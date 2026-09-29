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Moataz Elgammal
Traduit par

« Une tricherie à l’échelle industrielle ! » - Ian Wright réclame une sanction sans précédent après que Manchester City a été reconnu coupable

Manchester City
Premier League

Ian Wright a vivement critiqué Manchester City, accusant le club de tricher à une échelle industrielle après son verdict de culpabilité pour des violations des règles financières de la Premier League. Wright réclame désormais une sanction sans précédent pour le champion en titre, tandis que Roy Keane a souligné les graves dommages à la réputation que ce scandale infligera à l’image mondiale du championnat.

  • Tricherie à l’échelle industrielle

    Wright n’a pas mâché ses mots comme consultant pour ITV en évoquant le récent verdict contre Manchester City. La Premier League a annoncé mardi que City avait été reconnu coupable de graves infractions financières sur une période de neuf saisons.

    Le club aurait utilisé des mécanismes de financement déguisés pour gonfler ses revenus et réduire ses coûts de plus de 900 millions de livres sterling. Réagissant à cette nouvelle choc, Wright a déclaré : « C’est de la triche à une échelle industrielle. C’est assez surréaliste de le voir écrit noir sur blanc comme ça. On ne peut pas parler de City sans parler de ce qui se passe, parce qu’ils ont été tellement grands. J’ai le sentiment qu’une sanction sans précédent est nécessaire ici. »

  • Roy KeaneGetty

    Préjudiciable pour la Premier League

    Roy Keane a également réagi à cette énorme mise à jour, qualifiant la situation d’amère et douce en raison de l’impact négatif qu’elle aura sur le football anglais. Keane a souligné que, si les contrevenants doivent faire face aux conséquences, le scandale nuit à la réputation mondiale de la division.

    Keane a expliqué : « C’est très dommageable pour la Premier League. L’image de marque de la Premier League est immense dans le monde entier et elle a été fantastique, mais s’ils ont été pris en train de tricher, alors ils méritent évidemment cette punition. C’est amer et doux. C’est une bonne journée parce que, si vous êtes pris à tricher dans ce sport, alors vous méritez d’être puni, mais ce n’est pas bon pour le championnat. »

  • Des questions sur l’avenir de l’effectif

    Les implications de cette décision devraient probablement peser sur l’effectif actuel. Keane a remis en question l’état d’esprit des joueurs, en particulier avec d’énormes échéances qui se profilent, en demandant : « Ils jouent contre Liverpool dans quelques semaines, qu’en est-il des joueurs qui ont fait partie du problème au cours des dernières années avec la tricherie ? Que va-t-il se passer à l’avenir ? » Pendant ce temps, Wright estime que les batailles juridiques vont s’éterniser pendant un temps considérable. Il a ajouté : « C’est un jour énorme pour la Premier League, elle s’est attaquée à tout un pays. Cela va devenir tellement judiciaire maintenant, je pense que ça va durer très longtemps. C’est tellement triste. »

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    Que se passe-t-il ensuite ?

    Manchester City continue de clamer son innocence totale et a jusqu’à vendredi pour faire appel du verdict de la commission indépendante. Alors que les deux parties se préparent à une longue bataille juridique, les supporters doivent désormais attendre de voir quelles sanctions seront finalement imposées au club.

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