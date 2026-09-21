Au micro de Sky Sports, en tant que consultant, Neville s'est dit abasourdi par le profond manque d'énergie affiché dans l'ouest de Londres. Il a été particulièrement frustré par le fait que Carrick ait activement rejeté les affirmations selon lesquelles son équipe avait été totalement passive pendant la rencontre.

« Michael doit arrêter de les défendre, a déclaré Neville. Je comprends pourquoi il les défend, il est loyal, il veut que ses joueurs se battent pour lui, et évidemment, il reste encore un long chemin à parcourir dans la saison.

« Michael nous dit bien sûr quelque chose de différent de ce qu'il dit en privé. Là, ça m'aurait vraiment inquiété. Les gens vont se poser des questions sur lui, mais il le savait quand il a pris ce poste. Mais il n'y a pas de panique dans ce sens, personne ne met la pression sur Carrick, mais si ce type de performances continue, il va se retrouver dans une situation très compliquée. Ils doivent travailler plus dur que ça pour lui. »