USWNT à l’étranger : que faudra-t-il à Naomi Girma pour avoir sa chance à Chelsea ?

La saison dernière, les buts d'Alyssa Thompson et les clean sheets de Phallon Tullis-Joyce ont donné à l'USWNT de quoi largement se réjouir en Angleterre. Après trois week-ends dans la nouvelle saison de Women's Super League, ces moments forts ont été plus difficiles à trouver, même si les Américaines continuent d'influencer les matches.

La dernière sortie de Thompson a illustré ce contraste. Titulaire pour la troisième fois de suite avec Chelsea, elle a été au coeur de l'attaque lors d'une victoire 2-0 contre Birmingham City, mais a une nouvelle fois terminé sans but. Sa coéquipière en sélection américaine Naomi Girma est, elle, restée sur la touche, et son manque de temps de jeu devient en soi une question.

Ailleurs, Arsenal et Manchester United se sont quittés sur un match nul 1-1, avec Emily Fox qui a aidé à limiter les occasions de United et Tullis-Joyce qui a multiplié les arrêts avant d'encaisser l'égalisation dans le temps additionnel.

Sam Coffey, de son côté, est entrée en jeu pour dynamiser le milieu de terrain de Manchester City et aider son équipe à renverser Liverpool pour s'imposer 4-2.

GOAL revient sur les performances des stars de l'USWNT le week-end dernier...