USWNT à l’étranger : Alyssa Thompson propulse Chelsea devant Emily Fox et Arsenal, tandis que Sam Coffey honore sa première titularisation en WSL avec Manchester City

Les matches amicaux d’octobre de l’USWNT contre l’Espagne, n°1 mondiale, approchent, et plusieurs Américaines évoluant en Europe se sont illustrées avec leurs clubs cette semaine. Alyssa Thompson a signé le moment fort dimanche, en surgissant sur un ballon repoussé pour offrir à Chelsea une victoire 1-0 contre Emily Fox et Arsenal.

Sam Coffey a connu sa première titularisation de la saison en WSL lors de la victoire 1-0 de Manchester City contre Charlton, tandis que Phallon Tullis-Joyce a aidé Manchester United à décrocher son premier succès en championnat. En Ligue des champions, Lily Yohannes a délivré une subtile passe décisive du talon alors qu’OL Lyonnes a battu Servette 8-0.

GOAL se penche sur les principales histoires à retenir du dernier USWNT Abroad.