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England Press Conference - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

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Une victoire terne et une humiliation pour Tuchel… Chaos et tension au sein de l’antre des Trois Lions

Norvège vs Angleterre
Norvège
Angleterre
Coupe du monde
J. Bellingham
T. Tuchel
Norvège
Angleterre

Ni Harry Kane, ni Marcus Rashford, ni Anthony Gordon : après la qualification de l'Angleterre pour les demi-finales de la Coupe du monde, tous les projecteurs se sont tournés vers Jude Bellingham. 

La star du Real Madrid a retrouvé son meilleur niveau dans ce tournoi, portant son total à 6 buts après avoir inscrit un doublé face à la Norvège, permettant ainsi aux « Three Lions » de remonter au score et de se qualifier pour les demi-finales.

L’égalisation est intervenue après une passe de Gordon, que le milieu de terrain a convertie d’une frappe rasante dans la surface. Il a ensuite profité d’une erreur grossière du gardien Orian Niland pour inscrire le but de la qualification.

Selon le journal « Sport », sa performance a été si éclatante qu’il a publiquement critiqué son entraîneur Thomas Tuchel, contestant ses déclarations sur le niveau de l’équipe d’Angleterre et l’invitant à cultiver un climat plus positif au sein du groupe.

  • Norway v England: Quarter Final - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Tensions au sein du camp anglais

    Tuchel avait déclaré auparavant qu'il n'avait pas apprécié la prestation de l'équipe d'Angleterre face à la Norvège, des propos qui n'ont pas été bien accueillis dans le vestiaire et qui ont créé un climat de tension malgré la qualification de l'équipe pour les demi-finales.

    Interrogé dans la zone mixte au sujet des critiques de son entraîneur, Jude Bellingham a répondu : « Les critiques de Tuchel sur notre match ? Peut-être qu’il ne sait pas ce que c’est que de jouer dans de telles conditions face à Haaland, Ødegaard, Nusa et Sorloth… Ce n’est pas une équipe facile à affronter. »

    La star anglaise n’a pas en resté là : alors que tout le monde commençait à se concentrer sur la demi-finale contre l’Argentine, il a adressé un autre message à son entraîneur en déclarant : « Nous essayons de créer une ambiance positive, et je pense que nous devons continuer à le faire. »

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  • Norway v England: Quarter Final - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Parfois, il faut savoir gagner sale

    Bellingham semblait déjà agacé par Tuchel avant même d’être interrogé sur son style de jeu. Interrogé sur les déclarations de son entraîneur, qui estimait que l’Angleterre avait été chanceuse lors du match, il a répondu laconiquement : « Pas de commentaire ».

    Bellingham a ajouté : « On ne va pas gagner tous les matchs en écrasant l’adversaire ou en enchaînant mille passes. Parfois, il faut gagner de manière peu élégante, et c’est ce qu’on a fait. »

    Il a conclu ses propos par une remarque qui laisse entendre que sa relation avec l’entraîneur allemand n’est pas au beau fixe.

    Avant le coup d’envoi de la Coupe du monde, Tuchel ne lui accordait pas le statut de titulaire et lui avait signifié qu’il devrait lutter avec Morgan Rogers pour sa place, voire rester sur le banc s’il ne convainquait pas.

    Jude Bellingham a toutefois fait son retour en force dans le tournoi, retrouvant son meilleur niveau pour endosser le brassard de capitaine des Three Lions, malgré une saison très difficile avec le Real Madrid.

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