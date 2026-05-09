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« Une trahison envers l'écusson du Real Madrid ! » : Alvaro Arbeloa, furieux, fustige la « taupe » du club et dévoile les détails de la bagarre entre Aurélien Tchouameni et Federico Valverde
Un affrontement sur la pelouse d’entraînement provoque l’indignation après une fuite d’informations en provenance des vestiaires.
Selon plusieurs sources, un vif incident a éclaté à l’entraînement entre Valverde et Tchouameni. La bagarre aurait valu à Valverde une profonde entaille et entraîné des sanctions disciplinaires de la part du club. Lors d’une conférence de presse, Arbeloa a commenté la situation. Saluant la rapidité de la procédure disciplinaire, il a toutefois exprimé sa colère après la fuite dans les médias de détails concernant un incident survenu en privé dans les vestiaires.
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Arbeloa dénonce la fuite mais réitère son soutien à ses joueurs
L’entraîneur des « Blancos » considère cette fuite comme une grave atteinte aux valeurs du club et rappelle que les affaires internes doivent rester en interne. Arbeloa a vivement critiqué la personne responsable de la divulgation à la presse.
« Je tiens à souligner deux points. D’abord, je suis très fier de la fermeté, de la rapidité et de la transparence avec lesquelles le club a agi », a-t-il expliqué, selon Marca. « Ensuite, les joueurs ont reconnu leur erreur, exprimé leurs regrets et présenté des excuses. Pour moi, cela suffit. Je refuse de les clouer au pilori ; ils ne le méritent pas.
« Je suis le premier responsable de notre manque de niveau cette saison. La frustration et la colère peuvent entraîner des dérapages, mais désormais notre seule priorité est le prochain match. Si vous cherchez un coupable, parlez-en à moi. »
Concernant les fuites, il martèle : « Je le répète, le fait que des choses qui se passent dans le vestiaire soient divulguées me semble être une trahison et un acte de déloyauté envers ce maillot. »
La tension, telle qu’elle est vécue dans un environnement à haute pression, est un phénomène bien connu du football.
Arbeloa a tenté de replacer cet incident dans son contexte, laissant entendre que les environnements tendus peuvent parfois donner lieu à des incidents isolés. Il a souligné que de telles situations ne sont pas rares dans le football de haut niveau.
S’appuyant sur sa propre expérience de joueur, il a déclaré : « J’avais un coéquipier qui avait pris un club de golf et en avait frappé un autre avec. Ce qui se passe dans le vestiaire du Real Madrid doit rester dans le vestiaire du Real Madrid, et c’est ce qui me fait le plus mal.
Ces choses arrivent, mais je ne cherche pas à les justifier. C’était un incident, et nous avons eu la malchance que Fede se retrouve avec une entaille ; c’est avant tout une question de malchance. Ils se sont excusés, et maintenant nous devons nous concentrer sur le match. »
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Aucune sanction sportive n’est infligée, alors que tous les regards se tournent vers le Clásico.
Malgré la polémique et les amendes infligées aux deux joueurs, Arbeloa a confirmé qu’aucun des deux ne sera écarté du groupe. Le manager va désormais s’attacher à préserver l’harmonie du vestiaire, alors que l’équipe se prépare pour le Clásico contre Barcelone, avec l’espoir de retarder au moins les célébrations de titre de ses rivaux.