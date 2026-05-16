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Julian Nagelsmann Manuel NeuerGetty Images
Christian Guinin

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Une tragédie pour Baumann et une perte totale de crédibilité : la gestion par Julian Nagelsmann du retour éventuel de Manuel Neuer en équipe nationale est un désastre communicationnel

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Manuel Neuer s’apprêterait à retrouver l’équipe nationale allemande. Pour Oliver Baumann, c’est une véritable tragédie humaine dont le sélectionneur Julian Nagelsmann porterait l’entière responsabilité. De plus, le retour du gardien du Bayern risquerait de porter un coup fatal à la crédibilité de l’entraîneur. Un désastre communicationnel qui aurait pu être évité avec plus de clairvoyance. Analyse.

Depuis sa nomination à la tête de l’équipe nationale, Julian Nagelsmann s’est toujours attaché à ce que ses joueurs connaissent exactement leur rôle. Dès la préparation de l’Euro 2024, le sélectionneur de 38 ans a multiplié les prises de parole pour que chacun connaisse exactement son statut et éviter ainsi toute ambiguïté. Ses propos ont parfois frôlé la franchise brutale, notamment lors de sa gestion très commentée de Deniz Undav.

En effet, le sélectionneur a prévenu l’attaquant qu’il ne l’envisageait pas comme titulaire pour la Coupe du monde à venir, malgré ses performances solides et ses statistiques impressionnantes sous le maillot du VfB Stuttgart, ce qui a suscité de nombreuses discussions, notamment lors des récents matchs internationaux contre la Suisse et le Ghana.

  • Il surprend donc d’autant plus que le sélectionneur national fasse preuve d’un tel manque de clarté et de précision dans sa manière d’agir concernant le retour de Manuel Neuer en équipe nationale allemande. Si le gardien bavarois figurait effectivement jeudi prochain sur la liste provisoire de Nagelsmann, cela constituerait un véritable désastre communicationnel et entamerait irrémédiablement la crédibilité du sélectionneur.

    Rappelons-le : interrogé ces derniers mois, il a toujours affirmé qu’il était inutile d’évoquer le sujet, puisque le gardien du Bayern avait pris sa retraite internationale après l’Euro 2024 et qu’il comptait donc faire d’Oliver Baumann son numéro un pour la Coupe du monde.

    Bien sûr, si changement il y avait, il viendrait d’abord de Neuer ; Nagelsmann ne ferait que réagir. Mais, à ce stade, l’heure est largement passée.

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  • SV Werder Bremen v TSG Hoffenheim - BundesligaGetty Images Sport

    Le retour de Manuel Neuer pourrait se faire au détriment d’Oliver Baumann.

    Pour le gardien du TSG Hoffenheim, le retour de Neuer constituerait un véritable camouflet. Sous le maillot de l’équipe nationale, le gardien de 35 ans n’a pratiquement rien à se reprocher depuis sa promotion. Lors des qualifications pour la Coupe du monde, il s’est même parfois montré exceptionnel et a donc logiquement gagné sa place de numéro un au détriment d’Alexander Nübel, de Stuttgart, pour le tournoi aux États-Unis, au Canada et au Mexique.

    Samedi après-midi, juste après la défaite 4-0 d’Hoffenheim face au Borussia Mönchengladbach, Baumann affichait encore sa confiance quant à son statut de numéro 1 pour la Coupe du monde. Nagelsmann lui aurait même « exprimé sa confiance » lors d’un entretien en tête-à-tête. « J’ai mes informations. Point. » Si les événements devaient prendre une autre tournure et que le joueur de 35 ans devait effectivement céder sa place à Neuer, cela s’apparenterait à une humiliation sans précédent.

    Sur un poste où la continuité est primordiale, un tel revirement serait non seulement déstabilisant, mais aussi contre-productif à trois mois du coup d’envoi. Si Neuer donne son feu vert à un retour, il se rendra sans aucun doute au Mondial en tant que numéro un et reléguerait sur le banc Baumann, pourtant bien intégré au sein du groupe. La comparaison avancée par certains experts avec le retour de Toni Kroos avant l’Euro 2024 ne tient donc pas la route.

  • FBL-EURO-2024-MATCH37-GER-DENAFP

    Julian Nagelsmann aurait dû solliciter un entretien avec Manuel Neuer.

    Ce qui rend ce feuilleton encore plus amer, c’est que Nagelsmann aurait pu l’éviter facilement.

    Selon Neuer, les deux hommes étaient en contact ; or, lorsque la question d’un éventuel retour a fait surface il y a quelques mois, le sélectionneur aurait dû le convoquer pour le mettre au pied du mur et obtenir une décision ferme concernant son avenir en équipe nationale. Au lieu de cela, Nagelsmann semble s’être laissé mener en bateau par le gardien, n’accordant son feu vert que sous l’immense pression publique.

    Sur le plan sportif, tous les arguments ne penchent pas en faveur du capitaine. Si l’expérience du gardien de 40 ans reste un atout précieux dans ce type de compétition, les performances de Baumann cette saison ne sont pas nettement inférieures à celles du portier du FC Bayern. Certes, Neuer a réalisé un match référence lors de l’aller des quarts de finale de la Ligue des champions face au Real Madrid, mais ses erreurs individuelles se sont multipliées.

    À quelques semaines du coup d’envoi de la Coupe du monde, alors que le groupe devrait se consacrer exclusivement au tournoi, des bruits de fond évitables occupent l’espace médiatique. Et la polémique ne risque pas de s’estomper de sitôt : quel que soit le gardien aligné, la moindre erreur ouvrira immédiatement un nouveau débat.

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