Robinson cocherait assurément cette case, lui qui s’est déjà fait remarquer au cours de cinq saisons comme élément de haut niveau dans l’élite anglaise. Il en dispute une sixième, la star née à Milton Keynes affichant un moral au beau fixe après avoir représenté les États-Unis lors d’une Coupe du monde à domicile en 2026.

Il est lié par un contrat dans l’ouest de Londres jusqu’à l’été 2028, mais des offres alléchantes pourraient pousser Fulham à envisager un transfert. Le club sait que Robinson a désormais 29 ans et verra probablement sa valeur commencer à diminuer à partir de maintenant.

Si Manchester United était prêt à dépenser gros pour l’ajouter à son effectif, alors un accord pourrait s’avérer bénéfique pour toutes les parties concernées. Les Red Devils continuent de faire confiance à Luke Shaw au poste d’arrière gauche, mais auraient bien besoin d’une autre option fiable dans ce secteur.

Robinson, avec ses projections offensives sur les côtés, offrirait quelque chose de différent dans l’effectif de Michael Carrick. Il peut apporter une largeur importante dans un système qui voit souvent les attaquants de couloir repiquer dans l’axe, tout en ayant compilé un total de passes décisives impressionnant à Fulham.