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Urgence à Old Trafford ! Michael Carrick fait face à quatre énormes casse-têtes sur le marché des transferts avant la date limite
Renforcer le poste d’arrière latéral et la profondeur au milieu de terrain
Selon le Manchester Evening News, Manchester United doit encore régler plusieurs postes clés de l’équipe qui nécessitent un renfort immédiat, en particulier aux postes d’arrière latéral et au milieu de terrain. Luke Shaw reste la seule option senior au poste d’arrière gauche, ce qui fait de cibles comme Joaquin Seys, du Club Bruges, un choix abordable et pratique pour environ 30 millions de livres sterling. Pendant ce temps, Carrick a identifié Adam Wharton, de Crystal Palace, comme une cible prioritaire au milieu de terrain, même si le jeune joueur est estimé à environ 85 millions de livres sterling.
Obtenir les signatures de Seys et Wharton avant la fermeture du mercato renforcerait considérablement la position de United en vue de la saison à venir. Faire venir ces renforts est essentiel pour gérer un calendrier chargé dans toutes les compétitions.
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L’avenir incertain de Marcus Rashford se précise
Une décision majeure à prendre concerne l’avenir de Marcus Rashford après que l’attaquant expérimenté a passé la saison dernière en prêt à Barcelone. Bien qu’il soit revenu à Old Trafford pour la pré-saison, des questions demeurent quant à l’endroit où il jouera lors de cet exercice après l’échec des discussions pour un transfert définitif en raison de ses exigences salariales.
Si Rashford reste, Carrick pourra planifier son secteur offensif en tenant compte de l’international anglais, mais son départ pourrait déclencher le recrutement tardif d’un remplaçant. Une décision définitive doit être prise au plus vite afin d’apporter de la stabilité à l’effectif.
Gérer les options de doublure au poste d’attaquant
Joshua Zirkzee est annoncé du côté de la Juventus pendant la majeure partie de l’été, ce qui laisserait Benjamin Sesko sans véritable attaquant de soutien. Si Matheus Cunha et Bryan Mbeumo ont déjà évolué dans l’axe, Carrick apprécierait sans doute de pouvoir compter sur un autre vrai numéro 9.
Bamba Dieng, de Lorient, est apparu comme une option potentielle après avoir inscrit 15 buts la saison dernière, attirant l’intérêt de plusieurs clubs. Faire venir l’international sénégalais à Old Trafford pourrait offrir une concurrence précieuse à Sesko en attaque.
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Simplifier les départs tardifs et les prêts
United prévoit de se séparer de plusieurs autres joueurs, soit sous forme de prêt, soit de manière permanente, avant la date limite estivale. Harry Amass attire l’attention de West Ham et de Norwich City, tandis que des talents du centre de formation comme Toby Collyer, Dan Gore et Chido Obi devraient explorer des départs temporaires.
Trouver le bon équilibre entre ces prêts sortants et ces ventes définitives est crucial alors que Carrick et le conseil d’administration finalisent l’architecture de leur effectif. Une gestion efficace de ces éléments périphériques viendra conclure un mercato chargé et transformateur pour le club.
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