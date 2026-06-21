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Une vieille habitude… Bouadi est sur le point de s’engager avec le Real Madrid, suivant un scénario proche de ceux d’Özil et de James

Maroc vs Haïti
Maroc
Haïti
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A. Bouaddi
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Lille
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Mesut Özil
J. Rodriguez
Maroc
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É.-U.
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La star marocaine séduit les recruteurs du Real Madrid et les grands clubs européens

Fidèle à sa stratégie historique d’utiliser la Coupe du monde comme vivier de talents, le Real Madrid a renforcé sa surveillance des joueurs clés du Mondial 2026.

Dès l’ouverture du mercato estival, le club a affiché ses ambitions : le retour de José Mourinho sur le banc, puis les arrivées officielles de Bernardo Silva, Marc Cucurella et Ibrahima Konaté, sans oublier, selon plusieurs sources concordantes, un accord conclu avec Denzel Dumfries.

Fait marquant : tous ces joueurs participeront à la Coupe du monde 2026 avec leurs sélections nationales, ce qui atténue quelque peu le coup porté par le sélectionneur de l’Espagne, Luis de la Fuente, qui n’a retenu aucun joueur local issu des rangs du club.

  • Bouadi impressionne au Real Madrid

    Dans un article publié ce dimanche, José Félix Díaz, rédacteur en chef du journal espagnol AS, affirme que la jeune pépite marocaine Ayoub Bouadi, milieu de terrain du Lille OSC et des Lions de l’Atlas, vient de s’ajouter à la short-list madrilène. Ses performances remarquées contre le Brésil et l’Écosse ont en effet retenu l’attention des observateurs.

    Selon des sources proches du club, la direction madrilène surveille plusieurs joueurs en vue, mais le jeune milieu de terrain (18 ans) se détache comme « le plus brillant » de sa génération, malgré la concurrence de grands clubs européens également présents aux États-Unis.

    Lire aussi : Mido fait monter la tension avant Égypte-Nouvelle-Zélande

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  • Une vieille habitude… Le cas d’Özil et de James

    Selon un journaliste espagnol, l’intérêt du Real Madrid pour Bouadi s’inscrit dans la stratégie du club de revenir à ses anciens réflexes : recruter les stars fraîchement révélées par la Coupe du monde, comme il l’avait fait après les éditions 2010 et 2014 avec Mesut Özil (Allemagne), puis James Rodríguez (Colombie) et Keylor Navas (Costa Rica), tandis qu’il avait déjà trouvé un accord avec Toni Kroos avant le coup d’envoi de la compétition en 2014.

    Il précise : « Le Real Madrid compte actuellement 14 joueurs à la Coupe du monde, après les arrivées de Marc Cucurella, Bernardo Silva et Ibrahima Konaté, en attendant l’annonce du transfert de Denzel Dumfries. Selon les prévisions, ce total pourrait encore progresser au fil du mois restant, la direction madrilène assumant son intention de surveiller « toutes les stars qui se distinguent » durant ces 40 jours de compétition afin de finaliser l’effectif pour la saison prochaine.

    Lire aussi : Deux versions d’un transfert retentissant… La star de la Premier League serait-elle sur le point de rejoindre le Real Madrid ?

  • Un simple sourire suffit : Bouadi reste imperméable à la pression.

    Bouadi, qui évolue au LOSC Lille, s'est illustré lors des deux premiers matchs du Maroc, faisant preuve d'audace et de clarté dans la construction des attaques, ce qui a poussé les médias à le qualifier de « futur talent ».

    Après la rencontre face à l’Écosse, le jeune homme a été interrogé dans la zone mixte sur son avenir et un éventuel transfert au Real Madrid ; il s’est contenté de sourire avant de s’éloigner de bonne humeur, sans dévoiler sa prochaine destination.

    Le rédacteur en chef de l’AS a conclu : « En revanche, les proches du joueur et de la sélection marocaine assurent que son avenir ne s’écrira pas à Lille. La situation évoque celle de Michael Olise (Bayern Munich) : la valeur de ces jeunes talents s’envole à chaque match de Coupe du monde, d’autant que Bouadi, imperméable à la pression, brille déjà comme titulaire à seulement 18 ans..

    Lire aussi : Arrogant et inutile… Une critique cinglante de la prestation d’Ibrahimović lors de la Coupe du monde

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