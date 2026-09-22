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Naomi Girma, ChelseaGetty
Traduit par

USWNT à l’étranger : que faudra-t-il à Naomi Girma pour avoir sa chance à Chelsea ?

FEATURES
Etats-Unis
Chelsea FC Women
Manchester United Women
Manchester City Women
Arsenal Women
A. Thompson
N. Girma
P. Tullis-Joyce
S. Coffey
E. Fox

Sam Coffey et City se sont imposées, tandis qu’Emily Fox et Phallon Tullis-Joyce ont fait match nul 1-1. Chelsea s’est imposé au milieu des questions sur le temps de jeu de Naomi Girma et la réussite d’Alyssa Thompson devant le but.

La saison dernière, les buts d'Alyssa Thompson et les clean sheets de Phallon Tullis-Joyce ont donné à l'USWNT de quoi largement se réjouir en Angleterre. Après trois week-ends dans la nouvelle saison de Women's Super League, ces moments forts ont été plus difficiles à trouver, même si les Américaines continuent d'influencer les matches.

La dernière sortie de Thompson a illustré ce contraste. Titulaire pour la troisième fois de suite avec Chelsea, elle a été au coeur de l'attaque lors d'une victoire 2-0 contre Birmingham City, mais a une nouvelle fois terminé sans but. Sa coéquipière en sélection américaine Naomi Girma est, elle, restée sur la touche, et son manque de temps de jeu devient en soi une question.

Ailleurs, Arsenal et Manchester United se sont quittés sur un match nul 1-1, avec Emily Fox qui a aidé à limiter les occasions de United et Tullis-Joyce qui a multiplié les arrêts avant d'encaisser l'égalisation dans le temps additionnel.

Sam Coffey, de son côté, est entrée en jeu pour dynamiser le milieu de terrain de Manchester City et aider son équipe à renverser Liverpool pour s'imposer 4-2.

GOAL revient sur les performances des stars de l'USWNT le week-end dernier...

  • Naomi Girma, ChelseaGetty Images

    Girma est-elle apte pour le match ?

    L’histoire la plus importante autour de Girma en ce moment concerne son manque de temps de jeu. Après trois week-ends de WSL, la défenseure américaine attend toujours sa première apparition en championnat.

    Girma est restée sur le banc sans entrer en jeu lors de la victoire 2-0 de Chelsea contre Birmingham City samedi. Ses opportunités sont plutôt venues en Ligue des champions, où elle a disputé l’intégralité des 180 minutes des deux matches de qualification de Chelsea contre la Real Sociedad et a marqué lors de la victoire 5-2 à l’aller.

    Ces sorties montrent qu’elle peut apporter, mais son absence en championnat soulève des questions sur sa place dans les plans de Chelsea. Chelsea n’a pas encore vu le meilleur de Girma de manière régulière, et son rôle limité mérite aussi d’être surveillé du point de vue de l’USWNT. Elle est un élément central de la défense américaine et, avec la Coupe du monde qui approche l’été prochain, du temps de jeu régulier serait une étape bienvenue pour l’une des joueuses les plus importantes de l’équipe.

    • Publicité
  • Alyssa Thompson Chelsea Women 2025-26Getty Images

    Encore une prestation sans but pour Alyssa Thompson

    À la même époque l’an dernier, Thompson était sur le point de devenir l’une des jeunes buteuses les plus prolifiques de Chelsea. Cette année, c’est un peu différent.

    Thompson n’a pas encore marqué, mais elle s’est montrée efficace et sans doute plus complète dans son jeu avec Chelsea cette saison. Ce week-end, Thompson a livré une solide prestation de 87 minutes avec Chelsea. Même si elle n’a pas trouvé le chemin des filets, elle s’est procuré de nombreuses occasions et a été directement impliquée sur la première action qui a permis à Chelsea de mener 1-0 dès la huitième minute.

    Thompson a obligé la gardienne de Birmingham City Sophie Baggaley à réaliser un arrêt à bout portant, et ce rebond s’est transformé en but d’ouverture pour sa coéquipière Lexi Potter. Thompson a continué à peser sur l’attaque, voyant ensuite une autre frappe contrée et offrant une occasion à Ellie Carpenter, tout en adressant aussi le centre sur la tête de Sjoeke Nüsken, repoussée par la barre en première période.

    Chelsea s’est finalement imposé 2-0 contre Birmingham City et, même si Thompson n’a pas noirci la feuille de statistiques, elle a été une contributrice majeure à l’attaque de Chelsea et à sa domination dans la possession (72 %).

    Pour l’USWNT, cette continuité en club est particulièrement importante, même si cela signifie que Thompson contribue différemment.


  • Phallon Tullis-Joyce Man Utd Women 2025-26Getty Images

    Phallon Tullis-Joyce remet les compteurs à zéro

    Tullis-Joyce a été l’une des joueuses les plus en vue de Manchester United lors du match nul 1-1 face à Arsenal samedi, réalisant six arrêts alors que United a subi 17 tirs. Ses interventions les plus importantes ont repoussé Stina Blackstenius et Caitlin Foord, aidant son équipe à rester devant jusqu’à l’égalisation d’Arsenal dans le temps additionnel.

    Avec sept sélections avec l’USWNT et cinq clean sheets, elle s’est imposée dans le groupe des gardiennes d’Emma Hayes. Des performances comme celle-ci face à une opposition relevée ne peuvent que renforcer son dossier pour un rôle de titulaire régulière.

    Sa distribution reste son principal axe de progression. Le style direct de United correspond à ses qualités, mais il lui offre moins d’occasions de développer le calme et la qualité de passe nécessaires pour servir de défenseure supplémentaire lors de la relance depuis l’arrière.

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  • Sam Coffey Manchester City 2025-26Getty Images

    Sam Coffey, la super-remplaçante

    Coffey est entrée en jeu à la 62e minute de la victoire renversante 4-2 de Manchester City contre Liverpool, remplaçant Laura Blindkilde Brown alors que City cherchait à reprendre le contrôle après s’être retrouvé mené 2-1.

    La milieu de terrain américaine a disputé les 28 dernières minutes et, même si elle n’a ni marqué ni délivré de passe décisive, elle a apporté un nouvel élan au milieu de terrain alors que City a insisté et marqué deux fois en fin de match.

    Il y a quelque chose à dire sur le fait d’être une joueuse stable et fiable vers laquelle un entraîneur peut se tourner quand un match a besoin d’être calmé. Avoir de l’impact ne signifie pas toujours figurer au tableau d’affichage. Parfois, il s’agit d’aider une équipe à trouver son rythme et d’offrir à celles qui l’entourent la plateforme pour aller de l’avant.

    Coffey montre qu’elle peut offrir cela à City. La prochaine étape consiste à décrocher un rôle plus important.

    Elle n’a joué que 71 minutes lors des trois premiers matches de WSL de City, entrant en jeu à chaque fois alors qu’elle cherche à se faire une place dans un milieu de terrain très concurrentiel. Du point de vue de l’USWNT, la question est de savoir comment ce rôle va évoluer, et si ces contributions peuvent l’aider à défendre sa candidature pour une place de titulaire.