Une victoire de champions ? Gagnants et perdants : l’Angleterre signe une performance historique en Coupe du monde à l’Azteca, prouvant que l’équipe de Thomas Tuchel PEUT aller au bout

Dès l’entame, le Mexique presse haut, mais l’Angleterre désamorce rapidement le danger. Dès que l’occasion se présente, elle frappe : Bellingham ouvre le score d’une tête plongeante au second poteau, servi par Bukayo Saka. Le même mouvement se reproduit 98 secondes plus tard : Kane double la mise (2-0, 38^e).

Puis, tout a basculé dans le chaos. Une défense approximative sur coup franc a laissé le ballon arriver dans les pieds de Julian Quinones, à six yards du but. L’attaquant a conclu d’une frappe puissante, et l’Angleterre a rejoint les vestiaires avec un avantage d’un but. La seconde période exigeait du sang-froid. Mais la partie a sombré dans la folie. L’Angleterre est revenue en force, et Nico O’Reilly a frappé le poteau. À l’autre bout du terrain, Jarrell Quansah, trop enthousiaste en contre-attaque, a réalisé un tacle glissé trop appuyé : il a décollé, manqué le ballon et percuté son adversaire. La VAR a confirmé ce que l’on craignait : carton rouge.

L’Angleterre a aussitôt réagi : Anthony Gordon a débordé derrière la défense, éliminé Raúl Rangel d’une feinte et provoqué une faute. Penalty. Kane, qui avait manqué son premier tir au but face à la Croatie, s’est cette fois montré impitoyable. Le Mexique obtient à son tour un penalty, plus discutable, après que Kane a effleuré Brian Gutiérrez en dégageant. Raúl Jiménez, qui aurait pu marquer quatre fois ce soir-là, transforme.

À ce moment, Tuchel doit choisir : continuer à jouer ou se replier ? Il opte pour la seconde option. Dan Burn entre pour verrouiller un 5-3-1 qui repousse les vagues mexicaines. Jordan Pickford repousse du poing, Burn dégage de la tête, et même Kane revient dans sa surface pour éloigner le danger. Ce n’est jamais confortable, mais c’est efficace.

GOAL dresse le bilan des gagnants et des perdants de Mexico…