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« Une véritable catastrophe » : Jamie Carragher fustige Liverpool pour avoir donné l'impression que Tottenham était « une équipe respectable » après ce match nul décevant
Liverpool surpris à domicile par les Spurs
Les espoirs de Liverpool de se qualifier pour la Ligue des champions ont subi un coup dur après un match nul 1-1 contre Tottenham Hotspur, menacé de relégation, à Anfield. Richarlison, bien qu'ayant manqué plusieurs occasions en début de match, a inscrit le but égalisateur à la 90e minute, stupéfiant le Kop. Ce résultat laisse l'équipe d'Arne Slot à la cinquième place, avec seulement un point d'avance sur Chelsea et deux de retard sur Aston Villa. Jamie Carragher n'a pas mâché ses mots pour qualifier l'effondrement tardif de l'équipe locale. « C'est un véritable désastre pour Liverpool en termes de qualification pour la Ligue des champions », s'est emporté Carragher sur Sky Sports. « Ils ont en fait donné l'impression que Tottenham était une équipe respectable. »
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Les buts en fin de match posent problème à Liverpool
Les statistiques mettent en lumière une triste réalité pour le club de Merseyside. Il a désormais encaissé huit buts en Premier League à la 90e minute ou plus tard cette saison, ce qui constitue son pire bilan sur une seule campagne. De plus, il a laissé filer sept points alors qu’il menait au score à Anfield, égalant ainsi son plus mauvais total depuis la saison 2016-2017. Carragher était visiblement frustré par le manque de vigilance sur le terrain. « La défense de Liverpool a été absolument catastrophique », a noté l'ancien défenseur. « Je n'ai cessé de répéter tout au long de la mi-temps que Liverpool était en train de somnambuler. »
Remise en question du sélectionneur et de la composition de l'équipe
Le commentateur a poursuivi sa critique cinglante en soulignant la mauvaise forme de l'adversaire. « C'était une performance épouvantable. Sans vouloir manquer de respect à Tottenham, c'est actuellement la pire équipe de Premier League », a-t-il déclaré, ajoutant que ce problème perdure depuis le début de la saison. Carragher s'est interrogé sur la cause profonde : « Est-ce la faute de l'entraîneur ou de la composition de l'équipe ? Un nouvel entraîneur pourrait-il redonner un nouveau souffle à ce genre de joueurs ? Je n'en suis pas sûr. » Il a ensuite imputé cette faiblesse aux récentes recrues. « Je pense que cela remonte en grande partie à ce qui s'est passé cet été », a expliqué Carragher. « Il y a tout simplement trop de joueurs qui veulent juste jouer quand le ballon est à leurs pieds. Ils ne veulent pas s'accrocher et rendre les choses difficiles. C'est pour ça qu'il est si facile de jouer contre cette équipe de Liverpool. »
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Quelle sera la prochaine étape pour Liverpool ?
Liverpool se concentre désormais sur l'Europe et accueillera Galatasaray mercredi pour le match retour des huitièmes de finale de la Ligue des champions de l'UEFA, avec pour objectif de renverser la situation après sa défaite 1-0 à l'aller. Au niveau national, une série de matchs décisifs l'attend. Les Reds se rendront à Brighton samedi prochain, avant d'affronter Fulham, Everton et Crystal Palace. La course au top 4 se jouera ensuite lors d'un calendrier de mai particulièrement chargé, avec des confrontations cruciales contre Manchester United, Chelsea et Aston Villa.
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