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Unique… mais pas dans le bon sens du terme. Cristiano Ronaldo quitte la Coupe du monde et sa « dernière danse » avec le Portugal en laissant derrière lui une statistique peu enviable
Stagnation statistique dans le dernier tiers
Alors que la poussière retombe sur la campagne du Portugal en Coupe du monde, les statistiques individuelles de Ronaldo sont pointées du doigt. Selon les données d’OptaJoe, il est le seul attaquant à avoir disputé plus de 500 minutes lors des Coupes du monde 2022 et 2026 sans réussir le moindre dribble.
Pour un joueur qui a passé la première décennie de sa carrière à terroriser les arrières latéraux avec ses pas chassés et ses accélérations fulgurantes, ce « zéro » dans la colonne des dribbles réussis met en évidence une transformation totale de son style de jeu.
Malgré cette absence de créativité balle au pied, l’attaquant de 41 ans a tout de même trouvé le chemin des filets : deux buts contre l’Ouzbékistan et une transformation sur penalty face à la Croatie.
Son incapacité à dribbler en jeu ouvert sur deux compétitions consécutives confirme toutefois un recentrage exclusif sur le rôle de finisseur dans la surface, déléguant la création à ses coéquipiers plus jeunes.
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Les adieux définitifs à Dallas
Le parcours du vétéran s’est achevé d’une manière à la fois familière et déchirante, après une défaite 1-0 face à l’Espagne en huitièmes de finale au Cotton Bowl. Ronaldo a disputé l’intégralité des 90 minutes et a tenté trois tirs, mais il n’a pas réussi à tromper Unai Simon.
Au coup de sifflet final, le capitaine a quitté la pelouse en larmes, une image qui rappelait son départ du Qatar quatre ans plus tôt. Ce revers fait également de lui, avec huit défaites en carrière dans la compétition, le co-détenteur du record du tournoi, aux côtés de Mathew Leckie et Son Heung-min.
Ronaldo a déclaré : « Je suis triste de quitter la Coupe du monde comme ça. J’ai tout donné. J’ai fait de mon mieux. C’était ma dernière Coupe du monde, oui, mais je vais maintenant avoir le temps de réfléchir et d’être avec ma famille. Je ne prendrai aucune décision précipitée. Je ne décide de rien sous le coup de l’émotion. Pour l’instant, la question de savoir si je vais continuer [à jouer] n’a pas d’importance. »
Il a ajouté : « Demain, je me lèverai comme je me suis levé aujourd’hui : la conscience tranquille. J’ai joué pendant 23 ans en équipe nationale et j’ai remporté trois titres. Avant Cristiano, le Portugal n’avait rien gagné. L’Euro était le plus important. Pour moi, 2016 a la même importance qu’une Coupe du monde, honnêtement. »
Un esprit de rébellion face à l'histoire
Tout au long du tournoi, des questions ont persisté sur sa place dans le onze de départ de Roberto Martínez. Ses détracteurs estimaient que la présence de l’attaquant restreignait la liberté de mouvement des autres stars offensives du Portugal, mais l’homme d’Al-Nassr a rapidement balayé ces critiques.
Avant le coup d’envoi des huitièmes de finale, il a prévenu qu’il tirerait sa révérence à sa manière, refusant de céder à la pression de l’opinion publique ou des médias.
Interrogé sur son rôle, l’attaquant a coupé court aux spéculations : « C’est comme ça depuis que j’ai rejoint l’équipe nationale à 18 ans. Ça a toujours été comme ça, ça ne changera pas. Je donne toujours le meilleur de moi-même pour aider l’équipe nationale à atteindre ses objectifs. Que je joue ou non, j’aurai toujours un rôle important au sein de cette équipe nationale. »
Un héritage qui dépasse le simple dribble
Même si la statistique « zéro dribble » ternit légèrement son bilan final en Coupe du monde, Ronaldo a tenu à souligner l’épanouissement émotionnel qu’il a tiré de son séjour en Amérique du Nord. Il a admis que ce tournoi, malgré l’absence de trophée, lui avait valu un soutien exceptionnel de la part des supporters. L’attaquant chevronné reste le meilleur buteur de l’histoire du football international, un exploit qui, selon lui, l’emporte sur les frustrations liées à un tournoi en particulier. Il a conclu : « Je ne manque de rien dans la vie. Dieu a été très généreux avec moi et m’a donné tout ce que je n’aurais jamais espéré gagner, tant en équipe nationale qu’à titre personnel. Il s’agit donc de profiter de chaque instant. Je ne serai pas plus Cristiano si je remporte la Coupe du monde, et je ne serai pas moins Cristiano si je ne la remporte pas. »
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