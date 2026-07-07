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Thomas Hindle

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USMNT Rondo : Que s’est-il passé face à la Belgique ? Christian Pulisic est-il responsable ? Et quelle suite pour Mauricio Pochettino ?

FEATURES
Analysis
États-Unis
M. Pochettino
C. Pulisic

L'équipe nationale masculine américaine s'est effondrée face à la Belgique et a subi une défaite cuisante lors du match le plus important de l'histoire du programme.

Pas dans un éclat de trompettes, mais dans un soupir discret. Ainsi s’est conclue l’aventure. L’attente était immense avant la rencontre de l’équipe nationale américaine face à la Belgique lundi soir. En réalité, ces 48 heures ont été étranges : les débats autour de la FIFA, de la politique et des suspensions ont éclipsé ce qui aurait dû être une belle fête du football.

Au moment d’entrer sur la pelouse, les États-Unis se sont effondrés. Une performance étrange pour un groupe qui paraissait si prometteur. La Belgique s’est imposée 4-1, et le choc était palpable après le coup de sifflet final. Cette sélection américaine n’a jamais vraiment répondu présente ; elle a été battue à plate couture, et à juste titre.

Que faire désormais ? L’heure est-elle aux autopsies pour comprendre ce qui a mal tourné ? Doit-on pointer du doigt les entraîneurs, les tactiques ou les joueurs ? Ou s’agissait-il d’une tempête parfaite où politique, football et bureaucratie ont convergé au pire moment pour une équipe qui réclamait un après-midi sans accroc ?

Tout cela est très déroutant, et les rédacteurs de GOAL tentent d’y voir plus clair dans un nouvel épisode de… The Rondo.

  • USA v Belgium: Round of 16 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Quelle est la principale leçon à tirer de la défaite de l'équipe nationale masculine américaine ?

    Tom Hindle : C’était vraiment le pire scénario possible. Perdre contre une bonne équipe belge, soit. Mais ne pas se présenter sur le terrain avant de se faire laminer par une formation qui avait laissé trois de ses meilleurs joueurs sur le banc, c’est encore plus préoccupant. À cette prestation déjà morose s’ajoute le fait que le pays soit peut-être moins enclin à faire preuve de compassion à cause de l’affaire Balogun… Aïe.

    Ryan Tolmich : « Ils ont gâché tout le capital sympathie accumulé. Les nouveaux supporters, l’engouement populaire, l’élan collectif… tout s’est écroulé. Perdre en huitièmes de finale peut arriver, mais pas de cette manière. Sous les projecteurs, l’équipe qui avait brillé par intermittence cet été a été aveuglée, et le monde entier a assisté à la déconvenue. »

    Alex Labidou : C’est la plus grande déception de l’histoire de l’équipe nationale masculine américaine. Certes, on peut citer la débâcle de 1998, mais, à l’époque, personne n’attendait grand-chose de ce groupe.

    C’était une Coupe du monde à domicile. Les États-Unis disposaient d’un sélectionneur de premier plan en la personne de Mauricio Pochettino. Le message était de voir plus grand. C’était sans doute l’équipe la plus talentueuse de l’histoire du programme, et quand est venu le moment de montrer de quoi elle était vraiment capable, elle a complètement capitulé.

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  • USA v Belgium: Round of 16 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Doit-on pointer du doigt quelques joueurs ? Ou bien sommes-nous face à un véritable effondrement collectif ?

    TH : Certains pointeront du doigt Sergino Dest, Matt Freese ou Christian Pulisic. Ce n'est pas infondé. Pulisic a accumulé 11 dribbles ratés en première période. Appelons un chat un chat : c’est une prestation absolument catastrophique de la part du joueur phare des États-Unis. Mais c’est toute l’équipe qui a manqué de dynamisme. Les passes étaient bâclées, la prise de décision lente. Mauricio Pochettino a pratiquement admis que les États-Unis n’étaient pas à la hauteur. Il avait raison.

    RT : C’est l’équipe tout entière. Tout le monde a été mauvais. Certains ont été pires que d’autres, certes, mais il n’y a pas un seul joueur qui ait joué ne serait-ce qu’à moitié aussi bien que lors des matchs précédents. C’est ce qui rend la situation si déroutante : ce n’était pas un mauvais match pour un seul joueur ; c’était un mauvais match pour toute l’équipe en même temps.

    AL : Il s’agissait d’un effondrement collectif. Certains joueurs seront tenus pour responsables, et c’est en partie justifié, mais le plus inquiétant, c’est que les États-Unis n’avaient plus rien à voir avec l’équipe confiante et proactive qu’ils avaient été tout au long du reste du tournoi.

    On peut aussi s’interroger sur l’impact du bruit médiatique qui a entouré la rencontre. Qu’il soit juste ou non, le rôle de la Maison Blanche dans le dossier Folarin Balogun a fait partie de la préparation et les deux équipes ont dû s’en expliquer. Les deux camps ont affirmé qu’il n’y avait pas eu de distraction, mais, au vu du match, il est difficile de croire que cela n’a pas pesé sur le climat émotionnel de la rencontre.

  • USA v Belgium: Round of 16 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Pochettino a-t-il commis une erreur tactique ?

    TH : Quelle tactique ? L’expérience s’est soldée par un échec cuisant. Sans être spécialiste, on perçoit parfois des choix limpides et on peut s’essayer à endosser temporairement le rôle du coach. Mais il arrive aussi qu’on reste simple spectateur, médusé. Si l’on veut être indulgent, le choix d’introduire Gio Reyna en lieu et place de Sergino Dest tout en passant à une défense à quatre était audacieux. Mais, dans l’ensemble, il s’agissait davantage d’un effondrement collectif que d’une simple question de mise en place du pressing par Pochettino.

