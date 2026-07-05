« Une violation scandaleuse des règles » lors de la Coupe du monde ! Donald Trump et Gianni Infantino déclenchent une vague d'indignation avec une décision choquante

Selon le règlement de la FIFA, tout carton rouge entraîne automatiquement une suspension d’un match, sans possibilité d’appel pour le club du joueur sanctionné. Dimanche, la Commission de discipline de la FIFA a toutefois publié un communiqué modifiant la sanction : la suspension ferme est convertie en suspension avec sursis, assortie d’une période de probation d’un an. La fédération belge, prochain adversaire des États-Unis, a annoncé qu’elle ferait appel de cette décision.

Nicholas McGeehan, de l’organisation FairSquare – qui a déposé une plainte contre Infantino auprès de la Commission d’éthique de la FIFA – s’est également dit indigné auprès du SID : « Les règles ont clairement été enfreintes d’une manière qui sert les intérêts politiques du président américain », a-t-il déclaré. Il s’interroge : « Quel rôle a joué le président de la FIFA dans cette affaire ? Les fédérations nationales et les responsables politiques doivent exiger des explications. Si le pays hôte a exercé son influence politique sur le président de la FIFA pour obtenir un avantage déloyal, cela constituerait une violation scandaleuse des règles et une manipulation de la compétition. »