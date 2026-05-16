Une tragédie pour Baumann et une perte totale de crédibilité : la gestion par Julian Nagelsmann du retour éventuel de Manuel Neuer en équipe nationale est un désastre communicationnel

Pour le gardien du TSG Hoffenheim, le retour de Neuer constituerait un véritable camouflet. Sous le maillot de l’équipe nationale, le gardien de 35 ans n’a pratiquement rien à se reprocher depuis sa promotion. Lors des qualifications pour la Coupe du monde, il s’est même parfois montré exceptionnel et a donc logiquement gagné sa place de numéro un au détriment d’Alexander Nübel, de Stuttgart, pour le tournoi aux États-Unis, au Canada et au Mexique.

Samedi après-midi, juste après la défaite 4-0 d’Hoffenheim face au Borussia Mönchengladbach, Baumann affichait encore sa confiance quant à son statut de numéro 1 pour la Coupe du monde. Nagelsmann lui aurait même « exprimé sa confiance » lors d’un entretien en tête-à-tête. « J’ai mes informations. Point. » Si les événements devaient prendre une autre tournure et que le joueur de 35 ans devait effectivement céder sa place à Neuer, cela s’apparenterait à une humiliation sans précédent.

Sur un poste où la continuité est primordiale, un tel revirement serait non seulement déstabilisant, mais aussi contre-productif à trois mois du coup d’envoi. Si Neuer donne son feu vert à un retour, il se rendra sans aucun doute au Mondial en tant que numéro un et reléguerait sur le banc Baumann, pourtant bien intégré au sein du groupe. La comparaison avancée par certains experts avec le retour de Toni Kroos avant l’Euro 2024 ne tient donc pas la route.