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Urgent : énorme erreur de la VAR confirmée ! L’instance arbitrale admet une « erreur de jugement » sur le but d’Erling Haaland
Le chef des arbitres professionnels admet une erreur à Old Trafford
Dans un rebondissement stupéfiant après le match, l’instance des arbitres du football professionnel a officiellement reconnu que le but victorieux de Haaland pour Manchester City contre Manchester United n’aurait pas dû être validé. Cette réalisation inscrite à la 60e minute à Old Trafford s’est révélée être le moment décisif d’un derby sous haute tension, mais les officiels admettent désormais que le processus de la VAR n’a pas correctement interprété l’impact d’un joueur en position de hors-jeu.
Cet aveu intervient après un examen minutieux de la part des supporters comme des consultants, qui se demandaient comment le but avait pu être accordé malgré l’interférence évidente du milieu de terrain de City Enzo Fernandez.
Un porte-parole de l’instance arbitrale du football anglais a déclaré après le match de dimanche que la VAR « n’a pas reconnu l’impact probable de sa position et aurait dû recommander un visionnage au bord du terrain », ajoutant qu’une enquête ultérieure aura lieu.
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La VAR admet une « erreur de jugement »
L’instance arbitrale a publié un communiqué complet pour clarifier la situation, précisant que Pro Ref reconnaît une erreur de jugement concernant le but accordé. Le communiqué officiel indiquait : « À la suite de l’incident survenu à la 60e minute de la rencontre de Premier League de dimanche entre Manchester United et Manchester City à Old Trafford, nous pouvons apporter des précisions concernant le but accordé à Haaland. La décision sur le terrain était un hors-jeu contre Haaland, décision qui a été vérifiée par la VAR, et il a été établi qu’il était en position licite. »
Le communiqué expliquait : « Dans la même attaque, il a été établi qu’Enzo Fernandez n’a pas joué le ballon et que, par conséquent, toute infraction de hors-jeu relevait d’une appréciation subjective. Cependant, en l’occurrence, la VAR n’a pas reconnu l’impact probable de sa position et aurait dû recommander un visionnage au bord du terrain. Manchester United a été contacté ce soir afin de reconnaître ce que nous considérons comme une erreur de jugement. Un examen de l’incident aura lieu. »
Carrick fulmine contre les incohérences de la VAR
L'entraîneur de Manchester United Michael Carrick est resté stupéfait par le processus de prise de décision à Old Trafford, en particulier au vu de la quantité de technologie et de personnel impliqués dans l'arbitrage moderne. La frustration de Carrick était palpable après le coup de sifflet final, alors qu'il remettait en cause la logique ayant conduit à laisser le mouvement de Fernandez impuni.
L'entraîneur de Manchester United ne s'est pas retenu lorsqu'il a été interrogé sur la possibilité de recevoir des excuses de Howard Webb et du corps arbitral. En évoquant l'incident, Carrick a déclaré avec sarcasme qu'il avait hâte de recevoir des excuses du patron des arbitres. Il a développé sa frustration en déclarant : « L'explication que j'ai reçue, c'est qu'il n'interférait pas avec le jeu. Donc je ne comprends tout simplement pas. Vraiment, je ne comprends pas. »
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Examen en cours des standards d’arbitrage
L’aveu d’une « erreur d’appréciation » alimente encore davantage la polémique autour de la cohérence de la VAR en Premier League. Alors que l’instance arbitrale a promis un examen complet de l’incident, les trois points restent acquis à Manchester City, laissant United ruminer ce qu’il considère comme une grave injustice.
Il a déclaré : « Je ne sais pas comment vous pouvez les joindre. Je ne sais pas vers qui vous tourner. Honnêtement, je ne sais pas vraiment comment obtenir une autre explication sur cette action, je dois le dire. Oui, ce serait formidable, ça. Oui, j’ai hâte de voir ça. Je pense que nous comprenons tous ce que signifie cette règle, et c’est assez évident. Donc je ne pense pas qu’il y ait eu un ajustement de la règle, avec parfois un petit changement. »
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