Selon Sport Bild, il est « probable » que le gardien de but de 40 ans prolonge son aventure au-delà de la fin de la saison. Neuer envisagerait de « rester une saison de plus chez le champion en titre ».
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Une tendance se dessine chez Manuel Neuer : cela entraînerait un changement majeur pour Jonas Urbig au FC Bayern
Ces derniers mois, les dirigeants du FC Bayern Munich, Max Eberl et Christoph Freund, ont répété qu’ils laissaient à Manuel Neuer le soin de décider de son avenir. Le gardien vétéran a brillé ces dernières semaines, notamment lors de la victoire 2-1 sur la pelouse du Real Madrid en quart de finale de la Ligue des champions, où il a été désigné « homme du match ».
Mardi, juste avant le retour face au Real, le gardien a confirmé qu’une décision sur son avenir serait bientôt officialisée : « Plus ce sera rapide, mieux ce sera. Je n’ai pas encore choisi, mais je ne pense pas que cela prendra encore longtemps. »
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Si Neuer reste, Urbig devrait obtenir davantage de temps de jeu.
En cas de prolongation de contrat, les dirigeants du Bayern souhaitent toutefois que le champion du monde 2014 soit beaucoup moins sollicité la saison prochaine. Son remplaçant, Jonas Urbig, devrait ainsi bénéficier de davantage de temps de jeu pour se préparer de manière optimale à l’ère post-Neuer. Le gardien de 22 ans est prévu pour disputer environ 20 matchs.
Cette saison, Urbig a déjà disputé 14 matchs, profitant notamment de l’indisponibilité de Neuer, victime de deux blessures musculaires en début d’année et absent un peu moins d’un mois (six rencontres).
Outre Urbig, les deux gardiens prêtés, Daniel Peretz (25 ans, FC Southampton) et Alexander Nübel (29 ans, VfB Stuttgart), sont aussi sous contrat pour la saison prochaine. Si Neuer prolonge, leur avenir à la Säbener Straße s’inscrira toutefois en pointillés. En revanche, Sven Ulreich (37 ans) pourrait rester au club en tant que numéro trois. Son contrat expire aussi, mais, selon le magazine kicker, il est réaliste de tabler sur son maintien pour une saison supplémentaire.
Les statistiques de Manuel Neuer au FC Bayern
Jeux 593 Clean sheets 276 Buts encaissés 489 Titres 32