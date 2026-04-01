Une véritable révolution… La police catalane ouvre une enquête pour insulte envers l'équipe nationale égyptienne

Le journal espagnol El Periódico a rapporté ce mercredi que la police catalane mène une enquête sur les chants islamophobes et xénophobes qui ont retenti lors du match opposant l'Espagne à l'Égypte.

Avant le coup d'envoi du match, alors que l'hymne national égyptien retentissait, un groupe de supporters a scandé, lundi soir, des slogans racistes tels que « Qui ne saute pas est musulman », en référence aux joueurs de l'équipe égyptienne. Ces chants se sont répétés à plusieurs reprises au cours de la première mi-temps.

À la mi-temps, le protocole de lutte contre le racisme a été activé : la direction du stade a diffusé un message sur l'écran géant mettant en garde contre les conséquences de ces incidents et soulignant qu'ils pourraient entraîner des sanctions de la part de la FIFA.

Selon des sources policières, une enquête a été ouverte conformément aux protocoles en vigueur en matière de crimes de haine et de discrimination.

Le journal a déclaré : « Les enquêteurs s'emploient à analyser les enregistrements des caméras de surveillance à l'intérieur et à l'extérieur du stade, afin de localiser l'origine de ces chants et d'identifier leurs auteurs. »

Elle a ajouté : « Une coordination a également été mise en place avec la commission technique de la Fédération espagnole de football et les agents de sécurité pour localiser la zone où les faits se sont produits, ainsi qu’un suivi de l’activité sur les réseaux sociaux afin de détecter toute incitation préalable, mais aucun résultat n’a encore été obtenu. »

Bien que l'implication de groupes organisés soit peu probable, « les enquêtes ont consisté à examiner des comptes liés à des courants proches de l'extrême droite afin de vérifier tout lien éventuel », selon le même journal.

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