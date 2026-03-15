« Une véritable catastrophe » : Jamie Carragher fustige Liverpool pour avoir donné l'impression que Tottenham était « une équipe respectable » après ce match nul décevant

Le commentateur a poursuivi sa critique cinglante en soulignant la mauvaise forme de l'adversaire. « C'était une performance épouvantable. Sans vouloir manquer de respect à Tottenham, c'est actuellement la pire équipe de Premier League », a-t-il déclaré, ajoutant que ce problème perdure depuis le début de la saison. Carragher s'est interrogé sur la cause profonde : « Est-ce la faute de l'entraîneur ou de la composition de l'équipe ? Un nouvel entraîneur pourrait-il redonner un nouveau souffle à ce genre de joueurs ? Je n'en suis pas sûr. » Il a ensuite imputé cette faiblesse aux récentes recrues. « Je pense que cela remonte en grande partie à ce qui s'est passé cet été », a expliqué Carragher. « Il y a tout simplement trop de joueurs qui veulent juste jouer quand le ballon est à leurs pieds. Ils ne veulent pas s'accrocher et rendre les choses difficiles. C'est pour ça qu'il est si facile de jouer contre cette équipe de Liverpool. »