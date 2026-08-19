Urgence à Old Trafford ! Michael Carrick fait face à quatre énormes casse-têtes sur le marché des transferts avant la date limite

Selon le Manchester Evening News, Manchester United doit encore régler plusieurs postes clés de l’équipe qui nécessitent un renfort immédiat, en particulier aux postes d’arrière latéral et au milieu de terrain. Luke Shaw reste la seule option senior au poste d’arrière gauche, ce qui fait de cibles comme Joaquin Seys, du Club Bruges, un choix abordable et pratique pour environ 30 millions de livres sterling. Pendant ce temps, Carrick a identifié Adam Wharton, de Crystal Palace, comme une cible prioritaire au milieu de terrain, même si le jeune joueur est estimé à environ 85 millions de livres sterling.

Obtenir les signatures de Seys et Wharton avant la fermeture du mercato renforcerait considérablement la position de United en vue de la saison à venir. Faire venir ces renforts est essentiel pour gérer un calendrier chargé dans toutes les compétitions.