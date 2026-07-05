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Trump InfantinoGetty Images

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« Une violation scandaleuse des règles » lors de la Coupe du monde ! Donald Trump et Gianni Infantino déclenchent une vague d'indignation avec une décision choquante

Coupe du monde
États-Unis vs Belgique
États-Unis
Belgique
F. Balogun

Selon les informations disponibles, le président américain Donald Trump aurait personnellement sollicité la FIFA pour obtenir la grâce de l’attaquant américain Folarin Balogun.

Selon le New York Times et l’agence de presse AFP, citant des sources anonymes, le chef de l’État aurait personnellement appelé le président de la FIFA, Gianni Infantino, après le match de mercredi dernier, afin de demander une révision du carton rouge infligé à Balogun.

  • Dimanche, la FIFA a annulé le carton rouge infligé à Balogun lors des seizièmes de finale contre la Bosnie-Herzégovine (2-0) et a prononcé une suspension avec sursis. Le joueur de 25 ans est donc autorisé à jouer lundi soir (heure locale) lors du huitième de finale opposant les États-Unis à la Belgique. La fédération belge a contesté cette décision. Sur sa plateforme Truth Social, l’ancien président américain Donald Trump a immédiatement remercié la FIFA « d’avoir fait ce qu’il fallait et d’avoir réparé une grande injustice ! » La FIFA n’a dans un premier temps pas répondu à une demande du SID concernant les informations relatives à Trump.

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  • USA v Bosnia and Herzegovina: Round Of 32 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Scandale à la Coupe du monde ? « Les règles ont clairement été enfreintes »

    Selon le règlement de la FIFA, tout carton rouge entraîne automatiquement une suspension d’un match, sans possibilité d’appel pour le club du joueur sanctionné. Dimanche, la Commission de discipline de la FIFA a toutefois publié un communiqué modifiant la sanction : la suspension ferme est convertie en suspension avec sursis, assortie d’une période de probation d’un an. La fédération belge, prochain adversaire des États-Unis, a annoncé qu’elle ferait appel de cette décision.

    Nicholas McGeehan, de l’organisation FairSquare – qui a déposé une plainte contre Infantino auprès de la Commission d’éthique de la FIFA – s’est également dit indigné auprès du SID : « Les règles ont clairement été enfreintes d’une manière qui sert les intérêts politiques du président américain », a-t-il déclaré. Il s’interroge : « Quel rôle a joué le président de la FIFA dans cette affaire ? Les fédérations nationales et les responsables politiques doivent exiger des explications. Si le pays hôte a exercé son influence politique sur le président de la FIFA pour obtenir un avantage déloyal, cela constituerait une violation scandaleuse des règles et une manipulation de la compétition. »

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