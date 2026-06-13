Les propos de Gianni Infantino laissant entendre que la FIFA pourrait élargir la Coupe du monde à « 208 équipes » pour assurer la qualification de l’Italie ont provoqué un vif mécontentement dans la péninsule.

La Nazionale n’a pas réussi à se qualifier pour la Coupe du monde 2026 après sa défaite contre la Bosnie-Herzégovine lors de la finale des barrages en mars dernier, ce qui signifie que les Azzurri manqueront la phase finale pour la troisième fois consécutive.

Conséquence directe de cet échec, l’entraîneur Gennaro Gattuso, le manager de la sélection Gianluigi Buffon et le président de la Fédération italienne de football Gabriele Gravina ont immédiatement présenté leur démission, et aucun successeur n’a encore été désigné.