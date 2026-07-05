USMNT Rondo : La FIFA a-t-elle pris la bonne décision concernant Folarin Balogun ? Et son retour suffira-t-il à l'équipe de Mauricio Pochettino pour battre la Belgique ?

Place au match. Plus le temps de tergiverser. L’équipe nationale américaine affronte la Belgique lundi soir, et, malgré une polémique en coulisses, les deux formations seront au complet. On a appris dimanche matin que Folarin Balogun serait bien disponible après que sa suspension pour carton rouge ait été, disons, levée. L’USMNT s’en félicite, tandis que la Belgique, qui l’a fait savoir au monde entier dans un communiqué cinglant, en pense tout le contraire.
Sur le terrain, la rencontre s’annonce captivante. La Belgique, équipe offensive, a éliminé un Sénégal coriace en seizièmes de finale. Les États-Unis, premiers de leur groupe, ont de leur côté dominé la Bosnie-Herzégovine dans un match de haut vol, une performance qui a renforcé leur confiance.
Il existe par ailleurs un passé récent entre les deux nations. En 2014, Tim Howard avait établi le record de la Coupe du monde en nombre d’arrêts lors d’un affrontement à élimination directe, mais la Belgique s’était qualifiée de justesse. Plus tard, en match amical, les Diables Rouges l’avaient emporté assez facilement. Cette fois, toutefois, le contexte est nouveau et les deux équipes abordent la rencontre dans des dispositions très différentes.
Que changeront donc les rebondissements autour de Balogun ? Les États-Unis peuvent-ils créer l’exploit ? Et qui l’emportera ? Les rédacteurs de GOAL en débattent dans un nouveau numéro de… The Rondo.