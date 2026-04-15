Ces derniers mois, les dirigeants du FC Bayern Munich, Max Eberl et Christoph Freund, ont répété qu’ils laissaient à Manuel Neuer le soin de décider de son avenir. Le gardien vétéran a brillé ces dernières semaines, notamment lors de la victoire 2-1 sur la pelouse du Real Madrid en quart de finale de la Ligue des champions, où il a été désigné « homme du match ».

Mardi, juste avant le retour face au Real, le gardien a confirmé qu’une décision sur son avenir serait bientôt officialisée : « Plus ce sera rapide, mieux ce sera. Je n’ai pas encore choisi, mais je ne pense pas que cela prendra encore longtemps. »



