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Antonee Robinson Manchester United crest 2026Getty/GOAL
Chris Burton
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Utilise la force ! Man Utd pourrait-il raviver son intérêt pour « Jedi » Antonee Robinson, de l’USMNT ? Un ancien attaquant de Fulham répond à une question sur un transfert alors que des interrogations persistent au poste d’arrière gauche à Old Trafford

A. Robinson
Manchester United
Fulham
Premier League

Des questions continuent de se poser sur le secteur défensif de Manchester United, alors cette situation pourrait-elle pousser le club à tourner de nouveau son radar des transferts vers le latéral gauche de l’USMNT et de Fulham, Antonee Robinson ? L’ancien attaquant des Cottagers Bobby Zamora a expliqué à GOAL pourquoi un tel transfert pourrait avoir du sens, alors que Manchester United est en permanence à la recherche de joueurs ayant déjà fait leurs preuves en Premier League.

  • Robinson est une valeur sûre de Premier League

    Robinson cocherait assurément cette case, lui qui s’est déjà fait remarquer au cours de cinq saisons comme élément de haut niveau dans l’élite anglaise. Il en dispute une sixième, la star née à Milton Keynes affichant un moral au beau fixe après avoir représenté les États-Unis lors d’une Coupe du monde à domicile en 2026.

    Il est lié par un contrat dans l’ouest de Londres jusqu’à l’été 2028, mais des offres alléchantes pourraient pousser Fulham à envisager un transfert. Le club sait que Robinson a désormais 29 ans et verra probablement sa valeur commencer à diminuer à partir de maintenant.

    Si Manchester United était prêt à dépenser gros pour l’ajouter à son effectif, alors un accord pourrait s’avérer bénéfique pour toutes les parties concernées. Les Red Devils continuent de faire confiance à Luke Shaw au poste d’arrière gauche, mais auraient bien besoin d’une autre option fiable dans ce secteur.

    Robinson, avec ses projections offensives sur les côtés, offrirait quelque chose de différent dans l’effectif de Michael Carrick. Il peut apporter une largeur importante dans un système qui voit souvent les attaquants de couloir repiquer dans l’axe, tout en ayant compilé un total de passes décisives impressionnant à Fulham.

  • Antonee Robinson Fulham 2026-27Getty

    Manchester United doit-il envisager un raid sur Fulham lors du mercato ?

    United a choisi de ne pas investir massivement dans le renforcement de sa défense à quatre lors du dernier mercato, mais cette position pourrait-elle changer en 2027 ? Interrogé sur la possibilité que Robinson revienne dans les plans de Manchester United, Zamora, qui s’exprimait en association avec les paris sur la Premier League de BetWright, a confié à GOAL : « Je pense que oui. Il a été relativement régulier au poste d’arrière latéral au fil des années. Il pourrait potentiellement être l’un de ceux qui possèdent désormais une grande expérience.

    « Il a joué de nombreuses années en Premier League, évidemment aussi au niveau international, donc c’est un autre bon talent et il continue de se montrer à Fulham. J’ai hâte de voir ce qu’ils feront sous [Alvaro] Arbeloa, pour être honnête. »

  • Pourquoi Robinson pourrait être un ajout judicieux pour Manchester United

    Une arrivée de Robinson à Old Trafford avait déjà été évoquée par l’ancien défenseur de United Jonathan Spector, la star de l’USMNT aux 36 sélections déclarant à GOAL, avec l’aimable autorisation de TheFantasyTool.com, lorsqu’il a été interrogé sur le même sujet : « Je sais que Luke Shaw a eu des problèmes de blessures, donc ils ont besoin de quelqu’un qui sera apte pendant la majeure partie de la saison et sur qui ils pourront compter, et Antonee Robinson correspond certainement à ce profil.

    « C’est aussi un latéral très offensif, extrêmement athlétique également, donc je pense vraiment qu’il correspond à ce qu’ils rechercheraient à ce poste. Je pense que c’est un très, très bon latéral. Je pense qu’il pourrait convenir à Manchester United dans la manière dont l’équipe joue, et je vois une similarité de profil avec Luke Shaw.

    « Son volume de course est exceptionnel, son coffre est phénoménal, donc c’est quelqu’un qui va faire des allers-retours sur ce côté sans arrêt.

    « Je ne sais pas si Carrick va changer un peu la manière dont ils jouent, mais s’il recherche ce joueur capable de faire des allers-retours sur l’aile, de soutenir l’attaque, je pense que c’est là qu’il est le meilleur.

    « S’il est obligé de défendre pendant de longues séquences d’un match, je ne pense pas que ce soit nécessairement son point fort. Mais quand il a cette liberté de se projeter vers l’avant, c’est là qu’il est vraiment à son meilleur niveau. En termes de qualité de centre, de qualité dans le dernier tiers, ce n’est pas au même niveau que Luke Shaw, je ne pense pas, mais je pense que vous aurez ce volume avec lui parce que son volume de course est tellement élevé. »

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  • Antonee Robinson Manchester United crest 2026Getty/GOAL

    La star de l'équipe des États-Unis continue d'impressionner en club et en sélection nationale

    Robinson, qui est affectueusement surnommé « Jedi » en raison de son amour d’enfance pour Star Wars et tout ce qui touche à la magie, a rejoint la sélection des États-Unis lors de la dernière trêve internationale et a porté son total de sélections en équipe A à 61.

    Sa dernière sortie avant de traverser l’Atlantique a eu lieu contre Manchester United, lors d’un match nul 1-1 à Craven Cottage, et il reste à voir s’il en a fait assez pour convaincre Manchester United qu’il serait un renfort utile dans le cadre de ses ambitieux projets en Premier League et en Ligue des champions.

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