    RT : Certes, mais même avec le meilleur plan de jeu du monde, l’exécution sur le terrain était si déficiente que rien n’aurait fonctionné. Il n’y a pas de tactique qui tienne quand on ne parvient pas à dégager un ballon qui traîne dans sa surface. La tactique ne protège pas d’un coup de tête en pleine lucarne. Et elle n’entre pas en ligne de compte quand le gardien rate son dégagement à 35 yards du but. On peut critiquer l’entraîneur à volonté, mais ce sont les joueurs qui doivent jouer.

    AL : Non. C’était en grande partie la même approche qui avait poussé les gens à considérer cette équipe comme un outsider après quatre matchs. Il s’agissait davantage d’une déception collective que d’un échec tactique. Le plus inquiétant, c’est qu’à part Folarin Balogun et Malik Tillman, lequel des joueurs clés des États-Unis s’est réellement illustré ? En particulier, qu’a fait Christian Pulisic avant sa blessure pour avoir un véritable impact sur le match ?

    Un moment clé où l’équipe américaine attendait une prise de pouvoir de sa star, en vain.

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  • USA v Belgium: Round of 16 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Que pensez-vous de la Belgique ?

    TH : Disciplinés, opportunistes et animés par une énorme rage de vaincre. Ce n’est pas la faute de l’équipe américaine elle-même, mais la Belgique a joué comme si elle tenait vraiment à remporter ce match. Et pourquoi pas ? Elle avait été, en quelque sorte, méprisée par la plus haute instance du pays pendant 72 heures. Elle a réussi son pari, tout en parvenant à faire reposer certains de ses joueurs. Cela pourrait vraiment lui donner un élan formidable.

    RT : Elle a fait ce qu’elle avait à faire. Elle a su gérer la presse, n’a commis aucune bêtise et a puni l’équipe nationale américaine lorsque celle-ci s’est tirée une balle dans le pied. Les bonnes équipes savent quand frapper, et la Belgique l’a fait à maintes reprises dans un match qu’elle a totalement maîtrisé dès le coup d’envoi.

    AL : C’est une bonne équipe, mais pas une grande. Il faut rendre hommage à Rudi Garcia pour avoir su gérer un vestiaire dont les personnalités ont parfois empêché la Belgique de répondre aux attentes par le passé.

    Cela dit, les États-Unis ont parfois fait paraître la Belgique meilleure qu’elle n’est réellement. Les Diables Rouges ont livré une prestation professionnelle, mais ils risquent de retrouver leurs limites face à une très bonne équipe d’Espagne.

  • USA v Belgium: Round of 16 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Faut-il que Mauricio Pochettino reste en poste ?

    TH : Non. Il a été engagé pour obtenir de meilleurs résultats en tournoi que les anciens sélectionneurs, et même s’il a réussi à remporter un match à élimination directe, on voit mal où il va pouvoir mener cette équipe à partir de là. Un renouvellement de contrat assorti d’une refonte de l’effectif pour la Copa América reste une option, mais Pochettino reste avant tout un entraîneur de club et les États-Unis pourraient viser un changement plus profond. B.J. Callaghan, votre téléphone va bientôt sonner…

    RT : Logiquement, non. Ce n’était pas un nouveau départ comme en 2022, mais plutôt une fin, ou du moins une transition. L’histoire est connue : un groupe qui se préparait depuis huit ans a échoué. Il ne serait pas surprenant que tout le monde veuille désormais en écrire une nouvelle.

    AL : Non. Cela ne signifie pas qu’il n’a pas eu d’impact. Il en a eu : il a repéré des joueurs comme Alex Freeman et en a fait de véritables contributeurs.

    Néanmoins, il avait promis les quarts de finale, objectif que les États-Unis n’ont pas atteint. Son flirt persistant avec les clubs européens incite également à douter de son engagement à long terme.

    Elle devrait donc se tourner vers Pellegrino Matarazzo, entraîneur américain ayant fait ses preuves en Europe.

  • USMNT 2026 World Cup Christian Pulisic Weston McKennieGetty

    Cette Coupe du monde a-t-elle été un succès ?

    TH : *À peine*. Si l’on prend du recul, le bilan est plutôt satisfaisant. Les États-Unis ont terminé en tête de leur groupe, gagné un match à élimination directe avant de s’incliner face à un adversaire supérieur. Ce parcours n’est pas celui jusqu’en quarts de finale que Pochettino avait promis il y a près de deux ans, mais il reste honorable. L’équipe a parfois surperformé, puis est revenue à son niveau habituel contre un adversaire de qualité. Reste les souvenirs des matches contre le Paraguay et l’Australie, non ?

    RT : Je ne le crois pas. L’enjeu principal était de séduire un nouveau public, or ce public a vu l’équipe trébucher au moment crucial. Pourquoi continuerait-il à la suivre ? Le fera-t-il ? Il y a eu des moments attachants, certes, mais pour la plupart des gens, la passion du football vient d’être mise en pause pour les quatre prochaines années. Ce n’est pas un succès.

    AL : Non. C’était l’occasion pour l’équipe nationale masculine américaine de conquérir pleinement le cœur et l’esprit de millions d’Américains et de les fidéliser pour l’avenir. Malheureusement, le message était toujours le même.

    Malgré les progrès du programme et les nombreux talents expatriés dans les meilleurs clubs européens, l’équipe nationale masculine américaine a été éliminée en huitièmes de finale lors de ses quatre dernières participations à la Coupe du monde. Les Américains ne sont pas éduqués à se contenter de la troisième ou quatrième place, surtout dans un pays qui domine régulièrement des sports comme le basket-ball aux Jeux olympiques. Seuls de nouveaux progrès permettront à cette équipe de maintenir un véritable engouement.