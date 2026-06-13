Le Suisse Gianni Infantino, président de la Fédération internationale de football, fait face à une vague de colère en Italie après s'être moqué de l'échec des Azzurri à se qualifier pour la Coupe du monde 2026. Des responsables politiques et la Fédération italienne de football ont vivement réagi à ses propos, qualifiés d'offensants et d'insultants envers l'équipe nationale.
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Une vague de colère a submergé le football italien après les railleries de Gianni Infantino à l’égard de la Nazionale
Une blague de mauvais goût
Les propos de Gianni Infantino laissant entendre que la FIFA pourrait élargir la Coupe du monde à « 208 équipes » pour assurer la qualification de l’Italie ont provoqué un vif mécontentement dans la péninsule.
La Nazionale n’a pas réussi à se qualifier pour la Coupe du monde 2026 après sa défaite contre la Bosnie-Herzégovine lors de la finale des barrages en mars dernier, ce qui signifie que les Azzurri manqueront la phase finale pour la troisième fois consécutive.
Conséquence directe de cet échec, l’entraîneur Gennaro Gattuso, le manager de la sélection Gianluigi Buffon et le président de la Fédération italienne de football Gabriele Gravina ont immédiatement présenté leur démission, et aucun successeur n’a encore été désigné.
Réaction du Parlement
Le député Gaetano Amato a réagi aux propos du président de la Fédération internationale de football en déclarant : « Gianni Infantino imagine-t-il faire une blague en ironisant sur la non-qualification de l’Italie pour la Coupe du monde ? Il doit se souvenir qu’il ne s’exprime pas en tant que simple supporter au café du coin, mais en tant que président de la Fédération internationale de football. Un poste qu’il occupe aussi grâce au soutien de la Fédération italienne, et qui exige équilibre et respect.
Le député italien a poursuivi en direct : « Personne ne ressent plus de honte que nous face au déclin de la Nazionale et à la crise que traverse actuellement le football italien. Nous n’avons pas besoin de ses plaisanteries de mauvais goût pour le reconnaître. »
Et d’ajouter : « Se moquer de l’Italie est réducteur, surtout venant d’une personne censée représenter le football mondial, y compris en Italie. L’embarras autour des Azzurri est déjà sérieux ; les déclarations du président de la FIFA l’aggravent encore. »
La Fédération italienne réclame le respect
Dans la foulée, les propos sarcastiques du président de la FIFA, Gianni Infantino, visant l’Italie, ont provoqué une réaction immédiate de la Fédération italienne de football. L’instance nationale a répondu avec fermeté au numéro un du football mondial, en exigeant le respect et en qualifiant son commentaire de « gaffe ».
Dans un communiqué ferme et immédiat, l’instance a rétorqué : « Ce fut un faux pas malvenu, une erreur de ton qui a blessé les sentiments de l’ensemble de la communauté sportive italienne. Le football enseigne des valeurs, et celles-ci commencent par le respect. »