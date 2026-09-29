Wright n’a pas mâché ses mots comme consultant pour ITV en évoquant le récent verdict contre Manchester City. La Premier League a annoncé mardi que City avait été reconnu coupable de graves infractions financières sur une période de neuf saisons.

Le club aurait utilisé des mécanismes de financement déguisés pour gonfler ses revenus et réduire ses coûts de plus de 900 millions de livres sterling. Réagissant à cette nouvelle choc, Wright a déclaré : « C’est de la triche à une échelle industrielle. C’est assez surréaliste de le voir écrit noir sur blanc comme ça. On ne peut pas parler de City sans parler de ce qui se passe, parce qu’ils ont été tellement grands. J’ai le sentiment qu’une sanction sans précédent est nécessaire ici. »