Dans un rebondissement stupéfiant après le match, l’instance des arbitres du football professionnel a officiellement reconnu que le but victorieux de Haaland pour Manchester City contre Manchester United n’aurait pas dû être validé. Cette réalisation inscrite à la 60e minute à Old Trafford s’est révélée être le moment décisif d’un derby sous haute tension, mais les officiels admettent désormais que le processus de la VAR n’a pas correctement interprété l’impact d’un joueur en position de hors-jeu.

Cet aveu intervient après un examen minutieux de la part des supporters comme des consultants, qui se demandaient comment le but avait pu être accordé malgré l’interférence évidente du milieu de terrain de City Enzo Fernandez.

Un porte-parole de l’instance arbitrale du football anglais a déclaré après le match de dimanche que la VAR « n’a pas reconnu l’impact probable de sa position et aurait dû recommander un visionnage au bord du terrain », ajoutant qu’une enquête ultérieure aura lieu.