Unique… mais pas dans le bon sens du terme. Cristiano Ronaldo quitte la Coupe du monde et sa « dernière danse » avec le Portugal en laissant derrière lui une statistique peu enviable

Alors que la poussière retombe sur la campagne du Portugal en Coupe du monde, les statistiques individuelles de Ronaldo sont pointées du doigt. Selon les données d’OptaJoe, il est le seul attaquant à avoir disputé plus de 500 minutes lors des Coupes du monde 2022 et 2026 sans réussir le moindre dribble.

Pour un joueur qui a passé la première décennie de sa carrière à terroriser les arrières latéraux avec ses pas chassés et ses accélérations fulgurantes, ce « zéro » dans la colonne des dribbles réussis met en évidence une transformation totale de son style de jeu.

Malgré cette absence de créativité balle au pied, l’attaquant de 41 ans a tout de même trouvé le chemin des filets : deux buts contre l’Ouzbékistan et une transformation sur penalty face à la Croatie.

Son incapacité à dribbler en jeu ouvert sur deux compétitions consécutives confirme toutefois un recentrage exclusif sur le rôle de finisseur dans la surface, déléguant la création à ses coéquipiers plus jeunes.