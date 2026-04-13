« Une tension intense »… Dembélé redonne espoir à l’Arabie saoudite et à Guardiola en évoquant le scénario de Dortmund et Barcelone

Le feuilleton autour de l’avenir d’Ousmane Dembélé, star du Paris Saint-Germain, a connu un nouveau rebondissement ces dernières heures. Plusieurs médias confirment l’existence d’un contentieux entre le club et l’international français au sujet des clauses de son futur contrat.

Son dossier ne suit pas le même schéma que les autres prolongations : malgré un contrat courant jusqu’en 2028 et un salaire estimé à environ 1,5 million d’euros par mois, soit le plus élevé du club et de la Ligue 1, l’avenir de l’attaquant français demeure incertain.

En décembre, l’international français a rejeté une proposition du club de la capitale, estimant ne pas être suffisamment rémunéré.

Depuis, le Ballon d’Or 2025 se trouve dans une situation inconfortable, même s’il a affirmé : « Rien ne m’empêche de prolonger mon contrat avec le Paris Saint-Germain. »