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Utilise la force ! Manchester United peut-il raviver son intérêt pour « Jedi » Antonee Robinson, international américain ? Un ancien attaquant de Fulham répond à la question d’un transfert sur fond d’interrogations au poste d’arrière gauche à Old Trafford
Robinson est un joueur confirmé de Premier League
Robinson remplirait assurément ce critère après avoir attiré l’attention pendant cinq saisons comme joueur de haut niveau en Angleterre. Il en dispute une sixième, avec le joueur né à Milton Keynes au mieux de sa forme après avoir représenté les États-Unis lors d’une Coupe du monde à domicile en 2026.
Il est lié par un contrat dans l’ouest de Londres jusqu’à l’été 2028, mais des offres séduisantes pourraient pousser Fulham à envisager un transfert. Le club sait que Robinson a désormais 29 ans et verra probablement sa valeur commencer à diminuer à partir de maintenant.
Si Manchester United était prêt à dépenser gros pour l’ajouter à son effectif, alors un accord pourrait s’avérer bénéfique pour toutes les parties concernées. Manchester United continue de faire confiance à Luke Shaw au poste d’arrière gauche, mais aurait bien besoin d’une autre option fiable dans ce secteur.
Robinson, avec ses projections offensives sur les côtés, apporterait quelque chose de différent dans l’effectif de Michael Carrick. Il peut offrir une largeur importante dans un système qui voit souvent les attaquants excentrés repiquer dans l’axe, tout en affichant un total de passes décisives impressionnant à Fulham.
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Manchester United doit-il envisager un raid sur le mercato à Fulham ?
Manchester United a choisi de ne pas investir massivement pour renforcer sa ligne défensive lors du dernier mercato, mais cette position pourrait-elle changer en 2027 ? Interrogé sur le fait de savoir si Robinson pourrait revenir dans les réflexions de Manchester United, Zamora, qui s’exprimait en association avec les paris sur la Premier League de BetWright, a déclaré à GOAL : « Je pense que oui. Il a été relativement constant au poste d’arrière latéral au fil des années. Il pourrait être l’un de ceux qui possèdent désormais une grande expérience.
« Il a joué de nombreuses années en Premier League, évidemment aussi au niveau international, donc c’est encore un bon talent et il continue de répondre présent pour Fulham. Je suis curieux de voir comment ils vont s’en sortir sous [Alvaro] Arbeloa, pour être honnête. »
Pourquoi Robinson pourrait être une recrue judicieuse pour Manchester United
Un transfert de Robinson à Old Trafford avait déjà été évoqué par l’ancien défenseur de United Jonathan Spector, l’international américain aux 36 sélections déclarant à GOAL lorsqu’il avait été interrogé sur le même sujet : « Je sais que Luke Shaw a eu des problèmes de blessures, donc ils ont besoin de quelqu’un qui sera en forme pendant la majeure partie de la saison et sur qui ils pourront compter, et Antonee Robinson correspond certainement à ce profil.
« C’est aussi un latéral très offensif, extrêmement athlétique également, donc je pense vraiment qu’il correspond à ce qu’ils rechercheraient à ce poste. Je pense vraiment que c’est un très, très bon latéral. Je pense qu’il pourrait convenir à United dans la manière dont l’équipe joue, et je vois une similitude de profil avec Luke Shaw.
« Son volume de course est exceptionnel, son coffre est phénoménal, donc c’est quelqu’un qui va avaler ce couloir sans arrêt.
« Je ne sais pas si Carrick va modifier un peu la manière dont ils jouent, mais s’il cherche ce joueur capable d’enchaîner les allers-retours dans le couloir et de soutenir l’attaque, je pense que c’est là qu’il est à son meilleur niveau.
« S’il est obligé de défendre pendant de longues séquences d’un match, je ne pense pas que ce soit nécessairement son point fort. Mais quand il a cette liberté de se projeter vers l’avant, c’est là qu’il est vraiment à son meilleur niveau. En termes de qualité de centre, de qualité dans le dernier tiers, je ne pense pas qu’il soit au même niveau que Luke Shaw, mais je pense qu’on aura ce volume avec lui parce que son volume de course est tellement élevé. »
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La star de l’équipe des États-Unis continue d’impressionner en club et en sélection
Robinson, affectueusement surnommé « Jedi » en raison de son amour d’enfance pour Star Wars et tout ce qui touche à la magie, a rejoint la sélection des États-Unis lors de la dernière trêve internationale et a porté son total de sélections en équipe première à 61.
Sa dernière sortie avant de traverser l’Atlantique remonte à un match contre Manchester United, un nul 1-1 à Craven Cottage, et il reste à voir s’il en a fait assez pour convaincre Manchester United qu’il serait un renfort utile pour ses ambitieux projets en Premier League et en Ligue des champions.
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