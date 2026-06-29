Ils espèrent voir Palmer retrouver son éclat sous la houlette de son nouvel entraîneur, Xabi Alonso. Interrogé sur la question de savoir si cela allait se produire, ou si l’attaquant, auteur de 14 sélections, avait été encensé trop tôt, l’ancien défenseur des Blues, Leboeuf – s’exprimant en exclusivité pour GOAL grâce à Betinia NJ – a déclaré : « J’ai déjà évoqué le phénomène de l’urgence : quand un jeune joueur que Pep Guardiola ne voulait pas garder arrive à Chelsea et crée une énorme surprise pour tout le monde, au point que je pense que Pep Guardiola a regretté ce transfert.

Surgir de nulle part, c’est impressionnant, mais on devient un grand footballeur en faisant preuve de régularité. Pas pendant une saison, mais deux, trois, quatre, cinq… Ronaldo et Messi en sont à leur dix-septième saison, environ. On attend toujours que Mbappé arrive en fin de carrière pour être sûrs de pouvoir le qualifier de légende.

C’est fou, mais c’est ainsi : le football exige de la régularité. Comme je le répète souvent, la première sélection en équipe nationale fait dire à tout joueur : “Wow, je suis international”. En France, il faut totaliser dix capes pour être considéré comme tel ; la constance est donc primordiale.

« Quant à Cole Palmer, en raison des entraîneurs qu’il a eus, des tactiques qu’ils ont mises en place – en le plaçant sur le côté droit alors que ce n’était pas son poste –, et de certaines blessures qu’il a subies, il n’a pas été capable de continuer à travailler dur et à montrer son talent.

« Il est indéniable que, dès qu’il touche le ballon, quelque chose se crée. Aujourd’hui, il doit se remettre au travail avec humilité : la non-sélection pour la Coupe du monde a été un coup dur qui devrait le pousser à réagir. »