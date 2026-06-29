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« Une véritable gifle » : Cole Palmer doit encore prouver qu’il peut devenir un « grand joueur », alors que l’engouement autour de la légende de Chelsea s’estompe et que ses statistiques en berne lui valent d’être écarté de la Coupe du monde
Palmer a rejoint Chelsea en provenance de Manchester City pour 40 millions de livres sterling.
Après avoir pris la décision courageuse de quitter Manchester City, le club de ses débuts dans le Nord-Ouest, et d’avoir remporté la Premier League et la Ligue des champions sous la houlette de Pep Guardiola, Palmer a signé à Chelsea pour un montant de 40 millions de livres sterling (53 millions de dollars) durant l’été 2023.
Lors de sa première saison dans la capitale anglaise, il a inscrit 25 buts et remporté le titre de Jeune joueur de l'année décerné par la PFA. Son rendement a baissé à 18 buts lors de l'exercice 2024-2025, mais il a tout de même savouré les victoires en Ligue des conférences et en Coupe du monde des clubs de la FIFA.
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Palmer écarté par l'Angleterre pour la Coupe du monde 2026
À l’époque, Palmer était un titulaire régulier de l’équipe d’Angleterre – il avait d’ailleurs marqué pour son pays lors de la finale de l’Euro 2024 contre l’Espagne –, mais il n’a trouvé le chemin des filets qu’à 11 reprises au cours d’une saison 2025-2026 marquée par les blessures et n’a pas été retenu par Thomas Tuchel lors de la préparation de la Coupe du monde.
Le joueur de 24 ans fait l’objet de rumeurs de transfert, notamment un retour à Manchester United, le club dont il était supporter depuis son enfance. Chelsea a lié son imprévisible numéro 10 à un contrat à long terme courant jusqu’en 2033 et n’a aucune intention d’autoriser son départ.
Que doit faire Palmer pour répondre aux attentes et entrer dans la cour des grands ?
Ils espèrent voir Palmer retrouver son éclat sous la houlette de son nouvel entraîneur, Xabi Alonso. Interrogé sur la question de savoir si cela allait se produire, ou si l’attaquant, auteur de 14 sélections, avait été encensé trop tôt, l’ancien défenseur des Blues, Leboeuf – s’exprimant en exclusivité pour GOAL grâce à Betinia NJ – a déclaré : « J’ai déjà évoqué le phénomène de l’urgence : quand un jeune joueur que Pep Guardiola ne voulait pas garder arrive à Chelsea et crée une énorme surprise pour tout le monde, au point que je pense que Pep Guardiola a regretté ce transfert.
Surgir de nulle part, c’est impressionnant, mais on devient un grand footballeur en faisant preuve de régularité. Pas pendant une saison, mais deux, trois, quatre, cinq… Ronaldo et Messi en sont à leur dix-septième saison, environ. On attend toujours que Mbappé arrive en fin de carrière pour être sûrs de pouvoir le qualifier de légende.
C’est fou, mais c’est ainsi : le football exige de la régularité. Comme je le répète souvent, la première sélection en équipe nationale fait dire à tout joueur : “Wow, je suis international”. En France, il faut totaliser dix capes pour être considéré comme tel ; la constance est donc primordiale.
« Quant à Cole Palmer, en raison des entraîneurs qu’il a eus, des tactiques qu’ils ont mises en place – en le plaçant sur le côté droit alors que ce n’était pas son poste –, et de certaines blessures qu’il a subies, il n’a pas été capable de continuer à travailler dur et à montrer son talent.
« Il est indéniable que, dès qu’il touche le ballon, quelque chose se crée. Aujourd’hui, il doit se remettre au travail avec humilité : la non-sélection pour la Coupe du monde a été un coup dur qui devrait le pousser à réagir. »
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Chelsea espère pouvoir compter sur Palmer au sein de son effectif pour la saison 2026-2027.
Palmer n’a pas été retenu dans la sélection anglaise pour la Coupe du monde 2026, tout comme ses homologues créatifs Phil Foden (Manchester City) et Morgan Gibbs-White (Nottingham Forest). Ils ont donc assisté impuissants à la qualification des « Three Lions » pour les 32es de finale de l’épreuve phare de la FIFA en Amérique du Nord.
Tous trois espèrent toutefois jouer un rôle sous le maillot des « Three Lions » à l’avenir, le prochain rendez-vous international étant l’Euro 2028 à domicile. Conscients de la nécessité de briller en club pour être sélectionnés, ils savent que la saison 2026-2027 de Premier League s’ouvrira le 21 août.