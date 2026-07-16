« Une véritable honte » : Chelsea a dû supprimer une publication d’Enzo Fernández sur les réseaux sociaux après la défaite de l’Angleterre face à l’Argentine en Coupe du monde

Chelsea a essuyé de vives critiques après avoir célébré le but égalisateur de Fernandez pour l’Argentine lors de la demi-finale de la Coupe du monde de mercredi contre l’Angleterre. Le milieu de terrain a inscrit ce but alors que l’Argentine remontait au score pour s’imposer 2-1, mettant ainsi fin aux espoirs de l’équipe de Thomas Tuchel d’atteindre la finale.

La publication du club a rapidement suscité des critiques de la part des supporters, nombreux à estimer qu’il était de mauvais goût de célébrer un but éliminant l’Angleterre du tournoi. Les fans ont fait valoir que ce message privilégiait la promotion d’un joueur individuel au détriment des sentiments de la base locale des supporters. Chelsea a ensuite supprimé la publication de ses réseaux sociaux officiels, sans expliquer les raisons de ce retrait.