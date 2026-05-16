Une tragédie pour Baumann et une perte totale de crédibilité : la gestion par Julian Nagelsmann du retour éventuel de Manuel Neuer en équipe nationale est un désastre communicationnel

Depuis sa nomination à la tête de l’équipe nationale, Julian Nagelsmann s’est toujours attaché à ce que ses joueurs connaissent exactement leur rôle. Dès la préparation de l’Euro 2024, le sélectionneur de 38 ans a multiplié les prises de parole pour que chacun connaisse exactement son statut et éviter ainsi toute ambiguïté. Ses propos ont parfois frôlé la franchise brutale, notamment lors de sa gestion très commentée de Deniz Undav.
En effet, le sélectionneur a prévenu l’attaquant qu’il ne l’envisageait pas comme titulaire pour la Coupe du monde à venir, malgré ses performances solides et ses statistiques impressionnantes sous le maillot du VfB Stuttgart, ce qui a suscité de nombreuses discussions, notamment lors des récents matchs internationaux contre la Suisse et le Ghana.