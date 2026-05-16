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Christian Guinin

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Une tragédie pour Baumann et une perte totale de crédibilité : la gestion par Julian Nagelsmann du possible retour de Manuel Neuer en équipe nationale s’est transformée en un véritable désastre communicationnel

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Manuel Neuer s’apprêterait à faire son retour en équipe nationale allemande. Pour Oliver Baumann, c’est une véritable tragédie humaine dont Julian Nagelsmann porterait l’entière responsabilité. De plus, le come-back du gardien du Bayern Munich risquerait de porter un coup fatal à la crédibilité du sélectionneur. Un désastre communicationnel qui aurait pu être aisément évité. Analyse.

Depuis sa nomination à la tête de l’équipe nationale, Julian Nagelsmann a toujours veillé à ce que ses joueurs connaissent parfaitement leur rôle. Dès la préparation de l’Euro 2024, le technicien de 38 ans a multiplié les déclarations claires pour que chacun connaisse exactement son rôle, éliminant ainsi toute zone d’ombre. Parfois, cette transparence a frôlé la brutalité, notamment dans la gestion très controversée de Deniz Undav.

En effet, le sélectionneur a prévenu l’attaquant qu’il ne l’envisageait pas comme titulaire pour la Coupe du monde à venir, malgré ses performances solides et ses statistiques impressionnantes sous le maillot du VfB Stuttgart. Cette décision a alimenté de nombreux débats, notamment lors des récents matchs internationaux contre la Suisse et le Ghana.

  • Il surprend donc d’autant plus que le sélectionneur national manque de clarté et de précision dans la gestion du retour de Manuel Neuer en équipe d’Allemagne. Invité samedi soir au « Aktuelles Sportstudio » de laZDF, Nagelsmann a de nouveau refusé de s’exprimer concrètement, soulignant qu’aucun contact n’avait encore eu lieu avec les joueurs.

    « Je maintiens ma position initiale : je contacte toujours le joueur en premier. Il y a un jour J pour la sélection. Si je commence à anticiper et à annoncer des choses simplement parce que je me sens poussé et que l’Allemagne débat de certains sujets, alors je ne tiens pas compte de tout ce que je vois. Je suis loin de me laisser entraîner », a déclaré le technicien de 38 ans, éludant délibérément les questions du présentateur Jochen Breyer.

    Si, malgré tout, le nom de Neuer figurait sur la liste élargie jeudi prochain, ce revirement serait perçu comme un désastre communicationnel et entamerait la crédibilité du sélectionneur. Rappelons-le : interrogé ces derniers mois, il assurait qu’il n’y avait rien à discuter, Neuer ayant mis fin à sa carrière internationale après l’Euro 2024 et Baumann étant désigné numéro un pour la Coupe du monde.

    Bien sûr, si un revirement devait se produire, il viendrait d’abord de Neuer ; Nagelsmann ne ferait que réagir. Mais, à ce stade, l’heure est déjà largement passée.

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  • SV Werder Bremen v TSG Hoffenheim - BundesligaGetty Images Sport

    Le retour de Manuel Neuer pourrait se faire au détriment d’Oliver Baumann.

    Pour le gardien du TSG Hoffenheim, le retour de Neuer constituerait un véritable camouflet. Sous le maillot de l’équipe nationale, le gardien de 35 ans n’a pratiquement rien à se reprocher depuis sa promotion. Lors des qualifications pour la Coupe du monde, il s’est même parfois montré exceptionnel et a donc logiquement gagné sa place de numéro un au détriment d’Alexander Nübel, de Stuttgart, pour la compétition aux États-Unis, au Canada et au Mexique.

    Samedi après-midi, juste après la défaite 4-0 d’Hoffenheim face au Borussia Mönchengladbach, Baumann affichait encore sa confiance quant à sa place de titulaire pour la Coupe du monde. Nagelsmann lui aurait clairement « exprimé sa confiance » lors d’un « entretien en tête-à-tête ». « J’ai mes informations. Point. » Si les événements devaient prendre une autre tournure et que le gardien de 35 ans devait effectivement céder sa place à Neuer, cela s’apparenterait à une humiliation sans précédent.

    Or, au poste de gardien, où la continuité est primordiale, de tels revirements sont contre-productifs. Si Neuer donne son feu vert à un retour, il se rendra sans aucun doute au Mondial en tant que numéro un et reléguerait sur le banc Baumann, pourtant bien intégré au groupe. La comparaison, avancée par certains experts, avec le retour de Toni Kroos avant l’Euro 2024 ne tient donc pas la route.

  • FBL-EURO-2024-MATCH37-GER-DENAFP

    Julian Nagelsmann aurait dû solliciter un entretien avec Manuel Neuer.

    Ce qui rend ce feuilleton encore plus amer, c’est qu’il aurait pu être facilement évité par Nagelsmann.

    Selon Neuer, les deux hommes étaient pourtant en contact. Il y a quelques mois, alors que la question d’un éventuel retour du gardien faisait rage, Nagelsmann aurait dû le convoquer pour le mettre face à ses responsabilités et obtenir une décision ferme concernant son avenir en équipe nationale. Au lieu de cela, Nagelsmann s’est laissé mener en bateau par le gardien et n’a donné son feu vert que sous l’immense pression publique.

    Sur le plan sportif, tous les arguments ne penchent pas en faveur du capitaine allemand. Si l’expérience du gardien de 40 ans reste un atout précieux dans ce type de compétition, les performances de Baumann cette saison ne sont pas nettement inférieures à celles du portier du FC Bayern. Certes, Neuer a réalisé un match référence lors de l’aller des quarts de finale de la Ligue des champions contre le Real Madrid, mais ses erreurs individuelles se sont multipliées.

    À quelques semaines du coup d’envoi de la Coupe du monde, alors que le groupe devrait se consacrer exclusivement au tournoi, des bruits de fond évitables occupent l’espace médiatique. Et la polémique ne risque pas de s’estomper de sitôt : quel que soit le gardien aligné, la moindre erreur ouvrira immédiatement un nouveau débat.

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