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« Une véritable honte » : Chelsea a dû supprimer une publication d’Enzo Fernández sur les réseaux sociaux après la défaite de l’Angleterre face à l’Argentine en Coupe du monde
La publication de Chelsea provoque un tollé parmi les supporters.
Chelsea a essuyé de vives critiques après avoir célébré le but égalisateur de Fernandez pour l’Argentine lors de la demi-finale de la Coupe du monde de mercredi contre l’Angleterre. Le milieu de terrain a inscrit ce but alors que l’Argentine remontait au score pour s’imposer 2-1, mettant ainsi fin aux espoirs de l’équipe de Thomas Tuchel d’atteindre la finale.
La publication du club a rapidement suscité des critiques de la part des supporters, nombreux à estimer qu’il était de mauvais goût de célébrer un but éliminant l’Angleterre du tournoi. Les fans ont fait valoir que ce message privilégiait la promotion d’un joueur individuel au détriment des sentiments de la base locale des supporters. Chelsea a ensuite supprimé la publication de ses réseaux sociaux officiels, sans expliquer les raisons de ce retrait.
- AFP
Les supporters condamnent la décision de Chelsea.
Cette publication sur les réseaux sociaux a immédiatement suscité une vague de critiques, les supporters remettant en cause le jugement du club alors que l'Angleterre venait d'être éliminée de la Coupe du monde.
Un supporter a réagi sur X : « Qu'un club anglais publie ça, c'est une véritable honte, mais bon, je n'en attendais pas moins de ce club de racaille. »
Les critiques se sont multipliées sur les réseaux sociaux, certains utilisateurs plaisantant même sur le fait que le community manager du club allait perdre son emploi à la suite de cette publication controversée.
Fernandez se retrouve une nouvelle fois au cœur d’une polémique.
Cet incident s’ajoute à la polémique qui entoure déjà la carrière internationale de Fernández. Après le triomphe de l’Argentine à la Copa América 2024, il avait été impliqué dans un incident lié à des chants offensants, ce qui avait donné lieu à des excuses publiques et à des mesures disciplinaires internes au sein de Chelsea.
Malgré cet épisode, Fernandez demeure un élément clé du milieu de terrain de Chelsea depuis son arrivée en provenance du Benfica en 2023, lors d’un transfert record au Royaume-Uni. Sa performance décisive face à l’Angleterre a toutefois ravivé les critiques d’une partie du public anglais.
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Tous les regards se tournent désormais vers la finale de la Coupe du monde.
Fernandez va désormais se concentrer sur la finale de la Coupe du monde, où l'Argentine affrontera l'Espagne dimanche 19 juillet. Il tentera d'aider son pays à remporter un nouveau titre mondial.
En parallèle, les spéculations sur son avenir à long terme à Chelsea persistent, le Real Madrid étant régulièrement cité comme destination potentielle pour le milieu de terrain. Pour l’instant, toutefois, toute son attention reste résolument tournée vers la finale.
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