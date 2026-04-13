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« Une tension intense »… Dembélé redonne espoir à l’Arabie saoudite et à Guardiola en évoquant le scénario de Dortmund et Barcelone

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L’avenir de la star française reste pour l’instant très incertain.

 Le feuilleton autour de l’avenir d’Ousmane Dembélé, star du Paris Saint-Germain, a connu un nouveau rebondissement ces dernières heures. Plusieurs médias confirment l’existence d’un contentieux entre le club et l’international français au sujet des clauses de son futur contrat.

Son dossier ne suit pas le même schéma que les autres prolongations : malgré un contrat courant jusqu’en 2028 et un salaire estimé à environ 1,5 million d’euros par mois, soit le plus élevé du club et de la Ligue 1, l’avenir de l’attaquant français demeure incertain.

 En décembre, l’international français a rejeté une proposition du club de la capitale, estimant ne pas être suffisamment rémunéré.

 Depuis, le Ballon d’Or 2025 se trouve dans une situation inconfortable, même s’il a affirmé : « Rien ne m’empêche de prolonger mon contrat avec le Paris Saint-Germain. »

  • Ousmane DembeleGetty Images

    Le revirement de Paris concernant Dembélé

     Selon « L'Équipe », la direction du Paris Saint-Germain, sous la houlette de Nasser Al-Khelaifi, ne fait pas de la prolongation du contrat de la star française une priorité immédiate. Le club préfère sécuriser l'avenir de jeunes talents comme Sini Mayolo et Bradley Barcola.

    Cette position s’inscrit dans un contexte d’incertitudes persistantes autour de Dembélé : malgré son Ballon d’Or, des interrogations demeurent en raison des blessures qui ont émaillé sa première partie de saison.

    Le président Nasser Al-Khelaifi a récemment rappelé l’existence d’un plafond salarial, affirmant que « l’intérêt de l’équipe et du club prime », une déclaration perçue comme un avertissement adressé à l’international français.

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  • Un projet saoudien visant à recruter Dembélé

    Les tensions actuelles entre le Paris Saint-Germain et Ousmane Dembélé profitent à l’Arabie saoudite, déterminée à recruter la star française à l’issue de la saison.

    Selon Sky Sports, des émissaires de la Ligue saoudienne ont déjà engagé des démarches préliminaires en janvier pour un éventuel transfert du champion du monde vers l’un de ses clubs, dans la lignée de sa stratégie d’attraction des stars mondiales.

    Selon la chaîne britannique, une offre financière substantielle serait en cours de préparation afin de convaincre l’international français de tenter une nouvelle expérience sur les terrains saoudiens, après sa participation attendue à la Coupe du monde cet été.

  • بيب جوارديولاGetty Images Sport

    Guardiola nourrit toujours l’ambition de recruter Dembélé.

     Pep Guardiola, l’entraîneur de Manchester City, avait déjà exprimé son admiration pour Ousmane Dembélé et tenté de le recruter lorsqu’il dirigeait le Bayern Munich.

    Les rumeurs envoient régulièrement la star parisienne vers un éventuel transfert à Manchester City. Selon le journal espagnol « Sport », Moussa Sissoko, l’agent d’Ousmane Dembélé, a récemment rencontré Hugo Viana, le directeur sportif des Citizens.

    Si ce rendez-vous s’inscrit dans le cadre des rencontres périodiques entre agents et dirigeants des grands clubs européens, il alimente naturellement les spéculations sur l’avenir de l’international français et sur un possible transfert vers l’Angleterre.

    Les Citizens disposent des arguments financiers et sportifs nécessaires pour séduire l’international français, d’autant plus que le projet mené par Guardiola est régulièrement couronné de succès.

  • عثمان ديمبلي

    Dembélé se rebelle avant son transfert

    Dembélé s’est souvent illustré par des crises avant de quitter ses clubs. Lors du mercato estival 2017, l’attaquant français a ainsi mené une rébellion ouverte contre son club de l’époque, le Borussia Dortmund : il a séché les entraînements et refusé de rencontrer la direction pour forcer son transfert vers le FC Barcelone, opération qui s’est finalement conclue par une transaction record.

    Il a ensuite récidivé à Barcelone pour obtenir son départ, provoquant crises et conflits avec la direction.

    En raison de ses blessures à répétition et d’un manque de discipline, le club catalan l’a finalement cédé au Paris Saint-Germain pour 60 millions d’euros lors de l’été 2023.

    Aujourd’hui, alors que ses relations avec le Paris Saint-Germain sont tendues, le scénario risque-t-il de se répéter et Ousmane de s’envoler vers l’Arabie saoudite ou l’Angleterre l’été prochain ?

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