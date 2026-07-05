USMNT Rondo : La FIFA a-t-elle pris la bonne décision concernant Folarin Balogun ? Et son retour suffira-t-il à l'équipe de Mauricio Pochettino pour battre la Belgique ?

Tom Hindle : « Non, c'est un véritable fiasco. C'était un carton rouge il y a quatre jours, et c'est toujours un carton rouge aujourd'hui. La FIFA a laissé un chef d'État intervenir et annuler une décision arbitrale qui ne lui convenait pas (la FIFA dément, bien sûr, mais la Maison Blanche aurait appelé et quelqu'un aurait répondu – il faut grandir).

La situation est-elle normale ? De tels précédents compromettent gravement l’intégrité du football. Les États-Unis n’approuvent pas une décision, et ils peuvent désormais la faire annuler ? L’Angleterre ou la France disposent-elles du même pouvoir ? Comment un arbitre peut-il exercer sereinement son autorité, sachant qu’un employeur mécontent peut invalider sa décision ? Ce comportement scandaleux ternit l’image de la FIFA comme celle des États-Unis. C’est de la corruption pure et simple. Il n’y a pas d’autre mot.

Alex Labidou : La situation est complexe. Dans un premier temps, la décision semblait fondée : l’arbitre Raphaël Claus s’était trompé sur le terrain. En l’absence de procédure d’appel standard pour ce type d’erreur, on a pu penser que l’instance rectifiait simplement sa propre bévue, évitant ainsi que le plus grand match de l’histoire de l’équipe hôte ne soit terni par l’absence de Balogun.

Toutefois, les informations récentes selon lesquelles la Maison Blanche aurait poussé la FIFA à revenir sur sa décision ouvrent un précédent inquiétant. Si des responsables politiques peuvent influer sur les arbitrages, ou même donner cette impression, le football s’expose à des ingérences extérieures qui pourraient hanter les prochaines compétitions. Le sport doit rester une affaire de méritocratie, à l’abri des pressions politiques.

La FIFA a certes démenti toute ingérence politique, mais l’apparence reste gênante. Si la décision profite à court terme à l’équipe nationale masculine des États-Unis (USMNT), l’absence de transparence risque d’ouvrir une boîte de Pandore que personne ne souhaitait.

Ryan Tolmich : Non, car deux erreurs ne font pas un droit. Balogun aurait-il dû être expulsé d’emblée ? Le consensus est qu’il n’aurait pas dû l’être, mais telle était la décision sur le terrain. Le fait que la FIFA revienne sur cette décision mine l’autorité des arbitres et, plus grave, l’intégrité de la compétition. Ce précédent est d’autant plus fâcheux qu’il rappelle la suspension de Cristiano Ronaldo juste avant le début du tournoi. Mais l’appliquer en plein tournoi, de surcroît pour un pays hôte, ternit l’image de la compétition.