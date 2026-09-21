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« Une véritable honte ! » - Gary Neville s’en prend à Manchester United et avertit Michael Carrick d’arrêter de « défendre » des stars en sous-performance
Un après-midi misérable à Craven Cottage
Manchester United a évité de justesse une troisième défaite consécutive en championnat en arrachant un match nul 1-1 contre Fulham à Craven Cottage. La frappe déviée de Matheus Cunha en fin de match a permis de sauver un point crucial, effaçant un but contre son camp catastrophique inscrit très tôt par Lisandro Martinez.
Malgré cette égalisation tardive, la prestation peu inspirée a suscité de vives critiques de la part de la légende du club Neville. Il s’en est pris au cruel manque d’efforts des joueurs et a exhorté l’entraîneur Carrick à abandonner son refus obstiné de critiquer publiquement un effectif en difficulté.
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Neville exige la fin des excuses
Au micro de Sky Sports, en tant que consultant, Neville s'est dit abasourdi par le profond manque d'énergie affiché dans l'ouest de Londres. Il a été particulièrement frustré par le fait que Carrick ait activement rejeté les affirmations selon lesquelles son équipe avait été totalement passive pendant la rencontre.
« Michael doit arrêter de les défendre, a déclaré Neville. Je comprends pourquoi il les défend, il est loyal, il veut que ses joueurs se battent pour lui, et évidemment, il reste encore un long chemin à parcourir dans la saison.
« Michael nous dit bien sûr quelque chose de différent de ce qu'il dit en privé. Là, ça m'aurait vraiment inquiété. Les gens vont se poser des questions sur lui, mais il le savait quand il a pris ce poste. Mais il n'y a pas de panique dans ce sens, personne ne met la pression sur Carrick, mais si ce type de performances continue, il va se retrouver dans une situation très compliquée. Ils doivent travailler plus dur que ça pour lui. »
À se déplacer comme des mannequins d'entraînement
La piètre prestation à Fulham a suivi deux défaites consécutives contre Manchester City et un effondrement en Carabao Cup face à Brighton. Neville n’a pas mâché ses mots au moment d’évaluer le désastreux volume de course de l’équipe sans le ballon, en soulignant avec quelle facilité les hôtes ont dominé la possession.
« Je n’ai jamais vu une équipe de Man Utd autant marcher sans le ballon », a expliqué Neville. « Michael vient de dire qu’il n’y avait rien de mauvais dans l’énergie de l’équipe.
« Les deux équipes étaient les mêmes. Je les ai appelés des mannequins. Je n’ai jamais vu une équipe de United autant marcher. Aucune vigilance, aucune vivacité. Pas de “sur la pointe des pieds”. Vous devriez toujours être sur la pointe des pieds.
« Je fais toujours très attention quand je dis ça, mais sur les 15 premières minutes de cette seconde période, Man Utd, et plus généralement pendant les 60 premières minutes, a été une véritable disgrâce. C’était très loin d’être suffisant sans le ballon. »
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Une trêve internationale cruciale approche
La trêve internationale actuelle arrive au moment idéal pour permettre à Manchester United de se relancer. Carrick profitera de cette pause prolongée pour remettre son effectif en forme avant le retour de la Premier League contre Tottenham le 10 octobre.
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