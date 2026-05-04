Dante prépare depuis longtemps ce passage sur le banc. En parallèle de sa carrière de joueur, il a validé l’ensemble des diplômes d’entraîneur, dont la licence UEFA Pro l’an dernier. « Je veux absolument devenir entraîneur », a-t-il déclaré au magazine Sport Bild en 2024. « Pour cela, j’aide déjà régulièrement à l’entraînement de nos équipes de jeunes à Nice et j’ai récemment discuté avec de nombreux grands entraîneurs comme Lucien Favre ou Thomas Tuchel. »

À Nice, où l’on surnomme « Pai » (père en portugais), il endosse déjà le rôle de mentor pour les jeunes, comme il l’avait fait auprès de l’ancien espoir du Bayern Flavius Daniliuc. L’Autrichien avait quitté le centre de formation munichois pour rejoindre Nice en 2020 et y débuter sa carrière professionnelle.

« Dante est devenu un soutien très important pour moi », confiait Daniliuc, désormais au FC Bâle, dans une interview à SPOX. « Je lui demandais constamment conseil pour savoir où je pouvais encore m’améliorer. Et il m’a aidé avec une patience incroyable. » Dante résume ainsi son rôle de « Pai » : « J’ai à cœur d’aider les jeunes talents à progresser et à tirer le meilleur parti de leur carrière. » Un modèle parfait pour la nouvelle génération.