Ni Harry Kane, ni Marcus Rashford, ni Anthony Gordon : après la qualification de l'Angleterre pour les demi-finales de la Coupe du monde, tous les projecteurs se sont tournés vers Jude Bellingham.

La star du Real Madrid a retrouvé son meilleur niveau dans ce tournoi, portant son total à 6 buts après avoir inscrit un doublé face à la Norvège, permettant ainsi aux « Three Lions » de remonter au score et de se qualifier pour les demi-finales.

L’égalisation est intervenue après une passe de Gordon, que le milieu de terrain a convertie d’une frappe rasante dans la surface. Il a ensuite profité d’une erreur grossière du gardien Orian Niland pour inscrire le but de la qualification.

Selon le journal « Sport », sa performance a été si éclatante qu’il a publiquement critiqué son entraîneur Thomas Tuchel, contestant ses déclarations sur le niveau de l’équipe d’Angleterre et l’invitant à cultiver un climat plus positif au sein du groupe.