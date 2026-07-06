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England Mexico winners losers GFXGOAL
Thomas Hindle

Traduit par

Une victoire de champions ? Gagnants et perdants : l’Angleterre signe une performance historique en Coupe du monde à l’Azteca, prouvant que l’équipe de Thomas Tuchel PEUT aller au bout

Winners & losers
Coupe du monde
Angleterre
FEATURES
Mexico vs Angleterre
Mexico
T. Tuchel
J. Bellingham
J. Quansah

Bien sûr, la tâche s’annonçait ardue. Pour que l’Angleterre l’emporte à l’Azteca – une prouesse réalisée par seulement deux sélections avant elle en match officiel – il fallait s’attendre à des duels, des contacts et de nombreuses sueurs froides. Mais le scénario a dépassé les attentes : un chaos total s’est emparé de la rencontre. Au final, une victoire 3-2 face au Mexique, ponctuée de rebondissements, d’un courage souvent brillant, d’une tension permanente et, in fine, d’un succès glorieux qui relance nettement les ambitions anglaises en Coupe du monde.

Dès l’entame, le Mexique presse haut, mais l’Angleterre désamorce rapidement le danger. Dès que l’occasion se présente, elle frappe : Bellingham ouvre le score d’une tête plongeante au second poteau, servi par Bukayo Saka. Le même mouvement se reproduit 98 secondes plus tard : Kane double la mise (2-0, 38^e).

Puis, tout a basculé dans le chaos. Une défense approximative sur coup franc a laissé le ballon arriver dans les pieds de Julian Quinones, à six yards du but. L’attaquant a conclu d’une frappe puissante, et l’Angleterre a rejoint les vestiaires avec un avantage d’un but. La seconde période exigeait du sang-froid. Mais la partie a sombré dans la folie. L’Angleterre est revenue en force, et Nico O’Reilly a frappé le poteau. À l’autre bout du terrain, Jarrell Quansah, trop enthousiaste en contre-attaque, a réalisé un tacle glissé trop appuyé : il a décollé, manqué le ballon et percuté son adversaire. La VAR a confirmé ce que l’on craignait : carton rouge.

L’Angleterre a aussitôt réagi : Anthony Gordon a débordé derrière la défense, éliminé Raúl Rangel d’une feinte et provoqué une faute. Penalty. Kane, qui avait manqué son premier tir au but face à la Croatie, s’est cette fois montré impitoyable. Le Mexique obtient à son tour un penalty, plus discutable, après que Kane a effleuré Brian Gutiérrez en dégageant. Raúl Jiménez, qui aurait pu marquer quatre fois ce soir-là, transforme.

À ce moment, Tuchel doit choisir : continuer à jouer ou se replier ? Il opte pour la seconde option. Dan Burn entre pour verrouiller un 5-3-1 qui repousse les vagues mexicaines. Jordan Pickford repousse du poing, Burn dégage de la tête, et même Kane revient dans sa surface pour éloigner le danger. Ce n’est jamais confortable, mais c’est efficace.

GOAL dresse le bilan des gagnants et des perdants de Mexico…

  • Jude Bellingham England 2:1Getty/GOAL

    Vainqueur : Jude Bellingham

    Ces six derniers mois, Jude Bellingham a été tour à tour présenté comme un joueur de coups, un caractère affirmé voire trop sûr de lui, ou le suppléant de Morgan Rogers. Ce qu’il a livré ici est peut-être la performance la plus complète au milieu de terrain que l’Angleterre ait vue depuis un certain temps. Tuchel a mis en place un dispositif s’apparentant à un 4-4-2, avec Bellingham évoluant aussi près que possible de Kane. Et il a fait preuve de ce sens du but qui lui avait permis de battre des records de buts lors de sa première saison au Real Madrid. Ses deux buts étaient d’une similitude troublante : le même débordement de l’extérieur vers l’intérieur, tous deux conclus par des finitions impeccables.

    S’en sont suivies cinquante minutes de combat. Il a d’abord occupé le poste de milieu central, avant de glisser sur la droite. Il est même venu apporter son soutien en attaque dans le money-time pour récupérer des ballons perdus et soulager la pression. Surtout, il devait à tout prix éviter le carton pour rester disponible en quart de finale. Le Mexique a multiplié les provocations pour le faire sortir de ses gonds, en vain : Bellingham n’a pas mordu. Une nouvelle étiquette s’impose donc : celui d’un joueur de classe mondiale.

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  • FBL-WC-2026-MATCH92-MEX-ENGAFP

    Vainqueur : Thomas Tuchel

    Tuchel a déclaré en début de semaine que le football ne serait peut-être pas si spectaculaire que cela si l'Angleterre voulait aller loin dans la compétition. Cette remarque n'a pas forcément été très bien accueillie dans certains milieux. Comment cet entraîneur chevronné osait-il admettre qu'on ne peut pas toujours gagner en pratiquant un « football spectaculaire » ? Eh bien, son affirmation a été brillamment confirmée ici.

    Les Three Lions n’ont pas ébloui par leur jeu, mais ce fut un excellent match pour Tuchel. Le technicien allemand a immédiatement apporté des ajustements et mis en place un plan de jeu clair. Pendant vingt minutes, les Three Lions ont étouffé les Mexicains. Puis, ils ont frappé au meilleur moment pour marquer leurs buts. Quand le match a basculé dans le chaos, Tuchel est resté calme. Son bloc défensif à cinq, peu glamour mais efficace, a agacé les fans des pubs levés à 3 h du matin, mais le résultat était là. L’entrée de Burn, imposant dans les airs, s’est révélée payante.

