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« Une tragicomédie ! » - José Mourinho s'insurge contre une sanction « fondée sur un mensonge », tandis que l'entraîneur du Benfica nie avoir lancé le ballon en direction du banc adverse
Pourquoi Mourinho a reçu un carton rouge contre Porto
Mourinho, qui s'était surnommé « The Special One » lors de ses débuts à la tête de Chelsea en 2004, a été limogé dans les dernières minutes d'un match nul palpitant (2-2), au cours duquel Benfica a réussi à remonter un déficit de deux buts pour arracher un point à la 88e minute.
Le franc-parler de 63 ans s’est également heurté à l’entraîneur adjoint de Porto, Lucho Gonzalez, au cours de cette rencontre, ce qui a donné lieu à une confrontation houleuse. Mourinho a déclaré aux journalistes après coup que son rival argentin l’avait traité de « traître » « 20 ou 30 fois ».
Mourinho a écopé d’une suspension d’un match pour son carton rouge et d’une suspension de 11 jours – incluant un match supplémentaire – pour l’incident avec Gonzalez, dont il a été accusé d’avoir été l’instigateur. L’ancien entraîneur de Porto, vainqueur de la Ligue des champions, a déclaré à l’époque : « Concernant l’expulsion, deux choses. L’arbitre dit qu’il m’a expulsé parce que j’ai donné un coup de pied dans le ballon en direction du banc du FC Porto, ce qui est complètement faux.
Je ne sais pas si c'était trois, quatre ou cinq fois, mais je l'ai fait à de nombreuses reprises au stade de la Luz : après avoir marqué, le ballon allait dans les tribunes. C'était une façon de célébrer et d'offrir le ballon à un supporter chanceux. Je sais que je ne suis pas très doué techniquement, mais c'était destiné aux tribunes. »
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« The Special One » explique pourquoi son licenciement était injuste
Mourinho a réitéré cette position après avoir décidé de reprendre place sur le banc lors de la victoire 3-0 du Benfica contre le Vitoria de Guimaraes. Lorsqu’on lui a demandé s’il se sentait persécuté par les arbitres et les instances sportives portugaises, Mourinho a répondu : « Non, car c’est ma première sanction depuis que je suis au Benfica. Mais il était tout à fait évident que ce dont on m’accuse est faux.
Cette sanction me surprend car elle repose sur un mensonge. La justice, qu’elle soit sportive ou sociale, doit toujours se fonder sur la vérité, et les images montrent clairement que je n’ai pas envoyé le ballon dans le banc adverse. Je l’ai envoyé dans la foule, comme je l’ai fait ici à plusieurs reprises. Mais cette fois-ci, ils ont voulu l’interpréter ainsi. Je ne me sens toutefois pas persécuté. »
Mourinho de retour sur le banc après avoir manqué un seul match
Mourinho était absent du banc de touche alors que Benfica s'imposait 2-1 lors d'un match haletant contre Arouca – une rencontre marquée par un but décisif à la 96e minute et deux cartons rouges après cette minute –, mais il a choisi de ne pas manquer un autre match, plus de 11 jours s'étant écoulés depuis son altercation houleuse avec Porto.
Interrogé sur la question de savoir s’il avait envisagé de manquer un autre match, conformément aux termes de sa suspension, Mourinho a ajouté : « Non, car Benfica et moi, même si nous sommes parfois en désaccord, voulons croire en la justice. Mais pourquoi devrais-je faire l’objet d’une enquête ?
Je détiens probablement le record du monde des expulsions en tant qu’entraîneur, mais je sais quand elles sont justifiées et quand elles ne le sont pas. Et cette expulsion est une comédie, la sanction est une tragicomédie, et ne pas être sur le banc à Arouca était injuste, et ne pas y être aujourd’hui serait une double injustice. C’est pourquoi nous nous sommes rendus sur le banc aujourd’hui sans aucun problème, et si une autre suspension venait à être prononcée plus tard, cela prouverait que la vérité n’est pas toujours mise sur la table. »
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Le Benfica parviendra-t-il à rester invaincu et à mener à bien sa saison « Invincibles » ?
Le Benfica reste invaincu en Primeira Liga cette saison, ayant disputé avec succès 27 journées sans connaître la défaite. Il lui reste sept matchs pour tenter de mener à bien une saison « invincible ».
Mais cela pourrait ne pas suffire pour décrocher le titre national au Portugal, car Porto détient une avance de quatre points en tête du classement et compte en outre un match en moins. Mourinho fera tout ce qui est en son pouvoir, au risque de froisser quelques susceptibilités, pour s’assurer qu’un nouveau titre prestigieux vienne s’ajouter à son palmarès déjà bien fourni.
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