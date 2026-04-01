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Une véritable révolution… La police catalane ouvre une enquête pour insulte envers l'équipe nationale égyptienne

Espagne vs Egypte
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Condamnation massive de la part du gouvernement face à cet incident regrettable

Le match amical entre l'Égypte et l'Espagne, qui s'est déroulé hier soir au stade « La Cornella » de l'Espanyol, n'a pas été une rencontre ordinaire, compte tenu des incidents déplaisants qui se sont produits avant le coup d'envoi et à différents moments de la première mi-temps en particulier.

La rencontre s'est soldée par un match nul et vierge, dans le cadre de la préparation des deux équipes pour la Coupe du monde 2026 qui se déroulera aux États-Unis, au Canada et au Mexique.

Les chants racistes contre les musulmans, lancés par une partie du public espagnol, ont éclipsé les aspects techniques du match. La presse internationale a réagi par des critiques acerbes, qualifiant cet incident de « scandale et de honte » susceptible de menacer la réputation de l’Espagne, qui se prépare à accueillir la Coupe du monde 2030 avec le Maroc et le Portugal.

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  • Enquête approfondie… Crimes de haine et de discrimination

    Le journal espagnol El Periódico a rapporté ce mercredi que la police catalane mène une enquête sur les chants islamophobes et xénophobes qui ont retenti lors du match opposant l'Espagne à l'Égypte.

    Avant le coup d'envoi du match, alors que l'hymne national égyptien retentissait, un groupe de supporters a scandé, lundi soir, des slogans racistes tels que « Qui ne saute pas est musulman », en référence aux joueurs de l'équipe égyptienne. Ces chants se sont répétés à plusieurs reprises au cours de la première mi-temps.

    À la mi-temps, le protocole de lutte contre le racisme a été activé : la direction du stade a diffusé un message sur l'écran géant mettant en garde contre les conséquences de ces incidents et soulignant qu'ils pourraient entraîner des sanctions de la part de la FIFA.

    Selon des sources policières, une enquête a été ouverte conformément aux protocoles en vigueur en matière de crimes de haine et de discrimination.

    Le journal a déclaré : « Les enquêteurs s'emploient à analyser les enregistrements des caméras de surveillance à l'intérieur et à l'extérieur du stade, afin de localiser l'origine de ces chants et d'identifier leurs auteurs. »

    Elle a ajouté : « Une coordination a également été mise en place avec la commission technique de la Fédération espagnole de football et les agents de sécurité pour localiser la zone où les faits se sont produits, ainsi qu’un suivi de l’activité sur les réseaux sociaux afin de détecter toute incitation préalable, mais aucun résultat n’a encore été obtenu. »

    Bien que l'implication de groupes organisés soit peu probable, « les enquêtes ont consisté à examiner des comptes liés à des courants proches de l'extrême droite afin de vérifier tout lien éventuel », selon le même journal.

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  • Enquête pénale et procédure administrative

    La police catalane a par ailleurs confirmé l'ouverture d'une enquête pénale menée sous l'égide de la Direction générale de l'information, en coordination avec le parquet chargé des affaires de haine et de discrimination, instance compétente pour déterminer si les faits constituent un crime de haine.

    Parallèlement, une procédure administrative est en cours sur la base de la loi 19/2007, qui régit le comportement des spectateurs lors d'événements sportifs, la Direction générale de la sécurité étant habilitée à prendre des mesures disciplinaires.

    Les autorités ont précisé que les deux voies, pénale et administrative, fonctionnent de manière indépendante tout en étant coordonnées, ce qui signifie que les procédures administratives peuvent se poursuivre même en l'absence de preuve d'un délit pénal, compte tenu de la différence entre les critères de sanction et de la possibilité de traiter les comportements discriminatoires.

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  • Condamnations officielles et avertissements sévères

    Cet incident a suscité de nombreuses réactions officielles : le conseiller aux sports, Bernie Alvarez, et la conseillère à l'égalité, Eva Minior, ont tous deux condamné ces chants, les qualifiant d'« inacceptables ».

    Alvarez a également estimé que la mise en œuvre des protocoles était tardive, soulignant la nécessité de réagir « avec fermeté » face à ce qu’il a qualifié de « situation dangereuse ».

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    De son côté, le représentant du gouvernement en Catalogne, Carlos Breito, a vivement dénoncé ce qui s’est passé, estimant que l’événement sportif avait été « honteusement entaché par des chants racistes », affirmant que « le racisme n’a pas sa place » et que de tels incidents « ne peuvent se reproduire ».

    Breito a indiqué que les organisateurs du match avaient été informés de la nécessité d'appliquer les protocoles appropriés, ce qui a effectivement été fait, soulignant que la seule réponse possible était « la fermeté, le rejet et la défense claire des valeurs de respect, de coexistence et de dignité ».