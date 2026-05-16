Depuis sa nomination à la tête de l’équipe nationale, Julian Nagelsmann a toujours veillé à ce que ses joueurs connaissent parfaitement leur rôle. Dès la préparation de l’Euro 2024, le technicien de 38 ans a multiplié les déclarations claires pour que chacun connaisse exactement son rôle, éliminant ainsi toute zone d’ombre. Parfois, cette transparence a frôlé la brutalité, notamment dans la gestion très controversée de Deniz Undav.
En effet, le sélectionneur a prévenu l’attaquant qu’il ne l’envisageait pas comme titulaire pour la Coupe du monde à venir, malgré ses performances solides et ses statistiques impressionnantes sous le maillot du VfB Stuttgart. Cette décision a alimenté de nombreux débats, notamment lors des récents matchs internationaux contre la Suisse et le Ghana.