    Enfin, il a maintenu sa confiance en Anthony Gordon, revenu dans le onze après avoir brillé en sortie de banc contre la RD Congo ; l’attaquant s’est montré infatigable durant les 90 minutes. Au final, l’Angleterre a alterné deux systèmes et quatre styles de jeu, avec des joueurs passant d’un poste à l’autre, le tout orchestré par un entraîneur parfaitement serein.

  • QuansahGetty

    Perdant : Jarrel Quansah

    Quansah a créé la surprise en débutant au poste d’arrière droit. Privée de Reece James, encore convalescent, l’Angleterre manquait d’effectifs à ce poste, et Tuchel n’avait guère d’autre choix. Pendant près de 50 minutes, le jeune défenseur a fait le job : solide balle au pied, il a contenu Quinones, le meilleur joueur mexicain du tournoi, réduit à un simple but opportuniste.

    Son exclusion, consécutive à un tacle aussi inutile qu’impulsif, a toutefois terni sa prestation. Moins imprudent que surexcité, le jeune joueur a voulu prouver sa détermination, mais son zèle l’a emporté sur la réflexion. Le banc mexicain a aussitôt protesté, et l’arbitre n’a eu d’autre choix que de le renvoyer aux vestiaires.

    Au final, l’Angleterre s’en sort sans trop de dégâts, même si l’on peut se demander si Quansah aura une nouvelle chance.

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  • FBL-WC-2026-MATCH92-MEX-ENGAFP

    Vainqueur : Jordan Pickford

    C’est précisément dans ces moments-là que l’on juge un gardien de but, n’est-ce pas ? Le Pickford de l’Angleterre et celui d’Everton donnent parfois l’impression d’être deux joueurs différents. Sous le maillot des Toffees, il commet ici et là une ou deux erreurs et ne fait pas toujours preuve de la même solidité. Mais en sélection, il semble prendre ses marques.

    Ce mardi, il a livré une prestation de gardien à l’ancienne, pleine de cran. En première période, il a réalisé deux arrêts déterminants face à Jimenez. Après la pause, il a enchaîné les interventions dans ses domaines de prédilection : distribution d’ordres, sorties sur les centres, dégagements au poing et relances rapides pour soulager la pression. Gardien d’un autre âge, peu porté sur la finesse, il a répondu présent quand il fallait du punch.

  • Mexico v England: Round Of 16 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Battu : Mexique

    Ainsi, deux des trois pays hôtes sont déjà éliminés. À vrai dire, cette équipe mexicaine est étrange. Elle manque d’équilibre, manque de qualité et repose sur un Jiménez vieillissant et un jeune Gilberto Mora. Il n’y a pas vraiment de groupe qui ait mûri ensemble, évolué au même endroit et trouvé sa véritable identité. C’est pour cette raison que Javier Aguirre a convoqué son groupe pour la Coupe du monde dès la mi-mai.

    Pourtant, force est de constater que le Mexique a, dans une certaine mesure, dépassé les attentes au vu de son effectif. Il a terminé en tête de son groupe, puis signé une victoire convaincante en phase à élimination directe face à une Équateur en plein renouveau. Sur l’ensemble du tournoi, son niveau de jeu a été plutôt satisfaisant. Mais dès qu’il a fallu affronter une équipe capable de les dominer sur le plan de la qualité et de faire preuve d’un peu d’inventivité dans les moments décisifs, elle s’est effondrée. Cette sélection ne possède pas les joueurs capables de contrer des attaques aussi rapides, ni de l’expérience nécessaire pour éviter de concéder des penalties stupides, ni de l’étincelle requise pour déjouer les blocs défensifs bas. La rafale de centres en fin de match a offert un spectacle captivant, mais c’était quelque chose que l’Angleterre a su gérer relativement aisément.

    Perdre face à une équipe objectivement supérieure n’a rien de scandaleux. Mais s’incliner dans cette célèbre cathédrale du football laissera forcément des regrets.

  • Mexico v England: Round Of 16 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    VAINQUEUR : Les chances de l'Angleterre en Coupe du monde

    Les montagnes russes, donc ? Avec du recul, la situation s’est améliorée. L’Angleterre a signé une victoire impressionnante, deux autres plus laborieuses, a survécu à l’Azteca et a surmonté beaucoup d’adversité pour en arriver là. Elle a su s’adapter au fil des matchs, marquer au bon moment et limiter les erreurs. Ce n’est pas le contrôle promis par l’arrivée de Tuchel, mais c’est une bonne façon de mener une campagne de Coupe du monde prometteuse.

    Des soirées comme celle-ci autorisent même à rêver un peu. Ce n’est certes pas la meilleure sélection mexicaine de l’histoire, mais l’Azteca reste une véritable légende. On n’est pas censé s’imposer ici, en altitude, sous la pluie, avec des supporters qui vous hurlent dessus pendant plus de 90 minutes. Il existe peu de véritables forteresses dans le football. Celle-ci en fait partie. On ne saurait trop insister sur la difficulté d’obtenir des résultats dans ce stade.

    Rien ne sera facile ensuite, mais cette victoire maintient l’Angleterre en course et lui donne des raisons d’y croire. Le déplacement à Miami pour affronter la Norvège s’annonce coriace ; toutefois, plus besoin de parler d’altitude ni de comprimés de caféine pour tenir 90 minutes. Désormais, tout se jouera sur le terrain, et, dans ce domaine, l’Angleterre peut se montrer très convaincante.