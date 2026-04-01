Une véritable révolution… La police catalane ouvre une enquête pour insulte envers l'équipe nationale égyptienne

Le match amical entre l'Égypte et l'Espagne, qui s'est déroulé hier soir au stade « La Cornella » de l'Espanyol, n'a pas été une rencontre ordinaire, compte tenu des incidents déplaisants qui se sont produits avant le coup d'envoi et à différents moments de la première mi-temps en particulier.
La rencontre s'est soldée par un match nul et vierge, dans le cadre de la préparation des deux équipes pour la Coupe du monde 2026 qui se déroulera aux États-Unis, au Canada et au Mexique.
Les chants racistes contre les musulmans, lancés par une partie du public espagnol, ont éclipsé les aspects techniques du match. La presse internationale a réagi par des critiques acerbes, qualifiant cet incident de « scandale et de honte » susceptible de menacer la réputation de l’Espagne, qui se prépare à accueillir la Coupe du monde 2030 avec le Maroc et le Portugal.
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