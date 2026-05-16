Il surprend donc d’autant plus que le sélectionneur national manque de clarté et de précision dans la gestion du retour de Manuel Neuer en équipe d’Allemagne. Invité samedi soir au « Aktuelles Sportstudio » de laZDF, Nagelsmann a de nouveau refusé de s’exprimer concrètement, soulignant qu’aucun contact n’avait encore eu lieu avec les joueurs.

« Je maintiens ma position initiale : je contacte toujours le joueur en premier. Il y a un jour J pour la sélection. Si je commence à anticiper et à annoncer des choses simplement parce que je me sens poussé et que l’Allemagne débat de certains sujets, alors je ne tiens pas compte de tout ce que je vois. Je suis loin de me laisser entraîner », a déclaré le technicien de 38 ans, éludant délibérément les questions du présentateur Jochen Breyer.

Si, malgré tout, le nom de Neuer figurait sur la liste élargie jeudi prochain, ce revirement serait perçu comme un désastre communicationnel et entamerait la crédibilité du sélectionneur. Rappelons-le : interrogé ces derniers mois, il assurait qu’il n’y avait rien à discuter, Neuer ayant mis fin à sa carrière internationale après l’Euro 2024 et Baumann étant désigné numéro un pour la Coupe du monde.

Bien sûr, si un revirement devait se produire, il viendrait d’abord de Neuer ; Nagelsmann ne ferait que réagir. Mais, à ce stade, l’heure est déjà largement passée.