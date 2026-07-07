USMNT Rondo : Que s’est-il passé face à la Belgique ? Christian Pulisic est-il responsable ? Et quelle suite pour Mauricio Pochettino ?

Pas dans un éclat de trompettes, mais dans un soupir discret. Ainsi s’est conclue l’aventure. L’attente était immense avant la rencontre de l’équipe nationale américaine face à la Belgique lundi soir. En réalité, ces 48 heures ont été étranges : les débats autour de la FIFA, de la politique et des suspensions ont éclipsé ce qui aurait dû être une belle fête du football.

Au moment d’entrer sur la pelouse, les États-Unis se sont effondrés. Une performance étrange pour un groupe qui paraissait si prometteur. La Belgique s’est imposée 4-1, et le choc était palpable après le coup de sifflet final. Cette sélection américaine n’a jamais vraiment répondu présente ; elle a été battue à plate couture, et à juste titre.

Que faire désormais ? L’heure est-elle aux autopsies pour comprendre ce qui a mal tourné ? Doit-on pointer du doigt les entraîneurs, les tactiques ou les joueurs ? Ou s’agissait-il d’une tempête parfaite où politique, football et bureaucratie ont convergé au pire moment pour une équipe qui réclamait un après-midi sans accroc ?

Tout cela est très déroutant, et les rédacteurs de GOAL tentent d’y voir plus clair dans un nouvel épisode de… The Rondo.