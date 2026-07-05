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USA Training Session - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport
Thomas Hindle et Ryan Tolmich

Traduit par

USMNT Rondo : La FIFA a-t-elle pris la bonne décision concernant Folarin Balogun ? Et son retour suffira-t-il à l'équipe de Mauricio Pochettino pour battre la Belgique ?

FEATURES
F. Balogun
Analysis
États-Unis vs Belgique
États-Unis
Belgique
Coupe du monde
M. Pochettino

Les États-Unis ont retrouvé leur attaquant vedette et abordent ce match contre une grande équipe européenne dans une situation bien meilleure que prévu.

Place au match. Plus le temps de tergiverser. L’équipe nationale américaine affronte la Belgique lundi soir, et, malgré une polémique en coulisses, les deux formations seront au complet. On a appris dimanche matin que Folarin Balogun serait bien disponible après que sa suspension pour carton rouge ait été, disons, levée. L’USMNT s’en félicite, tandis que la Belgique, qui l’a fait savoir au monde entier dans un communiqué cinglant, en pense tout le contraire.

Sur le terrain, la rencontre s’annonce captivante. La Belgique, équipe offensive, a éliminé un Sénégal coriace en seizièmes de finale. Les États-Unis, premiers de leur groupe, ont de leur côté dominé la Bosnie-Herzégovine dans un match de haut vol, une performance qui a renforcé leur confiance.

Il existe par ailleurs un passé récent entre les deux nations. En 2014, Tim Howard avait établi le record de la Coupe du monde en nombre d’arrêts lors d’un affrontement à élimination directe, mais la Belgique s’était qualifiée de justesse. Plus tard, en match amical, les Diables Rouges l’avaient emporté assez facilement. Cette fois, toutefois, le contexte est nouveau et les deux équipes abordent la rencontre dans des dispositions très différentes.

Que changeront donc les rebondissements autour de Balogun ? Les États-Unis peuvent-ils créer l’exploit ? Et qui l’emportera ? Les rédacteurs de GOAL en débattent dans un nouveau numéro de… The Rondo.

  • BalogunGetty Images

    La FIFA a-t-elle pris la bonne décision en annulant ce carton rouge ?

    Tom Hindle : « Non, c'est un véritable fiasco. C'était un carton rouge il y a quatre jours, et c'est toujours un carton rouge aujourd'hui. La FIFA a laissé un chef d'État intervenir et annuler une décision arbitrale qui ne lui convenait pas (la FIFA dément, bien sûr, mais la Maison Blanche aurait appelé et quelqu'un aurait répondu – il faut grandir).

    La situation est-elle normale ? De tels précédents compromettent gravement l’intégrité du football. Les États-Unis n’approuvent pas une décision, et ils peuvent désormais la faire annuler ? L’Angleterre ou la France disposent-elles du même pouvoir ? Comment un arbitre peut-il exercer sereinement son autorité, sachant qu’un employeur mécontent peut invalider sa décision ? Ce comportement scandaleux ternit l’image de la FIFA comme celle des États-Unis. C’est de la corruption pure et simple. Il n’y a pas d’autre mot.

    Alex Labidou : La situation est complexe. Dans un premier temps, la décision semblait fondée : l’arbitre Raphaël Claus s’était trompé sur le terrain. En l’absence de procédure d’appel standard pour ce type d’erreur, on a pu penser que l’instance rectifiait simplement sa propre bévue, évitant ainsi que le plus grand match de l’histoire de l’équipe hôte ne soit terni par l’absence de Balogun.

    Toutefois, les informations récentes selon lesquelles la Maison Blanche aurait poussé la FIFA à revenir sur sa décision ouvrent un précédent inquiétant. Si des responsables politiques peuvent influer sur les arbitrages, ou même donner cette impression, le football s’expose à des ingérences extérieures qui pourraient hanter les prochaines compétitions. Le sport doit rester une affaire de méritocratie, à l’abri des pressions politiques.

    La FIFA a certes démenti toute ingérence politique, mais l’apparence reste gênante. Si la décision profite à court terme à l’équipe nationale masculine des États-Unis (USMNT), l’absence de transparence risque d’ouvrir une boîte de Pandore que personne ne souhaitait.

    Ryan Tolmich : Non, car deux erreurs ne font pas un droit. Balogun aurait-il dû être expulsé d’emblée ? Le consensus est qu’il n’aurait pas dû l’être, mais telle était la décision sur le terrain. Le fait que la FIFA revienne sur cette décision mine l’autorité des arbitres et, plus grave, l’intégrité de la compétition. Ce précédent est d’autant plus fâcheux qu’il rappelle la suspension de Cristiano Ronaldo juste avant le début du tournoi. Mais l’appliquer en plein tournoi, de surcroît pour un pays hôte, ternit l’image de la compétition.

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  • USA v Bosnia and Herzegovina: Round Of 32 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Quelle est l’importance de cette convocation et son présence aura-t-elle un impact sur la rencontre ?

