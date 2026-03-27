Selon Sky, les Skyblues se préparent à l'éventualité que Guardiola quitte le club dès la fin de la saison en cours. Bien que l'Espagnol soit encore sous contrat jusqu'en 2027, un départ anticipé ne serait pas improbable, selon certaines sources.
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Une tentative de recrutement aura-t-elle lieu dès cet été ? Un grand club aurait jeté son dévolu sur Vincent Kompany, l'entraîneur du Bayern Munich
Outre l'ancien joueur Kompany, qui a porté le maillot de ManCity entre 2008 et 2019 et qui reste très attaché au club, Xabi Alonso, limogé du Real Madrid en début d'année, serait également pressenti pour succéder à Pep, selon cet article. L'ancien entraîneur de Leverkusen serait toutefois davantage tenté par un éventuel engagement auprès de son ancien club, Liverpool, et serait « prêt » à prendre la relève si Arne Slot devait quitter ses fonctions à la fin de la saison.
Dans le même temps, un départ de Kompany du FC Bayern semble peu probable et, selon les informations de Sky, n'est de toute façon pas à l'ordre du jour pour le Belge. À Munich, le joueur de 39 ans accomplit un travail remarquable ; il est notamment en passe de remporter le championnat de Bundesliga avec le club le plus titré d'Allemagne.
De plus, Kompany entretient d'excellentes relations avec les responsables sportifs, notamment le directeur sportif Christoph Freund et le directeur général Max Eberl. En octobre 2025, les dirigeants du Bayern ont prolongé prématurément le contrat de leur entraîneur à succès jusqu'en 2029. Ce contrat ne contiendrait aucune clause de départ pour l'été.
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Guardiola et ManCity font face à une saison difficile
À Manchester City, Guardiola traverse une saison difficile. En championnat, l'écart avec le leader Arsenal est de neuf points, même si l'équipe a encore un match de moins que son concurrent. En Ligue des champions, l'aventure s'est quant à elle arrêtée dès les huitièmes de finale, après deux performances décevantes face au Real Madrid.
Outre la victoire en Coupe de la Ligue, la FA Cup reste la dernière chance de remporter un titre. Les Skyblues y affronteront Liverpool le 4 avril en quarts de finale.
Pep Guardiola : ses statistiques à Manchester City
Matchs
Victoires
Matchs nuls
Défaites
Points par match
582
415
75
92
2,27