en affichant un total de passes décisives impressionnant à Fulham.