    TH : C’est un enjeu majeur. Balogun a été l’un des meilleurs joueurs du tournoi et, sans conteste, le plus décisif des États-Unis. Ricardo Pepi est actuellement bien en deçà de son niveau. Son absence bouleverse totalement l’équation (même si, personnellement, j’ai désormais hâte de voir les États-Unis se faire littéralement écraser).

    AL : C’est énorme pour les deux équipes. Balogun a sans doute été l’un des meilleurs joueurs de cette Coupe du monde, et même si ses remplaçants, Ricardo Pepi et Haji Wright, ont du potentiel, rien ne vaut l’expérience pour un match de cette envergure. S’il n’avait pas joué, cette rencontre aurait été l’un des plus grands « et si » de l’histoire du football américain en cas de défaite. Maintenant qu’il est de retour, les deux équipes peuvent aligner leur meilleure composition. Plus d’excuses pour personne.

    RT : C’est extrêmement important. Balogun a été le meilleur joueur de l’équipe nationale américaine et sa présence change radicalement la donne. Le fait que la nouvelle ait été annoncée seulement la veille est également significatif, car cela limite la préparation de la Belgique. Dans l’ensemble, l’équipe nationale américaine va être ravie.

  • USA v Australia: Group D - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Dans quelle mesure l’avantage du terrain sera-t-il déterminant ?

    TH : Hum, c'est sans doute assez important, mais ce sera un véritable test pour les supporters américains. Ont-ils le même impact que les équipes sud-américaines que nous avons vues ? Ou même que certaines formations européennes ? À voir. Je ne suis pas sûr que quelqu'un « craigne » vraiment les supporters américains. On verra bien.

    AL : Sans verser dans le cliché, jouer à Seattle pourrait faire la différence pour les États-Unis, car la ville est sans doute le cœur battant du football américain dans ce tournoi.

    RT : Tout à fait. Si l’équipe nationale américaine devait choisir un stade pour disputer ce match, ce serait presque certainement Seattle. Le public y est fantastique, l’ambiance est électrique et la ville respire le football. D’autres endroits offrent cela, mais aucun ne le fait aussi bien que Seattle.


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  • USA WC26 SOCCER D1 BELGIUM RED DEVILS VS EGYPTAFP

    Quel est le duel décisif ?

    TH : Jeremy Doku contre Sergino Dest. Pour la première fois dans ce tournoi, Dest va défier un ailier de classe mondiale. Comment va-t-il gérer ce test ? Souvenez-vous : il y a quelques mois, Tim Weah avait été dominé par l’attaquant de Manchester City. Dest devra donc élever son niveau de jeu et pourra compter sur l’appui d’Alex Freeman.

    AL : Christian Pulisic face aux arrières latéraux belges. Timothy Castagne a plutôt bien tenu son couloir, mais les statistiques sont sévères avec Maxim De Cuyper, que le Sénégal a dominé lors de leurs duels. Hormis le match d’ouverture de la Coupe du monde, Pulisic est resté discret, victime de blessures et de adversaires coriaces. Lundi lui offre l’occasion de retrouver son meilleur niveau.

    RT : Les ailes. Jérémy Doku est un casse-tête pour n’importe quelle équipe, mais les États-Unis disposent eux aussi d’excellents joueurs sur les côtés. Comment les États-Unis vont-ils aborder ce secteur ? L’attaque sera-t-elle la meilleure défense ? Faut-il coller à Doku ou ce marquage resserré créerait-il trop d’espace pour un génie comme Kevin De Bruyne ? Et que fera la Belgique face aux percées de Balogun dans les couloirs, percées qui créent des intervalles profitables à Christian Pulisic ? La gestion de l’espace sera clé : l’équipe qui l’exploitera le mieux gagnera le match.

  • New Zealand v Belgium: Group G - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Quel est le principal danger qui guette la Belgique ?

    TH : (Toujours) Kevin De Bruyne. Il a peut-être perdu un peu de sa vitesse, mais son sens de la passe est toujours là. Il est également redoutable sur les coups de pied arrêtés. S’il trouve des espaces, les États-Unis auront de sérieux problèmes.

    AL : Lukaku, en sortie de banc. Les Belges possèdent de nombreux atouts, mais comme le Sénégal l’a constaté, aucun n’est plus redoutable que Lukaku, capable de redonner un second souffle à son équipe lors des 45 dernières minutes alors que l’adversaire semble prendre l’avantage.

    RT : Jérémy Doku. Il est trop rapide, trop habile et trop talentueux, et l’équipe nationale américaine l’a constaté en mars. A-t-elle tiré les enseignements nécessaires ? Si ce n’est pas le cas, la rencontre s’annonce longue.

  • USA v Bosnia and Herzegovina: Round Of 32 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Prédiction du score

    TH : 2-0 pour la Belgique. La magie s'est envolée.

    AL : 2-1 pour les États-Unis en prolongation. La rencontre s'annonce équilibrée, mais l'engouement du public de Seattle pourrait bien offrir l'étincelle que Pochettino et ses hommes attendent.

    RT : La rencontre s’annonce indécise et probablement riche en occasions. Avec le retour de Balogun, je vois les États-Unis l’emporter 3-2.


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