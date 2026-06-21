Fidèle à sa stratégie historique d’utiliser la Coupe du monde comme vivier de talents, le Real Madrid a renforcé sa surveillance des joueurs clés du Mondial 2026.

Dès l’ouverture du mercato estival, le club a affiché ses ambitions : le retour de José Mourinho sur le banc, puis les arrivées officielles de Bernardo Silva, Marc Cucurella et Ibrahima Konaté, sans oublier, selon plusieurs sources concordantes, un accord conclu avec Denzel Dumfries.

Fait marquant : tous ces joueurs participeront à la Coupe du monde 2026 avec leurs sélections nationales, ce qui atténue quelque peu le coup porté par le sélectionneur de l’Espagne, Luis de la Fuente, qui n’a retenu aucun joueur local issu des rangs du club.