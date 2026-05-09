L’entraîneur des « Blancos » considère cette fuite comme une grave atteinte aux valeurs du club et rappelle que les affaires internes doivent rester en interne. Arbeloa a vivement critiqué la personne responsable de la divulgation à la presse.

« Je tiens à souligner deux points. D’abord, je suis très fier de la fermeté, de la rapidité et de la transparence avec lesquelles le club a agi », a-t-il expliqué, selon Marca. « Ensuite, les joueurs ont reconnu leur erreur, exprimé leurs regrets et présenté des excuses. Pour moi, cela suffit. Je refuse de les clouer au pilori ; ils ne le méritent pas.

« Je suis le premier responsable de notre manque de niveau cette saison. La frustration et la colère peuvent entraîner des dérapages, mais désormais notre seule priorité est le prochain match. Si vous cherchez un coupable, parlez-en à moi. »

Concernant les fuites, il martèle : « Je le répète, le fait que des choses qui se passent dans le vestiaire soient divulguées me semble être une trahison et un acte de déloyauté envers ce maillot. »