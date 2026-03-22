« Une tragicomédie ! » - José Mourinho s'insurge contre une sanction « fondée sur un mensonge », tandis que l'entraîneur du Benfica nie avoir lancé le ballon en direction du banc adverse

Mourinho, qui s'était surnommé « The Special One » lors de ses débuts à la tête de Chelsea en 2004, a été limogé dans les dernières minutes d'un match nul palpitant (2-2), au cours duquel Benfica a réussi à remonter un déficit de deux buts pour arracher un point à la 88e minute.

Le franc-parler de 63 ans s’est également heurté à l’entraîneur adjoint de Porto, Lucho Gonzalez, au cours de cette rencontre, ce qui a donné lieu à une confrontation houleuse. Mourinho a déclaré aux journalistes après coup que son rival argentin l’avait traité de « traître » « 20 ou 30 fois ».

Mourinho a écopé d’une suspension d’un match pour son carton rouge et d’une suspension de 11 jours – incluant un match supplémentaire – pour l’incident avec Gonzalez, dont il a été accusé d’avoir été l’instigateur. L’ancien entraîneur de Porto, vainqueur de la Ligue des champions, a déclaré à l’époque : « Concernant l’expulsion, deux choses. L’arbitre dit qu’il m’a expulsé parce que j’ai donné un coup de pied dans le ballon en direction du banc du FC Porto, ce qui est complètement faux.

Je ne sais pas si c'était trois, quatre ou cinq fois, mais je l'ai fait à de nombreuses reprises au stade de la Luz : après avoir marqué, le ballon allait dans les tribunes. C'était une façon de célébrer et d'offrir le ballon à un supporter chanceux. Je sais que je ne suis pas très doué techniquement, mais c'était destiné aux tribunes. »