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USWNT AbroadGOAL
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USWNT à l’étranger : Alyssa Thompson propulse Chelsea devant Emily Fox et Arsenal, tandis que Sam Coffey honore sa première titularisation en WSL avec Manchester City

FEATURES
Etats-Unis
WOMEN'S FOOTBALL
A. Thompson
S. Coffey
E. Fox
L. Yohannes
P. Tullis-Joyce

L’équipe nationale féminine des États-Unis (UWSNT) approche d’un rassemblement avant ses matches amicaux contre l’Espagne, si bien que le week-end dernier constituait l’un des derniers de WSL et de Ligue 1 française auxquels les Américaines participeront avant la prochaine convocation.

Les matches amicaux d’octobre de l’USWNT contre l’Espagne, n°1 mondiale, approchent, et plusieurs Américaines évoluant en Europe se sont illustrées avec leurs clubs cette semaine. Alyssa Thompson a signé le moment fort dimanche, en surgissant sur un ballon repoussé pour offrir à Chelsea une victoire 1-0 contre Emily Fox et Arsenal.

Sam Coffey a connu sa première titularisation de la saison en WSL lors de la victoire 1-0 de Manchester City contre Charlton, tandis que Phallon Tullis-Joyce a aidé Manchester United à décrocher son premier succès en championnat. En Ligue des champions, Lily Yohannes a délivré une subtile passe décisive du talon alors qu’OL Lyonnes a battu Servette 8-0.

GOAL se penche sur les principales histoires à retenir du dernier USWNT Abroad.

  • Alyssa Thompson Chelsea Women 2025-26Getty Images

    Thompson marque les esprits

    Thompson a vécu le moment fort du week-end de Chelsea, en inscrivant l’unique but d’une victoire 1-0 contre Arsenal à Stamford Bridge. Après qu’Arsenal a contrôlé une grande partie du début de match, Thompson a débloqué la situation à la 38e minute d’une superbe finition, donnant l’avantage à Chelsea avant la pause. Le but de Thompson a finalement suffi à Chelsea, qui a ensuite préservé les trois points face à une équipe d’Arsenal survoltée.

    Le but de Thompson est particulièrement encourageant compte tenu de son excellent début de saison, elle qui a débuté les quatre matches de Chelsea en WSL.

    Pour l’USWNT, la progression continue de Thompson dans l’environnement exigeant de Chelsea est significative. Elle acquiert de l’expérience dans la lutte pour une place de titulaire dans l’un des meilleurs clubs d’Europe et, lorsqu’il s’agit du vivier d’ailières rapides, elle est clairement en course pour un rôle de titulaire en sélection nationale.

    • Publicité
  • Sam Coffey Man City Women 2025-26Getty Images

    Coffey est titulaire

    Manchester City est jusque-là irréprochable cette saison en WSL, et Sam Coffey continue de franchir des étapes importantes pour le club. Coffey était titulaire et a disputé l’intégralité des 90 minutes avec City ce week-end, aidant Manchester City à s’imposer 1-0 contre Charlton. En tant que milieu défensive, elle a fait preuve de discipline, remporté ses duels et joué un rôle fondamental pour permettre à City de conserver sa cage inviolée.

    Même si les blessures sont devenues une source d’inquiétude pour Coffey à la fin de la saison dernière, elle a repris exactement là où elle s’était arrêtée et se rapproche de sa meilleure forme.

    Pour l’USWNT, ces minutes régulières face à une opposition européenne de haut niveau donnent à Hayes une nouvelle indication solide de la capacité de Coffey à tenir le milieu au plus haut niveau.

  • Lily YohannesGetty Images

    Yohannes se fait une place sans Heaps

    Yohannes commence à sembler plus à l’aise dans un rôle plus important avec l’OL Lyonnes. Cela s’est confirmé contre Servette en Ligue des champions, où elle était titulaire, a joué 71 minutes et a offert à Marie-Antoinette Katoto une passe décisive astucieuse du talon lors d’une victoire 8-0.



    Après avoir passé une grande partie de sa première saison en France dans l’ombre de Lindsey Heaps, Yohannes a été titulaire lors de deux des trois premiers matches de championnat de Lyon cette saison et s’implique davantage dans les phases offensives. C’est important dans un milieu de terrain déjà très dense chez les États-Unis. Yohannes est polyvalente, mais elle est encore jeune, et sa dernière passe reste un secteur dans lequel elle peut progresser.

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  • Phallon Tullis-Joyce Man Utd HICGetty/GOAL

    Tullis-Joyce prend de l’ampleur

    Tullis-Joyce a livré une prestation pleine de maîtrise alors que Manchester United a battu West Ham 2-1 dimanche pour décrocher sa première victoire de la saison en WSL. Elle a aidé à préserver l’avantage de United grâce à un arrêt crucial, en détournant au-dessus de la barre la puissante tentative d’Estelle Cascarino.

    Après un début de saison difficile, dont une défaite de cinq buts contre Chelsea, Tullis-Joyce a retrouvé sa solidité habituelle et ses qualités sur sa ligne. Pour l’USWNT, un temps de jeu régulier en club et des performances comme celle-ci renforcent son dossier auprès d’Emma Hayes alors qu’elle se bat pour un rôle plus important dans un groupe de gardiennes sans véritable numéro 1.

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